Греция: Суперлига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Пантессалико
23' Красная карточкаБертолио Факундо
23' Красная карточкаБаррьентос Жан
23' Красная карточкаГрильо Фаусто
0:1
35' ГолН'Диайе Папа
0:2
46' ГолМатео Гарсия
1:2
48' ГолБартоло Хулиан
49' Желтая карточкаНинис Сотирис
79' Желтая карточкаКамара Абубакар
79' Желтая карточкаFranco Romero1
83' Желтая карточкаН'Диайе Папа
12
Котник
Матиц
20
Nicolas
Oroz
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
17
Н'Диайе
Папа
10
Матео
Гарсия
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Kevin Rosero
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
Ход матча
23'
23'
23'
35'
0:1
46'
0:2
48'
1:2
49'
64'
79'
79'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 11
-
48 Владение мячом, % 52
История личных встреч
Волос
Арис Салоники
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.56
|Бартоло Хулиан
|4
|0.44
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.22
|Kevin Rosero
|2
|0.22
|Феррари Франко
|1
|0.11
|Фернандес Пауло
|1
|0.11
|Гюлен Левент
|1
|0.11
|Nicolas Oroz
|1
|0.11
|Терезиу Александрос
|1
|0.11
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матео Гарсия
|3
|0.33
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.22
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.22
|Н'Диайе Папа
|2
|0.22
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.11
|Бертолио Факундо
|1
|0.11
|Брабец Якуб
|1
|0.11
|Мансини Даниэль
|1
|0.11
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Грильо Фаусто
|3
|1
|Нинис Сотирис
|3
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Franco Romero1
|3
|0
|Баррьентос Жан
|1
|1
|Алекс Соареш
|2
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Матилья Хавьер
|2
|0
|Саша Лукас
|2
|0
|Итурбе Хуан
|2
|0
|Джегго Джеймс
|2
|0
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Мансини Даниэль
|2
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
2
22%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
43%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
1
7 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
16%
2
15%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
5
26%
4
31%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
6
32%
0
0%
76-90
Пропущено
17
6
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
1
17%
16-30
7
41%
2
33%
31-45
3
18%
1
17%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ионикос - Волос 1:1 Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4
Волос - Астерас 2:1 Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0
Арис Салоники
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0
Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1 Астана - Арис Салоники 2:0 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 0:0 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 ПАОК - Арис Салоники 2:0 Арис Салоники - Олимпиакос 1:1 Астерас - Арис Салоники 1:1 Арис Салоники - ПАОК 0:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Арис Салоники - АЕК 1:3 Арис Салоники - Астерас 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|5.
|Волос
|9
|4
|2
|3
|18 - 18
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|Ионикос
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|5.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1