Польша: Экстракласса 2021-2022
1:2
Перерыв
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
20' Желтая карточкаРибейру Юри
39' Желтая карточкаЭмрели Махир
41' Желтая карточкаФлис Марцин
1:0
42' ГолВетеска Матеуш
1:1
44' ГолСитек Максимилиан
45' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:2
45' ГолПясецки Фабиан
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
27
Жозуэ
Филипе
18
Корт
Давид
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
-
21 Лопеш РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
-
-
Главный тренер: Marek Golebiewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Koki Hinokio
-
17 Wiktor Klos
-
Главный тренер: Adam Majewski
Ход матча
20'
39'
41'
42'
1:0
44'
45'
45'
1:2
История личных встреч
Легия
Сталь Мелец
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мучи Эрнест
|3
|0.25
|Эмрели Махир
|2
|0.17
|Пекхарт Томаш
|2 (1)
|0.17
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.08
|Ветеска Матеуш
|1
|0.08
|Навроцкий Майк
|1
|0.08
|Харатин Игорь
|1
|0.08
|Жозуэ Филипе
|0
|0
|Младенович Филип
|0
|0
|Лима Лукас II
|0
|0
|Холовня Матеуш
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|5
|0.36
|Томашевич Гжегож
|4 (3)
|0.29
|Пясецки Фабиан
|3 (1)
|0.21
|Ситек Максимилиан
|2
|0.14
|Де Амо Хонатан
|1
|0.07
|Колев Александар
|1
|0.07
|Флис Марцин
|1
|0.07
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|5
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Младенович Филип
|2
|1
|Навроцкий Майк
|3
|0
|Жозуэ Филипе
|1
|1
|Мартинш Андре
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|2
|0
|Пекхарт Томаш
|2
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|0
|Харатин Игорь
|2
|0
|Боруц Артур
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Эмрели Махир
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|4
|0
|Жиро Матеуш
|2
|1
|Мак Матеуш
|3
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|Стрончек Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
5
28%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
5
28%
31-45
1
10%
4
22%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
7
35%
3
20%
46-60
1
5%
3
20%
61-75
4
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1
Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Сталь Мелец
|2:1
|14
|5
|5
|4
|17 - 19
|20
|8.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|13.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|1:2
|12
|3
|0
|9
|12 - 21
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|2:1
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|1:2
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Сталь Мелец
|2:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|9.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|11.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|12.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|1:2
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0