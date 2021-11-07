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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Легия
1:3
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
19' Желтая карточка
Рибейру Юри
39' Желтая карточка
Эмрели Махир
41' Желтая карточка
Флис Марцин
1:0
42' Гол
Ветеска Матеуш
1:1
43' Гол
Ситек Максимилиан
44' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:2
45' Гол
Пясецки Фабиан
78' Желтая карточка
Младенович Филип
1:3
81' Гол
Жиро Матеуш
90' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
90'+5
31
Мишта
Цезарий
5
Рибейру
Юри
4
Ветеска
Матеуш
55
Енджейчик
Артур
25
Младенович
Филип
99
Слиш
Бартош
11
Эмрели
Махир
8
Мартинш
Андре
27
Жозуэ
Филипе
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
13
Стрончек
Рафал
5
Жиро
Матеуш
21
Матрас
Матеуш
6
Флис
Марцин
32
Де
Амо
Хонатан
18
Корт
Давид
20
Томашевич
Гжегож
23
Гетингер
Крыстян
10
Мак
Матеуш
11
Ситек
Максимилиан
99
Пясецки
Фабиан
Легия
4-1-4-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
Сталь Мелец

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
0:0
Э
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мучи Эрнест 3 0.25
Эмрели Махир 2 0.17
Пекхарт Томаш 2 (1) 0.17
Лопеш Рафаэл 1 0.08
Ветеска Матеуш 1 0.08
Навроцкий Майк 1 0.08
Харатин Игорь 1 0.08
Жозуэ Филипе 0 0
Младенович Филип 0 0
Лима Лукас II 0 0
Холовня Матеуш 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 5 0.36
Томашевич Гжегож 4 (3) 0.29
Пясецки Фабиан 3 (1) 0.21
Ситек Максимилиан 2 0.14
Де Амо Хонатан 1 0.07
Колев Александар 1 0.07
Флис Марцин 1 0.07
Жиро Матеуш 1 0.07
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 5 0
Младенович Филип 3 1
Слиш Бартош 4 0
Навроцкий Майк 3 0
Жозуэ Филипе 1 1
Мартинш Андре 2 0
Лопеш Рафаэл 2 0
Пекхарт Томаш 2 0
Ветеска Матеуш 2 0
Харатин Игорь 2 0
Боруц Артур 1 0
Лима Лукас II 1 0
Абу-Ханна Джоэл 1 0
Рибейру Юри 1 0
Эмрели Махир 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 4 0
Жиро Матеуш 2 1
Мак Матеуш 3 0
Гетингер Крыстян 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Пясецки Фабиан 2 0
Чорбаджийски Божидар 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Томашевич Гжегож 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0
Ситек Максимилиан 1 0
Стрончек Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
2
18%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
2
33%
4
36%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
9%
1
11%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
4
36%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
25%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
0
0%
5
24%
1-15
3
27%
1
5%
16-30
3
27%
7
33%
31-45
1
9%
4
19%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
2
10%
76-90

Пропущено

23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
13%
1
6%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
22%
3
19%
31-45
7
30%
3
19%
46-60
1
4%
3
19%
61-75
5
22%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Легия - Наполи 1:4 Легия - Погонь Щецин 0:2 Свит Сколвин - Легия 0:1 Пяст - Легия 4:1
Наполи - Легия 3:0 Легия - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Легия 3:1 Легия - Лестер 1:0 Легия - Ракув 2:3 Вигры Сувалки - Легия 1:3 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Спартак Москва - Легия 0:1 Шлёнск - Легия 1:0 Висла Краков - Легия 1:0 Легия - Славия Прага 2:1 Славия Прага - Легия 2:2 Варта Познань - Легия 0:2 Легия - Динамо Загреб 0:1 Динамо Загреб - Легия 1:1 Радомьяк Радом - Легия 3:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Легия 0:0 Сталь Мелец - Ракув 0:1 Лех - Сталь Мелец 1:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 1:0 Ягеллония - Сталь Мелец 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Сталь Мелец 14 5 5 4 18 - 19 20
8. Краковия 0:0 14 4 6 4 20 - 21 18
9. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
10. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
13. Висла Краков 0:0 14 4 3 7 14 - 23 15
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
9. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
10. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
11. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
12. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
13. Краковия 0:0 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Висла Краков 0:0 7 2 2 3 7 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 0:0 8 2 4 2 9 - 11 10
6. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Висла Краков 0:0 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
Где смотреть матч Легия 1:3 Сталь Мелец онлайн


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