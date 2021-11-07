Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бордеяну Михай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Габриэл Дебелюх из команды ЧФР Клуж отправил кросс в штрафную...

43' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

42' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Хиндрих Отто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Матей Космин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Пинту Андре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Игрок из команды ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эшану Михай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Граовац Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Бурка Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Маня Кристьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Г О О О О Л - Габриэл Дебелюх забивает с правой ноги!

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сореску Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Г О О О О О О Л - Омрани Билель из команды ЧФР Клуж с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

14' Дяк Чиприан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Эшану Михай взял и забрал мяч на выходе

12' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Омрани Билель не смог попасть в створ ударом издали

5' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Динамо Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру