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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Бухарест
0:2
Перерыв

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
0:1
14' Гол
Омрани Билель
0:2
17' Гол
Дебелюх Габриэл
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
4
Пинту
Андре
35
Попа
Рэзван
3
Раду
Йонуц
29
Мэгуряну
Кэтэлин
30
Эспиноза
Мишель
16
Кайнургиос
Никос
10
Матей
Космин
44
Ивановски
Мирко
9
Торже
Андрей-Габриэль
89
Хиндрих
Отто
4
Маня
Кристьян
6
Граовац
Даниэль
3
Бурка
Андрей
96
Штефан
Флорин
21
Боатенг
Бисмарк
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
25
Сако
Хади
22
Дебелюх
Габриэл
9
Омрани
Билель
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

Ход матча

14'
0:1
Омрани Билель
(Дяк Чиприан)
17'
0:2
Дебелюх Габриэл
(Омрани Билель)

Владение мячом

История личных встреч

Динамо Бухарест
ЧФР Клуж

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед

35 матчей

22.9%
17.1%
60%
8 побед 6 ничьих 21 победа

Первый тайм

14.3%
54.3%
31.4%
5 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1ГА
0:3
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КР
2:1
ПЛ
0:1
С
2:2
ПЛ
0:1
ДА
2:3
ДА
1:2
ДА
1:0
К
2:1
К
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сореску Деян 6 (1) 0.4
Торже Андрей-Габриэль 4 (1) 0.27
Михаю Андреас 1 0.07
Ивановски Мирко 1 (1) 0.07
Филип Стелиано 0 0
Молдовяну Роберт 0 0
Иту Кэтэлин 0 0
Григоре Рикардо 0 0
Бани Андрей 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омрани Билель 4 0.27
Петрила Клаудиу 4 0.27
Дяк Чиприан 3 0.2
Алибек Денис 2 (1) 0.13
Дебелюх Габриэл 2 0.13
Латовлевич Ясмин 1 0.07
Сигурьонссон Рунар 1 0.07
Тахири Анас 1 0.07
Кулио Хуан 1 0.07
Кипчу Александру 1 0.07
Буэнна Рашид 1 0.07
Бурка Андрей 1 0.07
Паун-Александру Константин 0 0
Камора Мауру 0 0
Маня Кристьян 0 0
Бордеяну Михай 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филип Стелиано 6 1
Сореску Деян 6 0
Рэуцэ Александру 4 0
Молдовяну Роберт 4 0
Крету Джани 4 0
Гиафер Денис 2 1
Раду Йонуц 3 0
Ивановски Мирко 2 0
Матей Космин 2 0
Эшану Михай 2 0
Григоре Рикардо 2 0
Alin Dudea 0 1
Торже Андрей-Габриэль 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Нейкуцеску Михай 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дяк Чиприан 4 0
Кулио Хуан 3 0
Бордеяну Михай 1 1
Бэлгрэдян Кристиан 2 0
Омрани Билель 2 0
Чоботарю Денис 2 0
Иту Кэтэлин 2 0
Родригес Хонатан II 2 0
Хобан Овидиу 1 0
Латовлевич Ясмин 1 0
Костаче Ионуц 1 0
Кипчу Александру 1 0
Майк Сестор 1 0
Паун-Александру Константин 1 0
Боатенг Бисмарк 1 0
Бурка Андрей 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Дан Петреску 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

2
15
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
12 Не забивали 6
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
50%
1
7%
76-90

Пропущено

22
4
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
9%
1
25%
1-15
4
18%
1
25%
16-30
5
23%
1
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
25%
76-90

Забито

12
20
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 11
7 Не забивали 2
1
8%
2
10%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
3
25%
1
5%
31-45
3
25%
6
30%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Пропущено

33
8
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 4
12 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 6
5
15%
1
13%
1-15
5
15%
2
25%
16-30
6
18%
1
13%
31-45
6
18%
1
13%
46-60
7
21%
2
25%
61-75
4
12%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 2:0 15 13 0 2 22 - 8 39
3. ФКСБ 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
6. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
7. Вииторул Констанца 15 7 3 5 18 - 9 24
8. Рапид Бухарест 14 6 5 3 16 - 10 23
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
11. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
12. Сепси 15 2 8 5 15 - 17 14
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 0:2 15 2 2 11 12 - 35 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 2:0 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 7 6 0 1 14 - 2 18
5. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 0:2 8 2 2 4 10 - 13 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. ЧФР Клуж 2:0 7 5 0 2 7 - 4 15
3. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
4. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
5. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
6. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
7. ФКСБ 7 3 2 2 5 - 6 11
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
13. Сепси 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 0:2 7 0 0 7 2 - 22 0
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Динамо Бухарест
Ничья
ЧФР Клуж
7.10
4.45
1.44
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