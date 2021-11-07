Румыния: Первая лига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Центральный стадион Динамо
0:1
14' ГолОмрани Билель
0:2
17' ГолДебелюх Габриэл
51' Желтая карточкаБани Андрей
52' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
75' Желтая карточкаМатей Космин
0:3
80' ГолДяк Чиприан
83' Желтая карточкаЭспиноза Мишель
12
Эшану
Михай
22
Сореску
Деян
35
Попа
Рэзван
10
Матей
Космин
89
Хиндрих
Отто
10
Дяк
Чиприан
25
Сако
Хади
- Основной состав
-
12 Эшану МихайВратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
35 Попа РэзванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
-
24 Гиафер ДенисЗащитник
-
71 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Нунич МаркоПолузащитник
-
38 Бани АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
25 Сако ХадиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
19 Кулио ХуанПолузащитник
-
75 Джыдя АдрианПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
14'
0:1
17'
0:2
51'
52'
75'
80'
0:3
83'
Владение мячом
История личных встреч
Динамо Бухарест
ЧФР Клуж
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
72.7%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
72.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
45.8%
54.2%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 15 побед
35 матчей
22.9%
17.1%
60%
8 побед 6 ничьих 21 победа
Первый тайм
14.3%
54.3%
31.4%
5 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
17.1%
40%
42.9%
6 побед 14 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сореску Деян
|6 (1)
|0.4
|Торже Андрей-Габриэль
|4 (1)
|0.27
|Михаю Андреас
|1
|0.07
|Ивановски Мирко
|1 (1)
|0.07
|Филип Стелиано
|0
|0
|Молдовяну Роберт
|0
|0
|Иту Кэтэлин
|0
|0
|Григоре Рикардо
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дяк Чиприан
|4
|0.27
|Омрани Билель
|4
|0.27
|Петрила Клаудиу
|4
|0.27
|Алибек Денис
|2 (1)
|0.13
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.13
|Латовлевич Ясмин
|1
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|1
|0.07
|Тахири Анас
|1
|0.07
|Кулио Хуан
|1
|0.07
|Кипчу Александру
|1
|0.07
|Буэнна Рашид
|1
|0.07
|Бурка Андрей
|1
|0.07
|Паун-Александру Константин
|0
|0
|Камора Мауру
|0
|0
|Сако Хади
|0
|0
|Маня Кристьян
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филип Стелиано
|6
|1
|Сореску Деян
|6
|0
|Рэуцэ Александру
|4
|0
|Молдовяну Роберт
|4
|0
|Крету Джани
|4
|0
|Гиафер Денис
|2
|1
|Матей Космин
|3
|0
|Раду Йонуц
|3
|0
|Ивановски Мирко
|2
|0
|Эшану Михай
|2
|0
|Григоре Рикардо
|2
|0
|Alin Dudea
|0
|1
|Торже Андрей-Габриэль
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Эспиноза Мишель
|1
|0
|Нейкуцеску Михай
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Кулио Хуан
|3
|0
|Бордеяну Михай
|1
|1
|Бэлгрэдян Кристиан
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Боатенг Бисмарк
|2
|0
|Чоботарю Денис
|2
|0
|Иту Кэтэлин
|2
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Хобан Овидиу
|1
|0
|Латовлевич Ясмин
|1
|0
|Костаче Ионуц
|1
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Майк Сестор
|1
|0
|Паун-Александру Константин
|1
|0
|Бурка Андрей
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
3
21%
2
50%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
2
15
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 7
13 Не забивали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
50%
1
7%
31-45
0
0%
5
33%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
50%
1
7%
76-90
Пропущено
22
4
11 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
9%
1
25%
1-15
4
18%
1
25%
16-30
5
23%
1
25%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
1
25%
76-90
Забито
12
23
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 12
8 Не забивали 2
1
8%
3
13%
1-15
0
0%
6
26%
16-30
3
25%
1
4%
31-45
3
25%
6
26%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
3
13%
76-90
Пропущено
36
8
18 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 4
13 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
6
17%
1
13%
1-15
6
17%
2
25%
16-30
6
17%
1
13%
31-45
6
17%
1
13%
46-60
7
19%
2
25%
61-75
5
14%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 4:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Газ-Метан Медиаш - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:2
Университатя Крайова - Динамо Бухарест 5:0 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - Миовени 0:1 Киндия Тырговиште - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Галатасарай - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Динамо Бухарест - Астра 1:0 Динамо Бухарест - Германнштадт 2:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 1:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 ЧФР Клуж - Сепси 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1
Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 ЧФР Клуж - Газ-Метан Медиаш 2:1 ЧФР Клуж - Раннерс 1:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:0 Яблонец - ЧФР Клуж 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ЧФР Клуж - Црвена Звезда 1:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Црвена Звезда - ЧФР Клуж 4:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 Миовени - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж - Киндия Тырговиште 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|0:0
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Волунтари
|0:0
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|3
|5
|18 - 9
|24
|7.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|8.
|Рапид Бухарест
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|12.
|Сепси
|15
|2
|8
|5
|15 - 17
|14
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|0:0
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|6
|0
|1
|14 - 2
|18
|5.
|Волунтари
|0:0
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|3.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|4.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|6.
|ФКСБ
|0:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Волунтари
|0:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|Сепси
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0