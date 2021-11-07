Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Караискакис
12' Желтая карточкаКабрал Джерсон
1:0
17' ГолМасурас Гиоргос
63' Желтая карточкаРомао Алаиксис
64' Желтая карточкаКамара Агибу
90' Желтая карточкаАосман Аяс
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
10
Далсью
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
Ход матча
12'
17'
1:0
63'
64'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 17
-
57 Владение мячом, % 43
История личных встреч
Олимпиакос
Ионикос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|4
|0.44
|Масурас Гиоргос
|3
|0.33
|Камара Агибу
|3
|0.33
|Эль-Араби Юссеф
|2 (1)
|0.22
|Бухалакис Андреас
|1
|0.11
|Сиссе Пап Абу
|1
|0.11
|Врусаи Мариус
|1
|0.11
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
|Лопеш Рони
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|3
|0.33
|Тюрам Рожерио
|1
|0.11
|Санчес Сальвадор
|1
|0.11
|Вафеас Никос
|1
|0.11
Карточки
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Камара Мохамед III
|2
|0
|Камара Агибу
|2
|0
|Соарес Франсиско
|1
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Папастатопулос Сократис
|1
|0
|Ба Уссейну
|1
|0
|Рябчук Олег
|1
|0
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|2
|1
|Далсью
|2
|1
|Кабрал Джерсон
|3
|0
|Georgios Mygas
|3
|0
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Аосман Аяс
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
15
6
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
27%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1
Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|5.
|Волос
|9
|4
|2
|3
|18 - 18
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|Ионикос
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|5.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1