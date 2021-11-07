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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Олимпиакос
1:0
Конец матча

Стадион:
Ионикос
0'
12' Желтая карточка
Кабрал Джерсон
1:0
17' Гол
Масурас Гиоргос
63' Желтая карточка
Ромао Алаиксис
64' Желтая карточка
Камара Агибу
90' Желтая карточка
Аосман Аяс
90'+6
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
66
Сиссе
Пап
Абу
45
Рябчук
Олег
8
Малонг
Кунде
6
М'Вила
Янн
77
Родригес
Гарри
19
Масурас
Гиоргос
22
Камара
Агибу
29
Соарес
Франсиско
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
16
Чигринский
Дмитрий
5
Вафеас
Никос
15
Валерианос
Йоргос
24
Ромао
Алаиксис
10
Далсью
20
Eleftherios
Matsoukas
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
Олимпиакос
4-2-3-1
Ионикос
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпиакос
Ионикос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 4 0.44
Масурас Гиоргос 3 0.33
Камара Агибу 3 0.33
Эль-Араби Юссеф 2 (1) 0.22
Бухалакис Андреас 1 0.11
Сиссе Пап Абу 1 0.11
Врусаи Мариус 1 0.11
Вальбуэна Матьё 0 0
Лопеш Рони 0 0
Малонг Кунде 0 0
Карбовник Михал 0 0
Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 3 0.33
Тюрам Рожерио 1 0.11
Санчес Сальвадор 1 0.11
Вафеас Никос 1 0.11

Карточки

Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Пап Абу 2 0
Камара Мохамед III 2 0
Камара Агибу 2 0
Соарес Франсиско 1 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Папастатопулос Сократис 1 0
Ба Уссейну 1 0
Рябчук Олег 1 0
Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 2 1
Далсью 2 1
Кабрал Джерсон 3 0
Georgios Mygas 3 0
Санчес Сальвадор 1 1
Аосман Аяс 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
6
10 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
4
27%
1
17%
1-15
4
27%
1
17%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
2
40%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпиакос
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Айнтрахт Фр - Олимпиакос 3:1
ПАС Янина - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Фенербахче - Олимпиакос 0:3 Астерас - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Аполлон Смирнис 4:1 Ламия - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - Антверпен 2:1 Олимпиакос - Атромитос 0:0 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Лудогорец - Олимпиакос 2:2 Олимпиакос - Лудогорец 1:1 Нефтчи - Олимпиакос 0:1 Олимпиакос - Нефтчи 1:0 Уфа - Олимпиакос 1:1 Ред Булл Зальцбург - Олимпиакос 3:0
Ионикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1
Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 15 - 5 23
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 11 19
4. Арис Салоники 9 5 2 2 13 - 6 17
5. Волос 9 4 2 3 18 - 18 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
10. Астерас 9 2 3 4 5 - 8 9
11. Ионикос 9 2 3 4 6 - 11 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
5. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
Где смотреть матч Олимпиакос 1:0 Ионикос онлайн


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