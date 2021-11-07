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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панатинаикос
1:3
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
13' Гол
Акпом Чуба
19' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
45' Желтая карточка
Лукас Тэйлор
53' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
1:1
59' Гол
Маурисио Жозе
71' Желтая карточка
Карлитос Карлос
82' Желтая карточка
Акпом Чуба
1:2
85' Пенальти
Куртич Ясмин
87' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
90' Желтая карточка
Хуан Карлос
1:3
90' Гол
Куртич Ясмин
90'+9
91
Бриньоли
Альберто
27
Котсирас
Яннис
4
Велес
Фран
31
Шарлия
Звонимир
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
34
Паласиос
Себастьян
10
Карлитос
Карлос
98
Mateus
Vital
7
Иоаннидис
Фотис
31
Пасхалакис
Александрос
13
Лукас
Тэйлор
5
Варела
Фернанду
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
44
Эсити
Андерсон
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
21
Бисесвар
Диего
14
Живкович
Андрия
47
Акпом
Чуба
Панатинаикос
4-2-3-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Панатинаикос
ПАОК

28 матчей

85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед

23 матча

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед

51 матч

47.1%
17.6%
35.3%
24 победы 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

27.5%
54.9%
17.6%
14 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.3%
29.4%
33.3%
19 побед 15 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 8 0.89
Маурисио Жозе 2 0.22
Иоаннидис Фотис 1 0.11
Александропулос Сотириос 1 0.11
Паласиос Себастьян 1 (1) 0.11
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.11
Mateus Vital 1 (1) 0.11
Перес Рубен 0 0
Хуанкар 0 0
Велес Фран 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 4 (2) 0.44
Акпом Чуба 2 0.22
Живкович Андрия 2 0.22
Дуглас Гомес 2 (1) 0.22
Свидерски Кароль 2 0.22
Шваб Штефан 1 (1) 0.11
Виейринья 1 (1) 0.11
Бисесвар Диего 1 0.11
Мург Томас 1 0.11
Митрицэ Александру 1 0.11
Сидклей Феррейра 1 0.11
Михаилидис Яннис 1 0.11
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Эсити Андерсон 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуанкар 4 0
Карлитос Карлос 3 0
Шарлия Звонимир 3 0
Перес Рубен 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Маурисио Жозе 1 0
Вильяфаньес Лукас 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Велес Фран 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Гомес 3 0
Михаилидис Яннис 3 0
Шваб Штефан 2 0
Живкович Андрия 2 0
Эсити Андерсон 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Куртич Ясмин 1 0
Виейринья 1 0
Мург Томас 1 0
Акпом Чуба 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Лукас Тэйлор 1 0
Михай Энеа 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
1
7%
6
32%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
44%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 9 7 2 0 15 - 5 23
2. АЕК 9 6 2 1 20 - 10 20
3. ПАОК 9 6 1 2 20 - 11 19
4. Арис Салоники 9 5 2 2 13 - 6 17
5. Волос 9 4 2 3 18 - 18 14
6. ПАС Янина 9 3 4 2 9 - 6 13
7. ОФИ 9 2 6 1 9 - 8 12
8. Панатинаикос 9 3 2 4 15 - 9 11
9. Ламия 9 2 3 4 9 - 11 9
10. Астерас 9 2 3 4 5 - 8 9
11. Ионикос 9 2 3 4 6 - 11 9
12. Аполлон Смирнис 9 1 3 5 6 - 18 6
13. Панетоликос 9 1 2 6 9 - 20 5
14. Атромитос 9 0 3 6 5 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Олимпиакос 5 3 2 0 7 - 2 11
3. Панатинаикос 5 3 1 1 14 - 5 10
4. Волос 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
6. ПАС Янина 5 2 2 1 7 - 4 8
7. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 6 - 6 6
9. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
10. Аполлон Смирнис 5 1 2 2 4 - 6 5
11. Астерас 4 1 0 3 2 - 5 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 5 4 0 1 10 - 5 12
3. Арис Салоники 5 3 0 2 7 - 5 9
4. АЕК 5 2 2 1 11 - 9 8
5. Ламия 5 2 1 2 4 - 4 7
6. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
7. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
10. Панетоликос 4 1 1 2 5 - 11 4
11. Ионикос 5 1 1 3 3 - 8 4
12. Атромитос 5 0 2 3 2 - 10 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
Где смотреть матч Панатинаикос 1:3 ПАОК онлайн


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