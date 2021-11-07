Греция: Суперлига 2021-2022
1:3
Конец матча
Стадион: Апостолос Николаидис
0:1
13' ГолАкпом Чуба
19' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
45' Желтая карточкаЛукас Тэйлор
53' Желтая карточкаМихаилидис Яннис
1:1
59' ГолМаурисио Жозе
71' Желтая карточкаКарлитос Карлос
82' Желтая карточкаАкпом Чуба
1:2
85' ПенальтиКуртич Ясмин
87' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
90' Желтая карточкаХуан Карлос
1:3
90' ГолКуртич Ясмин
3
Хуанкар
17
Перес
Рубен
98
Mateus
Vital
13
Лукас
Тэйлор
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
47
Акпом
Чуба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
13'
0:1
45'
53'
59'
1:1
71'
82'
85'
1:2
90'
90'
1:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
51 Владение мячом, % 49
История личных встреч
Панатинаикос
ПАОК
28 матчей
85.7%
14.3%
24 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
46.4%
3.6%
14 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.9%
25%
7.1%
19 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
0 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
65.2%
0 побед 8 ничьих 17 побед
51 матч
47.1%
17.6%
35.3%
24 победы 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
27.5%
54.9%
17.6%
14 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.3%
29.4%
33.3%
19 побед 15 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|8
|0.89
|Маурисио Жозе
|2
|0.22
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.11
|Александропулос Сотириос
|1
|0.11
|Паласиос Себастьян
|1 (1)
|0.11
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.11
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.11
|Перес Рубен
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|4 (2)
|0.44
|Акпом Чуба
|2
|0.22
|Живкович Андрия
|2
|0.22
|Дуглас Гомес
|2 (1)
|0.22
|Свидерски Кароль
|2
|0.22
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.11
|Виейринья
|1 (1)
|0.11
|Бисесвар Диего
|1
|0.11
|Мург Томас
|1
|0.11
|Митрицэ Александру
|1
|0.11
|Сидклей Феррейра
|1
|0.11
|Михаилидис Яннис
|1
|0.11
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Эсити Андерсон
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Карточки
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хуанкар
|4
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|Перес Рубен
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Вильяфаньес Лукас
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Велес Фран
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Михаилидис Яннис
|3
|0
|Шваб Штефан
|2
|0
|Живкович Андрия
|2
|0
|Эсити Андерсон
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Куртич Ясмин
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Мург Томас
|1
|0
|Акпом Чуба
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
21%
2
20%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
1
10%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
1
7%
4
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
100%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
15
19
9 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
3
20%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
4
27%
4
21%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
1
7%
6
32%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
4
44%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
22%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Панатинаикос
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1
Олимпиакос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - Волос 5:1 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 ПАС Янина - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Аполлон Смирнис 4:0 Милан - Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар - Панатинаикос 3:0 Панатинаикос - Олимпиакос 1:4 Арис Салоники - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - АЕК 0:1 Панатинаикос - Астерас 2:2 ПАОК - Панатинаикос 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:1 Панатинаикос - Арис Салоники 1:2 Олимпиакос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - ПАОК 3:0
ПАОК
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 Копенгаген - ПАОК 1:2
ПАОК - Волос 4:4 ОФИ - ПАОК 1:3 ПАОК - Слован Братислава 1:1 ПАОК - АЕК 2:0 Панетоликос - ПАОК 1:2 Астерас - ПАОК 0:1 Линкольн - ПАОК 0:2 ПАОК - ПАС Янина 0:1 Риека - ПАОК 0:2 ПАОК - Риека 1:1 ПАОК - Богемианс 2:0 Богемианс - ПАОК 2:1 Фейеноорд - ПАОК 1:2 Хераклес - ПАОК 1:2 Шарлеруа - ПАОК 0:2 ПСВ - ПАОК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|9
|7
|2
|0
|15 - 5
|23
|2.
|АЕК
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|3.
|ПАОК
|9
|6
|1
|2
|20 - 11
|19
|4.
|Арис Салоники
|9
|5
|2
|2
|13 - 6
|17
|5.
|Волос
|9
|4
|2
|3
|18 - 18
|14
|6.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|ОФИ
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|8.
|Панатинаикос
|9
|3
|2
|4
|15 - 9
|11
|9.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|10.
|Астерас
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|Ионикос
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|12.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|3
|5
|6 - 18
|6
|13.
|Панетоликос
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|14.
|Атромитос
|9
|0
|3
|6
|5 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Олимпиакос
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|3.
|Панатинаикос
|5
|3
|1
|1
|14 - 5
|10
|4.
|Волос
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|6.
|ПАС Янина
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|7.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|Астерас
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|5
|4
|0
|1
|10 - 5
|12
|3.
|Арис Салоники
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|4.
|АЕК
|5
|2
|2
|1
|11 - 9
|8
|5.
|Ламия
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|7.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|9.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|10.
|Панетоликос
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|11.
|Ионикос
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|12.
|Атромитос
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1