Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 44'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
23' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
37' Желтая карточкаКлимент Ян
40
Йебоа
Яв
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Dorian Gadek
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
37'
История личных встреч
Висла Краков
Краковия
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|3 (1)
|0.21
|Фрыдрых Михал
|3
|0.21
|Климент Ян
|2
|0.14
|Форбс Браун
|2
|0.14
|Шкварка Михал
|1
|0.07
|Садлок Мацей
|1
|0.07
|Жуков Георгий
|1
|0.07
|Млыньски Матеуш
|1
|0.07
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.5
|Ханка Серджу
|2
|0.14
|Родин Матай
|2
|0.14
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|Рыпэ Корнел
|1
|0.07
|Мишор Якуб
|1
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.07
|Хебо Матиас
|1
|0.07
|Пищек Филип
|1
|0.07
|Ракочи Михал
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|2
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Альварес Маркос
|1
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Ханка Серджу
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
33%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Забито
15
18
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
1
6%
1-15
5
33%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
4
27%
3
17%
46-60
3
20%
5
28%
61-75
3
20%
6
33%
76-90
Пропущено
22
23
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
4
18%
3
13%
46-60
3
14%
2
9%
61-75
4
18%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Сталь Мелец
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|8.
|Краковия
|0:0
|14
|4
|6
|4
|20 - 21
|18
|9.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|10.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|13.
|Висла Краков
|0:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|9.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|12.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|13.
|Краковия
|0:0
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Висла Краков
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Висла Краков
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0