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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Краков
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 25137
Краковия
0'
23' Желтая карточка
Эль-Махдиуи Ашраф
37' Желтая карточка
Климент Ян
1:0
52' Гол
Йебоа Яв
58' Желтая карточка
Югас Якуб
60' Желтая карточка
Садлок Мацей
90' Желтая карточка
Альварес Маркос
90' Желтая карточка
Ханка Серджу
90'+5
31
Mikolaj
Bieganski
20
Грушковски
Конрад
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
8
Эль-Махдиуи
Ашраф
40
Йебоа
Яв
80
Плевка
Патрик
92
Шкварка
Михал
11
Млыньски
Матеуш
9
Климент
Ян
31
Грошшо
Лукаш
2
Рыпэ
Корнел
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
19
Садикович
Дамир
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
20
Karol
Knap
4
Ханка
Серджу
26
Пищек
Филип
Висла Краков
4-1-4-1
Краковия
4-1-4-1

История личных встреч

Висла Краков
Краковия

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
3:2
Э
0:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
0:1
OE
4:1
КЛ
0:0
КЛ
2:0
OE
1:1
OE
2:1
OE
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 4 (1) 0.29
Фрыдрых Михал 3 0.21
Климент Ян 2 0.14
Форбс Браун 2 0.14
Шкварка Михал 1 0.07
Садлок Мацей 1 0.07
Жуков Георгий 1 0.07
Млыньски Матеуш 1 0.07
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Грушковски Конрад 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 7 (1) 0.5
Ханка Серджу 2 0.14
Родин Матай 2 0.14
Альварес Маркос 1 0.07
Рыпэ Корнел 1 0.07
Мишор Якуб 1 0.07
Какабадзе Отар 1 0.07
Хебо Матиас 1 0.07
Пищек Филип 1 0.07
Ракочи Михал 1 0.07
Лосаж Флорьян 0 0
Сиплак Михал 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Форбс Браун 4 0
Шота Серафин 2 1
Садлок Мацей 3 0
Фрыдрых Михал 2 0
Климент Ян 2 0
Жуков Георгий 2 0
Млыньски Матеуш 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Плевка Патрик 1 0
Шот Давид 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 5 0
Ван Амерсфоорт Пелле 3 0
Родин Матай 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Сиплак Михал 2 0
Ханка Серджу 2 0
Лусюш Сильвестер 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 14 8 5 1 28 - 8 29
2. Лехия Гданьск 14 8 5 1 25 - 11 29
3. Ракув 13 7 5 1 24 - 16 26
4. Погонь Щецин 14 7 5 2 22 - 10 26
5. Радомьяк Радом 14 5 7 2 18 - 13 22
6. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
7. Сталь Мелец 14 5 5 4 18 - 19 20
8. Пяст 14 5 3 6 21 - 20 18
9. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
10. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
11. Висла Краков 14 5 2 7 15 - 23 17
12. Краковия 14 4 5 5 20 - 22 17
13. Заглембе Любин 13 5 2 6 15 - 20 17
14. Гурник Забже 13 4 3 6 14 - 17 15
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Варта Познань 14 2 5 7 9 - 17 11
17. Легия 12 3 0 9 12 - 22 9
18. Гурник Ленчна 14 1 5 8 11 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Лехия Гданьск 7 5 2 0 13 - 5 17
3. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
4. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
5. Радомьяк Радом 7 4 3 0 11 - 5 15
6. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
7. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
8. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
9. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
10. Пяст 8 3 1 4 14 - 14 10
11. Висла Краков 7 3 1 3 8 - 10 10
12. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
13. Ракув 5 2 3 0 10 - 6 9
14. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
15. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
16. Гурник Ленчна 8 1 4 3 7 - 16 7
17. Легия 6 2 0 4 7 - 10 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лех 7 3 3 1 10 - 6 12
3. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Погонь Щецин 8 2 4 2 6 - 6 10
6. Краковия 8 2 3 3 9 - 12 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Варта Познань 7 2 1 4 7 - 9 7
9. Сталь Мелец 7 1 4 2 9 - 11 7
10. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
11. Заглембе Любин 7 2 1 4 6 - 13 7
12. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
13. Гурник Забже 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Климент Ян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Эль-Махдиуи Ашраф получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Краков 1:0 Краковия онлайн


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