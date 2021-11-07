Польша: Экстракласса 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана Зрители: 25137
23' Желтая карточкаЭль-Махдиуи Ашраф
37' Желтая карточкаКлимент Ян
1:0
52' ГолЙебоа Яв
58' Желтая карточкаЮгас Якуб
60' Желтая карточкаСадлок Мацей
90' Желтая карточкаАльварес Маркос
90' Желтая карточкаХанка Серджу
40
Йебоа
Яв
31
Грошшо
Лукаш
24
Югас
Якуб
88
Родин
Матай
33
Пестка
Камил
11
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
26
Пищек
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Йебоа ЯвПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
-
17 Шота СерафинЗащитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Нападающий
-
-
35 Dorian Gadek
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пробирз Михал
Ход матча
37'
52'
1:0
58'
60'
78'
90'
90'
История личных встреч
Висла Краков
Краковия
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|4 (1)
|0.29
|Фрыдрых Михал
|3
|0.21
|Климент Ян
|2
|0.14
|Форбс Браун
|2
|0.14
|Шкварка Михал
|1
|0.07
|Садлок Мацей
|1
|0.07
|Жуков Георгий
|1
|0.07
|Млыньски Матеуш
|1
|0.07
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Грушковски Конрад
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|7 (1)
|0.5
|Ханка Серджу
|2
|0.14
|Родин Матай
|2
|0.14
|Альварес Маркос
|1
|0.07
|Рыпэ Корнел
|1
|0.07
|Мишор Якуб
|1
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.07
|Хебо Матиас
|1
|0.07
|Пищек Филип
|1
|0.07
|Ракочи Михал
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Сиплак Михал
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Форбс Браун
|4
|0
|Шота Серафин
|2
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|Климент Ян
|2
|0
|Жуков Георгий
|2
|0
|Млыньски Матеуш
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Плевка Патрик
|1
|0
|Шот Давид
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Ван Амерсфоорт Пелле
|3
|0
|Родин Матай
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Сиплак Михал
|2
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Лусюш Сильвестер
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
3
30%
1
8%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
4
50%
1
10%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
1
9%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
5
31%
1
6%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
3
19%
5
28%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
22
24
11 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
3
14%
3
13%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
4
18%
4
17%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
4
18%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Краков
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1
Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2 Висла Краков - Наполи 1:2 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Висла Краков - Заглембе Любин 3:0 Пяст - Висла Краков 2:3 Висла Краков - Лех 1:2 Легия - Висла Краков 0:0 Висла Краков - Краковия 0:0
Краковия
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3
Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 1:0 Висла Краков - Краковия 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|14
|8
|5
|1
|28 - 8
|29
|2.
|Лехия Гданьск
|14
|8
|5
|1
|25 - 11
|29
|3.
|Ракув
|13
|7
|5
|1
|24 - 16
|26
|4.
|Погонь Щецин
|14
|7
|5
|2
|22 - 10
|26
|5.
|Радомьяк Радом
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|6.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|7.
|Сталь Мелец
|14
|5
|5
|4
|18 - 19
|20
|8.
|Пяст
|14
|5
|3
|6
|21 - 20
|18
|9.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|10.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|11.
|Висла Краков
|14
|5
|2
|7
|15 - 23
|17
|12.
|Краковия
|14
|4
|5
|5
|20 - 22
|17
|13.
|Заглембе Любин
|13
|5
|2
|6
|15 - 20
|17
|14.
|Гурник Забже
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Варта Познань
|14
|2
|5
|7
|9 - 17
|11
|17.
|Легия
|12
|3
|0
|9
|12 - 22
|9
|18.
|Гурник Ленчна
|14
|1
|5
|8
|11 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|3.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|4.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|5.
|Радомьяк Радом
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|6.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|7.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|8.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|9.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|10.
|Пяст
|8
|3
|1
|4
|14 - 14
|10
|11.
|Висла Краков
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|12.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|13.
|Ракув
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|14.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|15.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|16.
|Гурник Ленчна
|8
|1
|4
|3
|7 - 16
|7
|17.
|Легия
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лех
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Погонь Щецин
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|6.
|Краковия
|8
|2
|3
|3
|9 - 12
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|7 - 9
|7
|9.
|Сталь Мелец
|7
|1
|4
|2
|9 - 11
|7
|10.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|11.
|Заглембе Любин
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|12.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|13.
|Гурник Забже
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0