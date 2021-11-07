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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Волунтари
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
ФКСБ
0'
12' Желтая карточка
Будеску Константин
14'
71
Попа
Михай
5
Армаш
Игорь
30
Тамаш
Габриэль
24
Рикардинью
XI
98
Костин
Кристиан
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
3
Мелеке
Ульрих
6
Бричаг
Марьюс
77
Немец
Адам
8
Георге
Ион
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
6
Харуц
Денис
26
Оайдэ
Рэзван
8
Шут
Адриан
10
Тэнасе
Флорин
27
Олару
Дариус
11
Будеску
Константин
9
Попеску
Октавиан
Волунтари
ФКСБ

Ход матча

12'
 
Будеску Константин

Владение мячом

История личных встреч

Волунтари
ФКСБ

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
Л1
0:0
Л1
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Раца Вадим 4 0.27
Костин Кристиан 4 0.27
Георге Ион 3 0.2
Немец Адам 3 0.2
Лопеш Марселу 1 0.07
Фюлёп Лоран 1 0.07
Армаш Игорь 1 0.07
Дроппа Лукаш 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.27
Попеску Октавиан 4 0.27
Тэнасе Флорин 3 (2) 0.2
Стойка Янис 3 0.2
Кордя Андрей 2 (1) 0.13
Винисиус Пауло 2 0.13
Георге Валентин 2 0.13
Мирон Джордже 1 0.07
Моруцан Олимпиу 1 0.07
Думитер Андрей 1 0.07
Будеску Константин 1 (1) 0.07
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тамаш Габриэль 5 0
Рикардинью XI 5 0
Аким Космин 3 1
Немец Адам 4 0
Дроппа Лукаш 4 0
Лопеш Марселу 4 0
Армаш Игорь 3 0
Костин Кристиан 1 1
Тавареш Элдер 2 0
Илие Александру 2 0
Фюлёп Лоран 2 0
Раца Вадим 1 0
Влад Александру 1 0
Бричаг Марьюс 1 0
Георге Ион 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 4 0
Крецу Валентин 3 0
Будеску Константин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
4
40%
3
60%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
14%
4
20%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
29%
3
15%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
1
14%
1
5%
76-90

Пропущено

11
7
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

17
25
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
1
6%
4
16%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90

Пропущено

16
13
1 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
5
31%
4
31%
61-75
6
38%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 15 13 0 2 23 - 8 39
3. ФКСБ 0:0 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. Волунтари 0:0 15 8 1 6 17 - 16 25
6. Вииторул Констанца 15 7 3 5 18 - 9 24
7. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
8. Рапид Бухарест 14 6 5 3 16 - 10 23
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
11. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
12. Сепси 15 2 8 5 15 - 17 14
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 0:0 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 7 6 0 1 14 - 2 18
5. Волунтари 0:0 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. ЧФР Клуж 7 5 0 2 8 - 4 15
3. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
4. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
5. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
6. ФКСБ 0:0 8 3 3 2 5 - 6 12
7. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Волунтари 0:0 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
13. Сепси 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Anghel Iordanescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Волунтари
Ничья
ФКСБ
4.90
3.60
1.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волунтари 0:0 ФКСБ онлайн


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