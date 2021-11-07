Румыния: Первая лига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Stadionul Anghel Iordanescu
12' Желтая карточкаБудеску Константин
17' Желтая карточкаБричаг Марьюс
69' Желтая карточкаШут Адриан
77' Желтая карточкаТэнасе Флорин
78' Желтая карточкаПопеску Октавиан
90' Желтая карточкаЛопеш Марселу
71
Попа
Михай
22
Раца
Вадим
66
Дроппа
Лукаш
77
Немец
Адам
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
26
Оайдэ
Рэзван
27
Олару
Дариус
- Основной состав
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 РикардиньюЗащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
66 Дроппа ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Фюлёп ЛоранНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Liviu Ciobotariu
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
17'
69'
77'
78'
90'
Владение мячом
История личных встреч
Волунтари
ФКСБ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раца Вадим
|4
|0.27
|Костин Кристиан
|4
|0.27
|Георге Ион
|3
|0.2
|Немец Адам
|3
|0.2
|Лопеш Марселу
|1
|0.07
|Фюлёп Лоран
|1
|0.07
|Армаш Игорь
|1
|0.07
|Дроппа Лукаш
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.27
|Попеску Октавиан
|4
|0.27
|Тэнасе Флорин
|3 (2)
|0.2
|Стойка Янис
|3
|0.2
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.13
|Винисиус Пауло
|2
|0.13
|Георге Валентин
|2
|0.13
|Мирон Джордже
|1
|0.07
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.07
|Думитер Андрей
|1
|0.07
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.07
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тамаш Габриэль
|5
|0
|Рикардинью XI
|5
|0
|Лопеш Марселу
|5
|0
|Аким Космин
|3
|1
|Немец Адам
|4
|0
|Дроппа Лукаш
|4
|0
|Армаш Игорь
|3
|0
|Костин Кристиан
|1
|1
|Тавареш Элдер
|2
|0
|Бричаг Марьюс
|2
|0
|Илие Александру
|2
|0
|Фюлёп Лоран
|2
|0
|Раца Вадим
|1
|0
|Влад Александру
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|4
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Будеску Константин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Попеску Октавиан
|2
|0
|Тэнасе Флорин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Шут Адриан
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
4
40%
3
60%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
20
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
14%
4
20%
1-15
2
29%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
29%
3
15%
46-60
1
14%
6
30%
61-75
1
14%
1
5%
76-90
Пропущено
11
7
1 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
17
25
4 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 3
1
6%
4
16%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
4
24%
3
12%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
5
29%
29%
4
16%
76-90
Пропущено
16
13
1 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
4
25%
2
15%
46-60
5
31%
4
31%
61-75
6
38%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Волунтари
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ЧФР Клуж - Волунтари 1:0 Волунтари - Арджеш 0:2 Сепси - Волунтари 1:2 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Волунтари - Миовени 4:0 Газ-Метан Медиаш - Волунтари 1:2 Волунтари - Киндия Тырговиште 2:1 УТА Арад - Волунтари 2:0 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Университатя Крайова - Волунтари 3:0 Волунтари - Университатя Крайова 2:1 Волунтари - Ботошани 0:1 Динамо Бухарест - Волунтари 3:2 Волунтари - Дунэря Кэлэраши 4:0 Дунэря Кэлэраши - Волунтари 1:2 Волунтари - УТА Арад 0:0 Астра - Волунтари 0:3 Волунтари - Киндия Тырговиште 0:0 Арджеш - Волунтари 3:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Германнштадт - ФКСБ 0:1 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0
Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0 ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|6.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|3
|5
|18 - 9
|24
|7.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|8.
|Рапид Бухарест
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|12.
|Сепси
|15
|2
|8
|5
|15 - 17
|14
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|6
|0
|1
|14 - 2
|18
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|3.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|4.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|5.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|6.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|Сепси
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0