Octavian Popescu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Octavian Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Mihai Popa выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Рефери не любит споров - именно за это Octavian Popescu сейчас получил желтую

Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Раца Вадим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Волунтари выполняет удар от ворот.

42' Будеску Константин из команды ФКСБ навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

42' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Будеску Константин пробил со штрафного прямо в стенку

39' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

38' Удар от ворот произведет Волунтари

38' Оайдэ Рэзван не смог попасть в створ ударом издали

38' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Волунтари идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Олару Дариус . Удар в створ, но вратарь начеку

30' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Волунтари выполняет удар от ворот.

28' Octavian Popescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' ФКСБ выполняет удар от ворот.

22' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

21' Мелеке Ульрих выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

21' Игрок команды Волунтари нанес удар, но мяч был отбит

19' Волунтари вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Волунтари вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Игрок Раца Вадим из команды Волунтари неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Тамаш Габриэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Octavian Popescu из команды ФКСБ отправил кросс в штрафную...

15' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Mihai Popa взял и забрал мяч на выходе

14' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' ФКСБ выполняет удар от ворот.

9' Немец Адам нанес удар, мяч был парирован, но Андрей Влад не удержал его в руках.

8' Cristian Costin из команды Волунтари делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

8' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Армаш Игорь выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' ФКСБ выполняет удар от ворот.

5' Удар от ворот произведет Волунтари

4' Волунтари выполняет удар от ворот.

4' Будеску Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' ФКСБ начинает с центра поля