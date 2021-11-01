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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:1
Конец матча

Стадион:
Волос
0'
26' Желтая карточка
Ринер Жан-Пьер
33' Желтая карточка
Тюрам Рожерио
45' Желтая карточка
Баррьентос Жан
1:0
51' Гол
Вафеас Никос
57' Желтая карточка
Грильо Фаусто
63' Желтая карточка
Giannis Gotsoulias
65' Желтая карточка
Аосман Аяс
1:1
86' Гол
Nicolas Oroz
89' Желтая карточка
Терезиу Александрос
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+5
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
5
Вафеас
Никос
15
Валерианос
Йоргос
6
Giannis
Gotsoulias
10
Далсью
20
Eleftherios
Matsoukas
7
Аосман
Аяс
11
Кабрал
Джерсон
34
Тюрам
Рожерио
12
Котник
Матиц
27
Franco
Romero1
5
Ринер
Жан-Пьер
37
Грильо
Фаусто
73
Бартоло
Хулиан
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
8
Нинис
Сотирис
70
Kevin
Rosero
9
Ван
Веерт
Том
17
Регаттен
Адриен
Ионикос
4-2-3-1
Волос
4-3-3

Ход матча

26'
 
Ринер Жан-Пьер
33'
Тюрам Рожерио
 
45'
 
Баррьентос Жан
51'
Вафеас Никос
1:0
53'
Georgios Manalis
Eleftherios Matsoukas
 
54'
 
Nicolas Oroz
Kevin Rosero
57'
 
Грильо Фаусто
63'
Giannis Gotsoulias
 
65'
Аосман Аяс
 
65'
 
Войтковски Камиль
Нинис Сотирис
82'
Баша Вуллнет
Аосман Аяс
 
82'
Киакос Яннис
Кабрал Джерсон
 
83'
 
Терезиу Александрос
Ринер Жан-Пьер
86'
1:1
Nicolas Oroz
89'
 
Терезиу Александрос
90'
Georgios Mygas
 
90'
Санчес Сальвадор
Тюрам Рожерио
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 21
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 3 0.38
Тюрам Рожерио 1 0.13
Санчес Сальвадор 1 0.13
Вафеас Никос 1 0.13
Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 5 (2) 0.63
Бартоло Хулиан 3 0.38
Ринер Жан-Пьер 2 0.25
Kevin Rosero 2 0.25
Феррари Франко 1 0.13
Фернандес Пауло 1 0.13
Гюлен Левент 1 0.13
Nicolas Oroz 1 0.13
Терезиу Александрос 1 0.13
Баррьентос Жан 0 0
Регаттен Адриен 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далсью 2 1
Georgios Mygas 3 0
Ромао Алаиксис 1 1
Санчес Сальвадор 1 1
Кабрал Джерсон 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Чигринский Дмитрий 1 0
Валерианос Йоргос 1 0
Аосман Аяс 1 0
Reinaldo Lenis 1 0
Хутесиотис Лефтерис 1 0
Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррари Франко 5 0
Клейман Борис 3 0
Грильо Фаусто 3 0
Фернандес Пауло 3 0
Нинис Сотирис 2 0
Алекс Соареш 2 0
Franco Romero1 2 0
Баррьентос Жан 1 0
Цоканис Тасос 1 0
Ринер Жан-Пьер 1 0
Emiliano Purita 1 0
Бартоло Хулиан 1 0
Терезиу Александрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90

Пропущено

3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
17%
3
17%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
6
33%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2
Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1
Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 6 2 0 14 - 5 20
2. АЕК 8 6 1 1 18 - 8 19
3. ПАОК 8 5 1 2 17 - 10 16
4. Арис Салоники 8 4 2 2 11 - 5 14
5. Волос 8 4 2 2 17 - 16 14
6. Панатинаикос 8 3 2 3 14 - 6 11
7. ПАС Янина 8 2 4 2 6 - 6 10
8. Астерас 8 2 3 3 5 - 7 9
9. Ионикос 8 2 3 3 6 - 10 9
10. ОФИ 8 1 6 1 7 - 8 9
11. Ламия 8 1 3 4 8 - 11 6
12. Панетоликос 8 1 2 5 9 - 17 5
13. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 4 - 16 5
14. Атромитос 8 0 3 5 5 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК 4 4 0 0 9 - 1 12
2. Панатинаикос 4 3 1 0 13 - 2 10
3. Волос 4 3 0 1 8 - 5 9
4. Арис Салоники 4 2 2 0 6 - 1 8
5. Олимпиакос 4 2 2 0 6 - 2 8
6. ПАОК 4 2 1 1 10 - 6 7
7. Ионикос 4 1 2 1 3 - 3 5
8. ПАС Янина 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Аполлон Смирнис 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Астерас 3 1 0 2 2 - 4 3
11. ОФИ 4 0 3 1 4 - 6 3
12. Ламия 4 0 2 2 5 - 7 2
13. Панетоликос 5 0 1 4 4 - 9 1
14. Атромитос 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 4 4 0 0 8 - 3 12
2. ПАОК 4 3 0 1 7 - 4 9
3. АЕК 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Арис Салоники 4 2 0 2 5 - 4 6
5. ОФИ 4 1 3 0 3 - 2 6
6. Астерас 5 1 3 1 3 - 3 6
7. ПАС Янина 4 1 2 1 2 - 2 5
8. Волос 4 1 2 1 9 - 11 5
9. Панетоликос 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Ламия 4 1 1 2 3 - 4 4
11. Ионикос 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Атромитос 4 0 2 2 2 - 8 2
13. Панатинаикос 4 0 1 3 1 - 4 1
14. Аполлон Смирнис 4 0 1 3 2 - 12 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Баррьентос Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Тюрам Рожерио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ринер Жан-Пьер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 1:1 Волос онлайн


 

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