Греция: Суперлига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
26' Желтая карточкаРинер Жан-Пьер
33' Желтая карточкаТюрам Рожерио
45' Желтая карточкаБаррьентос Жан
1:0
51' ГолВафеас Никос
57' Желтая карточкаГрильо Фаусто
63' Желтая карточкаGiannis Gotsoulias
65' Желтая карточкаАосман Аяс
1:1
86' ГолNicolas Oroz
89' Желтая карточкаТерезиу Александрос
90' Желтая карточкаGeorgios Mygas
10
Далсью
12
Котник
Матиц
70
Kevin
Rosero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
-
26 Баша ВуллнетПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Kevin RoseroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Алекс СоарешПолузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Guillermo Abascal
Ход матча
26'
33'
45'
51'
1:0
57'
65'
86'
1:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
21 Нарушения правил 21
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|3
|0.38
|Тюрам Рожерио
|1
|0.13
|Санчес Сальвадор
|1
|0.13
|Вафеас Никос
|1
|0.13
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|5 (2)
|0.63
|Бартоло Хулиан
|3
|0.38
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.25
|Kevin Rosero
|2
|0.25
|Феррари Франко
|1
|0.13
|Фернандес Пауло
|1
|0.13
|Гюлен Левент
|1
|0.13
|Nicolas Oroz
|1
|0.13
|Терезиу Александрос
|1
|0.13
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Регаттен Адриен
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далсью
|2
|1
|Georgios Mygas
|3
|0
|Ромао Алаиксис
|1
|1
|Санчес Сальвадор
|1
|1
|Кабрал Джерсон
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|Валерианос Йоргос
|1
|0
|Аосман Аяс
|1
|0
|Reinaldo Lenis
|1
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|1
|0
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррари Франко
|5
|0
|Клейман Борис
|3
|0
|Грильо Фаусто
|3
|0
|Фернандес Пауло
|3
|0
|Нинис Сотирис
|2
|0
|Алекс Соареш
|2
|0
|Franco Romero1
|2
|0
|Баррьентос Жан
|1
|0
|Цоканис Тасос
|1
|0
|Ринер Жан-Пьер
|1
|0
|Emiliano Purita
|1
|0
|Бартоло Хулиан
|1
|0
|Терезиу Александрос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
2
20%
76-90
Пропущено
3
10
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
18
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
17%
3
17%
1-15
1
17%
2
11%
16-30
1
17%
1
6%
31-45
1
17%
4
22%
46-60
1
17%
2
11%
61-75
1
17%
6
33%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
1
7%
16-30
1
10%
6
40%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2
Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0 Ионикос - ПАС Янина 0:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 АЕК - Ионикос 3:0 Ионикос - Эрготелис 2:1 Диагорас Родос - Ионикос 3:5 Ионикос - Ксанти 0:2 Киссамикос - Ионикос 1:0 Ионикос - Левадиакос 2:3 Ионикос - Киссамикос 1:1 Левадиакос - Ионикос 1:2 Ионикос - Докса Драма 4:2 Караискакис - Ионикос 0:3 Аполлон Лариса - Ионикос 0:1 Ионикос - Панахаики 1:0 Иерапетра - Ионикос 1:2
Волос
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Пансерраикос - Волос 1:3 Волос - АЕК 1:3 ПАОК - Волос 4:4 Волос - Астерас 2:1
Панатинаикос - Волос 5:1 Волос - Атромитос 3:0 Аполлон Смирнис - Волос 1:3 Волос - Ламия 2:1 Утрехт - Волос 6:2 Мехелен - Волос 2:1 Атромитос - Волос 1:0 Волос - Лариса 3:1 Аполлон Смирнис - Волос 0:0 Волос - ПАС Янина 1:1 Волос - Панетоликос 3:1 Ламия - Волос 1:1 Волос - ОФИ 0:0 Волос - АЕК 1:0 Панетоликос - Волос 1:0 Волос - АЕК 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|6
|2
|0
|14 - 5
|20
|2.
|АЕК
|8
|6
|1
|1
|18 - 8
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|1
|2
|17 - 10
|16
|4.
|Арис Салоники
|8
|4
|2
|2
|11 - 5
|14
|5.
|Волос
|8
|4
|2
|2
|17 - 16
|14
|6.
|Панатинаикос
|8
|3
|2
|3
|14 - 6
|11
|7.
|ПАС Янина
|8
|2
|4
|2
|6 - 6
|10
|8.
|Астерас
|8
|2
|3
|3
|5 - 7
|9
|9.
|Ионикос
|8
|2
|3
|3
|6 - 10
|9
|10.
|ОФИ
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|11.
|Ламия
|8
|1
|3
|4
|8 - 11
|6
|12.
|Панетоликос
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|13.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|4 - 16
|5
|14.
|Атромитос
|8
|0
|3
|5
|5 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|4
|4
|0
|0
|9 - 1
|12
|2.
|Панатинаикос
|4
|3
|1
|0
|13 - 2
|10
|3.
|Волос
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|Олимпиакос
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|ПАОК
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|Ионикос
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Аполлон Смирнис
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Астерас
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|11.
|ОФИ
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|12.
|Ламия
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|13.
|Панетоликос
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|Атромитос
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|4
|4
|0
|0
|8 - 3
|12
|2.
|ПАОК
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Арис Салоники
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|5.
|ОФИ
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|6.
|Астерас
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|7.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|8.
|Волос
|4
|1
|2
|1
|9 - 11
|5
|9.
|Панетоликос
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Ламия
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|Ионикос
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Атромитос
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|13.
|Панатинаикос
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|Аполлон Смирнис
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1