Аргентина: Лига професьональ 2021
0:0
Конец матча
13' Желтая карточкаМиерс Маркос
28' Желтая карточкаAlejandro Maciel
66' Желтая карточкаКаутеруссио Мартин
66' Желтая карточкаJesus Soraire
77' Желтая карточкаMario Lopez
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
23 Brian Guzman
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
Ход матча
13'
28'
66'
77'
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Альдосиви
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Milton Gimenez
|7 (2)
|0.37
|Мартинес Алекс
|3
|0.16
|Leonardo Sequeira
|2 (1)
|0.11
|Рибас Себастьян
|2
|0.11
|Мелано Лукас
|2
|0.11
|Pablo Arganaraz
|1
|0.05
|Lucas Brochero
|0
|0
|Matias Mier
|0
|0
|Gonzalo Bettini
|0
|0
|Jesus Soraire
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.47
|Gaston Lodico
|4
|0.21
|Federico Gino
|1
|0.05
|Leandro Maciel
|1
|0.05
|Серро Франсиско
|1
|0.05
|Francisco Grahl
|1
|0.05
|Brian Guzman
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Maciel
|5
|1
|Milton Gimenez
|5
|0
|Oscar Salomon
|5
|0
|Federico Andueza
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Gonzalo Bettini
|3
|0
|Jesus Soraire
|3
|0
|Carlo Lattanzio
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Juan Cruz III
|2
|0
|Pablo Arganaraz
|2
|0
|Mateo Montenegro
|2
|0
|Hernan Lopez
|0
|1
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Juan Daniel Galeano
|1
|0
|Leonardo Sequeira
|1
|0
|Lucas Brochero
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|5
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Миерс Маркос
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Ауче Габриэль
|0
|1
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Пропущено
17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Пропущено
9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
1
11%
2
11%
76-90
Забито
18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
5
28%
5
28%
76-90
Пропущено
26
31
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
4
13%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
5
19%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|19
|10
|4
|5
|34 - 29
|34
|4.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|5.
|Дефенса и Хустисия
|19
|8
|7
|4
|27 - 18
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|19
|8
|5
|6
|16 - 22
|29
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|19
|7
|7
|5
|28 - 21
|28
|11.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|19
|7
|3
|9
|27 - 28
|24
|16.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|17.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|18.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|3.
|Дефенса и Хустисия
|9
|6
|2
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|7.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|8.
|Ланус
|10
|4
|4
|2
|18 - 15
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|20.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|4.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|10
|4
|2
|4
|15 - 14
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|12.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2