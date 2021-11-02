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Аргентина: Лига професьональ 2021

Сентраль Кордоба Росарио
0:0
Конец матча
Альдосиви
0'
13' Желтая карточка
Миерс Маркос
28' Желтая карточка
Alejandro Maciel
66' Желтая карточка
Каутеруссио Мартин
66' Желтая карточка
Jesus Soraire
77' Желтая карточка
Mario Lopez
90'+8
23
Ригамонти
Сесар
8
Juan
Cruz
III
44
Alejandro
Maciel
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
18
Jesus
Soraire
5
Cristian
Vega
27
Carlo
Lattanzio
28
Pablo
Arganaraz
22
Мартинес
Алекс
9
Риано
Клаудио
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
12
Federico
Gino
33
Leandro
Maciel
41
Manuel
Panaro
Miramon
10
Francisco
Grahl
20
Malcom
Braida
77
Каутеруссио
Мартин
Сентраль Кордоба Росарио
4-2-3-1
Альдосиви
4-2-3-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Альдосиви

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:2
С
0:2
К
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Milton Gimenez 7 (2) 0.37
Мартинес Алекс 3 0.16
Leonardo Sequeira 2 (1) 0.11
Рибас Себастьян 2 0.11
Мелано Лукас 2 0.11
Pablo Arganaraz 1 0.05
Lucas Brochero 0 0
Matias Mier 0 0
Gonzalo Bettini 0 0
Jesus Soraire 0 0
Jonathan Bay 0 0
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.47
Gaston Lodico 4 0.21
Federico Gino 1 0.05
Leandro Maciel 1 0.05
Серро Франсиско 1 0.05
Francisco Grahl 1 0.05
Brian Guzman 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Maciel 5 1
Milton Gimenez 5 0
Oscar Salomon 5 0
Federico Andueza 4 0
Cristian Vega 3 0
Gonzalo Bettini 3 0
Jesus Soraire 3 0
Carlo Lattanzio 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jonathan Bay 2 0
Juan Cruz III 2 0
Pablo Arganaraz 2 0
Mateo Montenegro 2 0
Hernan Lopez 0 1
Ригамонти Сесар 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Juan Daniel Galeano 1 0
Leonardo Sequeira 1 0
Lucas Brochero 1 0
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Миерс Маркос 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Mario Lopez 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Ауче Габриэль 0 1
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Rufino Lucero 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Пропущено

17
13
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
18%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
2
40%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Пропущено

9
18
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
11%
3
17%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
1
11%
3
17%
31-45
3
33%
4
22%
46-60
2
22%
3
17%
61-75
1
11%
2
11%
76-90

Забито

18
18
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
6 Не забивали 8
3
17%
2
11%
1-15
3
17%
2
11%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
2
11%
3
17%
46-60
3
17%
4
22%
61-75
5
28%
5
28%
76-90

Пропущено

26
31
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
15%
4
13%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
19%
6
19%
46-60
5
19%
5
16%
61-75
5
19%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 1:0 Claypole - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Химнасия Ла-Плата - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2
Сентраль Кордоба Росарио - Лаферрере 0:0 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Док Суд - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Итусаиндо 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 1:2 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 1:3 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Берасатеги - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Тукуман 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:2 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 2:1
Альдосиви
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0
Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 19 10 4 5 34 - 29 34
4. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
5. Дефенса и Хустисия 19 8 7 4 27 - 18 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 19 8 5 6 16 - 22 29
8. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
9. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
10. Эстудиантес Ла Плата 19 7 7 5 28 - 21 28
11. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 19 7 3 9 27 - 28 24
16. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
17. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
18. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
3. Дефенса и Хустисия 9 6 2 1 18 - 9 20
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
7. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
8. Ланус 10 4 4 2 18 - 15 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
19. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
20. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
5. Эстудиантес Ла Плата 10 4 2 4 15 - 14 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 10 2 3 5 13 - 18 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Миерс Маркос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Альдосиви онлайн


 

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