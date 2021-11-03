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США: МЛС 2021

2021
Лос-Анджелес
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
14' Гол
Дахоме Кристиан
1:1
45' Гол
Фалл Мамаду
79' Желтая карточка
Тейберт Расселл
80' Желтая карточка
Родригес Брайан
90'+5
1
Блэкмен
Джамал
33
Ким
Мун-Хван
5
Фалл
Мамаду
94
Мурильо
Хесус
25
Ибеага
Себастьен
32
Фарфан
Марко
7
Блессинг
Латиф
44
Эдвардс
Рахим
12
Паласиос
Диего
29
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
16
Крепо
Максим
22
Годой
Эрик
26
Юнгвирт
Флориан
28
Нервински
Джейк
6
Гашпар
Бруну
31
Тейберт
Расселл
17
Овусу
Леонард
23
Браун
Джавейн
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Дахоме
Кристиан
Лос-Анджелес
5-3-2
Ванкувер Уайткэпс
3-4-1-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аранго Кристиан 13 (5) 0.39
Росси Диего 6 (1) 0.18
Сифуэнтес Хосе 5 0.15
Вела Карлос 5 0.15
Мусовски Дэниел 4 0.12
Фалл Мамаду 4 0.12
Бэрд Кори 3 0.09
Родригес Брайан II 3 0.09
Атуэста Эдуард 2 (1) 0.06
Блессинг Латиф 2 0.06
Ким Мун-Хван 1 0.03
Блэкмон Тристан 1 0.03
Паласиос Диего 0 0
Эдвардс Рахим 0 0
Сегура Эдди 0 0
Опоку Квадво 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 12 0.36
Дахоме Кристиан 10 (4) 0.3
Кайседо Дейбер 5 0.15
Голд Райан 3 0.09
Каваллини Лукас 3 0.09
Роуз Энди 2 0.06
Тейберт Расселл 1 0.03
Гашпар Бруну 1 0.03
Бикел Жаниу 1 0.03
Юнгвирт Флориан 1 0.03
Годой Эрик 1 0.03
Нервински Джейк 1 0.03
Веселинович Ранко 1 0.03
Гутьеррес Кристиан 0 0
Браун Джавейн 0 0
Александр Кайо 0 0
Рапосо Райан 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мурильо Хесус 9 0
Сифуэнтес Хосе 6 0
Аранго Кристиан 4 0
Блэкмон Тристан 2 1
Эдвардс Рахим 3 0
Атуэста Эдуард 3 0
Мусовски Дэниел 3 0
Daniel Crisostomo 3 0
Дюк Брайс 3 0
Ибеага Себастьен 2 0
Росси Диего 2 0
Фарфан Марко 2 0
Бэрд Кори 2 0
Паласиос Диего 2 0
Ромеро Томас 2 0
Фалл Мамаду 1 0
Блессинг Латиф 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 6 0
Бальдисимо Майкл 6 0
Александр Кайо 5 0
Бикел Жаниу 4 0
Дахоме Кристиан 4 0
Гашпар Бруну 3 0
Кайседо Дейбер 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Юнгвирт Флориан 2 0
Нервински Джейк 2 0
Корнелиус Дерек 2 0
Уайт Брайан 2 0
Овусу Леонард 2 0
Рикеттс Тосайн 1 0
Тейберт Расселл 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Голд Райан 1 0
Роуз Энди 1 0
Годой Эрик 1 0
Крепо Максим 1 0
Меткалф Патрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
20
15 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 2
16 Не забивали 20
6
19%
0
0%
1-15
4
13%
2
10%
16-30
5
16%
4
20%
31-45
5
16%
7
35%
46-60
6
19%
4
20%
61-75
6
19%
3
15%
76-90

Пропущено

23
26
9 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
0
0%
5
19%
1-15
6
26%
3
12%
16-30
3
13%
8
31%
31-45
8
35%
3
12%
46-60
3
13%
3
12%
61-75
3
13%
4
15%
76-90

Забито

16
23
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
3
13%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
2
13%
6
26%
46-60
3
19%
7
30%
61-75
3
19%
5
22%
76-90

Пропущено

24
17
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 10
5
21%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
2
8%
6
35%
31-45
5
21%
2
12%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
4
17%
4
24%
76-90

Забито

48
43
23 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 32
20 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
7
15%
0
0%
1-15
7
15%
5
12%
16-30
9
19%
6
14%
31-45
7
15%
13
30%
46-60
9
19%
11
26%
61-75
9
19%
8
19%
76-90

Пропущено

47
43
19 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 24
5
11%
7
16%
1-15
9
19%
4
9%
16-30
5
11%
14
33%
31-45
13
28%
5
12%
46-60
8
17%
5
12%
61-75
7
15%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 2:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:0 Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
6. Атланта Юнайтед Заявка 32 12 11 9 43 - 36 47
7. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 32 13 7 12 38 - 32 46
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 32 11 10 11 44 - 42 43
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо Заявка 33 6 12 15 36 - 52 30
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
9. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 8 5 3 19 - 11 29
10. Клёб де Фут Монреаль Заявка 15 8 4 3 27 - 21 28
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед Заявка 15 3 6 6 18 - 22 15
8. Клёб де Фут Монреаль Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Ванкувер Уайткэпс 1:1 Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес 1:1 Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо Заявка 16 0 6 10 15 - 30 6
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Мамаду Фалль бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Дахоме Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
3.35
4.25
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Ванкувер Уайткэпс онлайн


 

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