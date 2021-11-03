0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Кескускенття
10' Желтая карточкаАчимпонг Джеффри
- Основной состав
- Вратарь
- Полузащитник
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20 Simo RoihaНападающий
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- Запасные игроки
- Вратарь
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Главный тренер: Mikko Mannila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
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11 РафиньяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
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30 Опара ЛакиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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25 Сале УсманНападающий
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Главный тренер: Jyrki Ahola
Ход матча
10'
История личных встреч
РоПС
Оулу
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
РоПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РоПС - ТПС 1:0 Яро - РоПС 3:6 РоПС - ЕИФ Экенас 1:2 ВПС - РоПС 2:0
РоПС - Гнистан 3:4 РоПС - КПВ Кокола 3:3 Яро - РоПС 0:1 Клуби-04 - РоПС 0:1 РоПС - ВПС 3:2 ТПС - РоПС 2:3 РоПС - Клуби-04 4:1 ЕИФ Экенас - РоПС 3:2 Гнистан - РоПС 1:2 РоПС - МуСа 2:0 ПК-35 Хельсинки - РоПС 1:3 РоПС - ЙИППО 2:0 Миккелин Паллоильят - РоПС 0:0 РоПС - Яро 3:1 КПВ Кокола - РоПС 1:1 ВПС - РоПС 2:2
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2
Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2