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  3. Финляндия: Вейккауслига. Квалификация: Финал
РоПС
2:1
Конец матча

Стадион:
Оулу
0'
11' Желтая карточка
Ачимпонг Джеффри
30' Желтая карточка
Rodrigo Antunes
0:1
31' Пенальти
Саланович Деннис
34' Желтая карточка
Нурмела Анселми
1:1
35' Гол
Simo Roiha
1:1
57' Не забитый пенальти
Саланович Деннис
2:1
90' Гол
Nino Roffelsen
90'+8
РоПС
Оулу

История личных встреч

РоПС
Оулу

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
К
1:1
К
1:2
И
3:2
И
0:0
И
1:0
КЛ
0:1
ТМС
1:2

Результаты последних матчей

РоПС
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РоПС - ТПС 1:0 Яро - РоПС 3:6 РоПС - ЕИФ Экенас 1:2 ВПС - РоПС 2:0
РоПС - Гнистан 3:4 РоПС - КПВ Кокола 3:3 Яро - РоПС 0:1 Клуби-04 - РоПС 0:1 РоПС - ВПС 3:2 ТПС - РоПС 2:3 РоПС - Клуби-04 4:1 ЕИФ Экенас - РоПС 3:2 Гнистан - РоПС 1:2 РоПС - МуСа 2:0 ПК-35 Хельсинки - РоПС 1:3 РоПС - ЙИППО 2:0 Миккелин Паллоильят - РоПС 0:0 РоПС - Яро 3:1 КПВ Кокола - РоПС 1:1 ВПС - РоПС 2:2
Оулу
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Оулу - КТП 2:1 Хонка - Оулу 6:1 Лахти - Оулу 0:0 Оулу - Мариехамн 1:2
Хака - Оулу 0:0 Оулу - Хака 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 Лахти - Оулу 0:0 ХИФК - Оулу 3:1 Оулу - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:1 Оулу - Интер Турку 2:0 Оулу - Мариехамн 1:0 Ильвес - Оулу 1:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 3:2 Оулу - ХИК 2:1 Хонка - Оулу 1:0 Оулу - КТП 1:1 КуПС - Оулу 2:0 Оулу - КуПС 0:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Simo Roiha бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Нурмела Анселми получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Саланович Деннис из команды Оулу забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Rodrigo Antunes получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Ачимпонг Джеффри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч РоПС 2:1 Оулу онлайн


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