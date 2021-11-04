  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2021

США: МЛС 2021

2021
Клёб де Фут Монреаль
0:0
Перерыв

Стадион:
Хьюстон Динамо
0'
44' Желтая карточка
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
15
Бро-Гийяр
Закари
7
Ahmed
Hussein
Hafez
2
Ваньяма
Виктор
29
Шуэньер
Матьё
18
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
22
Ibrahim
Sunusi
31
Мортон
Кайл
2
Фуэнмайор
Алехандро
5
Паркер
Тим
29
Джункуа
Сэм
30
Ian
Hoffmann
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
3
Лундквист
Адам
25
Дорси
Гриффин
8
Родригес
Мемо
11
Ласситер
Ариэль
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Хьюстон Динамо
3-4-2-1

Ход матча

44'
 

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Хьюстон Динамо

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
5:0
М
2:0
М
1:1
М
3:0
М
2:4
ТМС
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киото Ромель 8 (1) 0.24
Тойе Мейсон 7 (2) 0.21
Михайлович Джордже 4 0.12
Торрес Хоакин 4 0.12
Ibrahim Sunusi 4 0.12
Бро-Гийяр Закари 2 0.06
Йонсен Бьорн 2 0.06
Камашо Руди 2 0.06
Шуэньер Матьё 2 0.06
Ahmed Hussein Hafez 2 0.06
Ваньяма Виктор 2 (1) 0.06
Пьетт Самуэль 1 0.03
Лаппалайнен Ласси 1 0.03
Струна Альяж 1 0.03
Matko Miljevic 1 0.03
Кицца Мустафа 0 0
Уотерман Джоэль 0 0
Уртадо Эрик 0 0
Бассонг Зохран 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пико Фабрис 11 (3) 0.32
Урути Максимилиано 7 0.21
Пашер Тайлер 4 0.12
Кинтеро Дарвин 3 (1) 0.09
Вера Матиас 3 0.09
Дорси Гриффин 2 0.06
Родригес Мемо 2 0.06
Кристиан Рамирез 1 0.03
Адальберто Карраскилья 1 0.03
Фигероа Мэйнор 0 0
Валентин Зарек 0 0
Корона Джо 0 0
Серен Дарвин 0 0
Лундквист Адам 0 0
Джонс Деррик 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0
Джункуа Сэм 0 0
Баямич Матео 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камашо Руди 7 2
Ваньяма Виктор 8 1
Струна Альяж 6 0
Пьетт Самуэль 5 0
Миллер Камаль 5 0
Уотерман Джоэль 5 0
Бро-Гийяр Закари 4 0
Михайлович Джордже 4 0
Бассонг Зохран 2 1
Шуэньер Матьё 3 0
Киото Ромель 2 0
Ibrahim Sunusi 2 0
Диоп Клемент 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Тойе Мейсон 1 0
Ahmed Hussein Hafez 1 0
Кицца Мустафа 1 0
Масьель Эмануэль 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Матиас 9 0
Пико Фабрис 9 0
Серен Дарвин 4 1
Валентин Зарек 5 0
Корона Джо 5 0
Фигероа Мэйнор 4 0
Урути Максимилиано 4 0
Боньек Оскар 4 0
Джонс Деррик 4 0
Джункуа Сэм 4 0
Паркер Тим 3 0
Родригес Мемо 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Кинтеро Дарвин 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Лундквист Адам 1 0
Адальберто Карраскилья 1 0

Голы по времени матча

Забито

28
15
10 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
1
4%
3
20%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
18%
4
27%
31-45
6
21%
4
27%
46-60
9
32%
0
0%
61-75
3
11%
3
20%
76-90

Пропущено

20
30
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
3
15%
6
20%
1-15
2
10%
5
17%
16-30
3
15%
5
17%
31-45
3
15%
4
13%
46-60
3
15%
6
20%
61-75
6
30%
4
13%
76-90

Забито

17
22
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
12%
7
32%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
4
24%
0
0%
76-90

Пропущено

21
21
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
4
19%
7
33%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
6
29%
5
24%
76-90

Забито

45
37
19 В 1-м тайме 24
26 Во 2-м тайме 13
16 Забивали первыми 15
8 Не забивали 9
3
7%
10
27%
1-15
8
18%
5
14%
16-30
8
18%
9
24%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
11
24%
2
5%
61-75
7
16%
3
8%
76-90

Пропущено

41
51
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 28
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 27
3
7%
9
18%
1-15
4
10%
7
14%
16-30
7
17%
7
14%
31-45
7
17%
11
22%
46-60
8
20%
8
16%
61-75
12
29%
29%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 33 22 7 4 65 - 40 73
2. Филадельфия Юнион Заявка 33 14 11 8 47 - 34 53
3. Нэшвилл Заявка 33 12 17 4 54 - 32 53
4. Нью-Йорк Сити Заявка 33 14 8 11 55 - 35 50
5. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 33 12 12 9 43 - 36 48
6. Орландо Сити Заявка 33 12 12 9 48 - 48 48
7. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 33 13 8 12 38 - 32 47
8. Коламбус Кру Заявка 33 12 8 13 44 - 45 44
9. Ди Си Юнайтед Заявка 33 13 5 15 53 - 53 44
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 33 11 11 11 44 - 42 44
11. Интер Майами Заявка 33 11 5 17 35 - 53 38
12. Чикаго Файр Заявка 33 9 7 17 36 - 52 34
13. Торонто Заявка 33 6 10 17 38 - 63 28
14. Цинциннати Заявка 33 4 8 21 36 - 72 20

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 33 17 8 8 52 - 32 59
2. Спортинг Канзас-Сити Заявка 32 17 7 8 57 - 36 58
3. Колорадо Рэпидс Заявка 33 16 10 7 46 - 33 58
4. Портленд Тимберс Заявка 32 15 4 13 50 - 51 49
5. Миннесота Юнайтед Заявка 33 13 9 11 39 - 41 48
6. Ванкувер Уайткэпс Заявка 33 12 12 9 44 - 44 48
7. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 33 13 8 12 47 - 51 47
8. Лос-Анджелес Заявка 33 12 9 12 51 - 46 45
9. Реал Солт-Лейк Заявка 32 13 6 13 53 - 51 45
10. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 33 10 10 13 45 - 53 40
11. Даллас Заявка 33 7 11 15 46 - 55 32
12. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 34 6 13 15 36 - 52 31
13. Остин Заявка 32 8 4 20 32 - 52 28

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 16 12 3 1 31 - 17 39
2. Филадельфия Юнион Заявка 17 11 3 3 25 - 10 36
3. Ди Си Юнайтед Заявка 17 11 1 5 32 - 17 34
4. Нью-Йорк Сити Заявка 16 10 3 3 36 - 12 33
5. Нэшвилл Заявка 16 8 8 0 34 - 17 32
6. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 17 9 5 3 25 - 14 32
7. Орландо Сити Заявка 17 8 7 2 29 - 18 31
8. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 17 8 6 3 19 - 11 30
9. Коламбус Кру Заявка 16 9 3 4 31 - 22 30
10. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 16 8 5 3 27 - 21 29
11. Чикаго Файр Заявка 17 7 5 5 23 - 18 26
12. Интер Майами Заявка 17 7 2 8 26 - 35 23
13. Торонто Заявка 16 4 7 5 23 - 24 19
14. Цинциннати Заявка 16 1 5 10 16 - 27 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Миннесота Юнайтед Заявка 17 10 3 4 24 - 14 33
2. Ванкувер Уайткэпс Заявка 16 10 2 4 24 - 16 32
3. Портленд Тимберс Заявка 16 10 2 4 32 - 22 32
4. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 9 5 2 32 - 16 32
5. Реал Солт-Лейк Заявка 16 9 4 3 29 - 18 31
6. Колорадо Рэпидс Заявка 16 8 7 1 26 - 12 31
7. Лос-Анджелес Заявка 17 8 6 3 34 - 23 30
8. Сиэтл Саундерс Заявка 17 8 5 4 28 - 15 29
9. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 16 8 4 4 26 - 19 28
10. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 17 6 6 5 21 - 22 24
11. Даллас Заявка 17 5 7 5 25 - 21 22
12. Остин Заявка 16 6 2 8 24 - 24 20
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 16 5 4 7 24 - 23 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 17 10 4 3 34 - 23 34
2. Нэшвилл Заявка 17 4 9 4 20 - 15 21
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 16 5 2 9 19 - 21 17
4. Нью-Йорк Сити Заявка 17 4 5 8 19 - 23 17
5. Филадельфия Юнион Заявка 16 3 8 5 22 - 24 17
6. Орландо Сити Заявка 16 4 5 7 19 - 30 17
7. Атланта Юнайтед 0:0 Заявка 16 3 7 6 18 - 22 16
8. Клёб де Фут Монреаль 0:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 21 15
9. Интер Майами Заявка 16 4 3 9 9 - 18 15
10. Коламбус Кру Заявка 17 3 5 9 13 - 23 14
11. Цинциннати Заявка 17 3 3 11 20 - 45 12
12. Ди Си Юнайтед Заявка 16 2 4 10 21 - 36 10
13. Торонто Заявка 17 2 3 12 15 - 39 9
14. Чикаго Файр Заявка 16 2 2 12 13 - 34 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сиэтл Саундерс Заявка 16 9 3 4 24 - 17 30
2. Колорадо Рэпидс Заявка 17 8 3 6 20 - 21 27
3. Спортинг Канзас-Сити Заявка 16 8 2 6 25 - 20 26
4. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 17 5 6 6 21 - 30 21
5. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 17 5 4 8 21 - 32 19
6. Портленд Тимберс Заявка 16 5 2 9 18 - 29 17
7. Ванкувер Уайткэпс Заявка 17 2 10 5 20 - 28 16
8. Миннесота Юнайтед Заявка 16 3 6 7 15 - 27 15
9. Лос-Анджелес Заявка 16 4 3 9 17 - 23 15
10. Реал Солт-Лейк Заявка 16 4 2 10 24 - 33 14
11. Даллас Заявка 16 2 4 10 21 - 34 10
12. Остин Заявка 16 2 2 12 8 - 28 8
13. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 17 0 7 10 15 - 30 7
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Клёб де Фут Монреаль
Ничья
Хьюстон Динамо
1.49
4.70
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 0:0 Хьюстон Динамо онлайн


Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 