США: МЛС 2021
2:0
Конец матча
Стадион: Сапуто
44' Желтая карточкаIan Hoffmann
53' Желтая карточкаЛасситер Ариэль
1:0
58' ГолКамашо Руди
2:0
63' ГолМиллер Камаль
85' Желтая карточкаАдальберто Карраскилья
90' Желтая карточкаБреза Себастьян
31
Мортон
Кайл
29
Джункуа
Сэм
30
Ian
Hoffmann
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Киото РомельНападающий
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
-
31 Мортон КайлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
30 Ian HoffmannПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
-
10 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Джонс ДеррикПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
-
19 Пашер ТайлерНападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
Ход матча
44'
53'
58'
1:0
63'
90'
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Хьюстон Динамо
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
6.3%
56.2%
6 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киото Ромель
|8 (1)
|0.24
|Тойе Мейсон
|7 (2)
|0.21
|Михайлович Джордже
|4
|0.12
|Торрес Хоакин
|4
|0.12
|Ibrahim Sunusi
|4
|0.12
|Камашо Руди
|3
|0.09
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.06
|Йонсен Бьорн
|2
|0.06
|Шуэньер Матьё
|2
|0.06
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0.06
|Ваньяма Виктор
|2 (1)
|0.06
|Пьетт Самуэль
|1
|0.03
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.03
|Струна Альяж
|1
|0.03
|Matko Miljevic
|1
|0.03
|Миллер Камаль
|1
|0.03
|Кицца Мустафа
|0
|0
|Уотерман Джоэль
|0
|0
|Уртадо Эрик
|0
|0
|Бассонг Зохран
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пико Фабрис
|11 (3)
|0.32
|Урути Максимилиано
|7
|0.21
|Пашер Тайлер
|4
|0.12
|Кинтеро Дарвин
|3 (1)
|0.09
|Вера Матиас
|3
|0.09
|Дорси Гриффин
|2
|0.06
|Родригес Мемо
|2
|0.06
|Кристиан Рамирез
|1
|0.03
|Адальберто Карраскилья
|1
|0.03
|Фигероа Мэйнор
|0
|0
|Валентин Зарек
|0
|0
|Корона Джо
|0
|0
|Серен Дарвин
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Джонс Деррик
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
|Джункуа Сэм
|0
|0
|Баямич Матео
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камашо Руди
|7
|2
|Ваньяма Виктор
|8
|1
|Струна Альяж
|6
|0
|Пьетт Самуэль
|5
|0
|Миллер Камаль
|5
|0
|Уотерман Джоэль
|5
|0
|Бро-Гийяр Закари
|4
|0
|Михайлович Джордже
|4
|0
|Бассонг Зохран
|2
|1
|Шуэньер Матьё
|3
|0
|Киото Ромель
|2
|0
|Бреза Себастьян
|2
|0
|Ibrahim Sunusi
|2
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Тойе Мейсон
|1
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|1
|0
|Кицца Мустафа
|1
|0
|Масьель Эмануэль
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вера Матиас
|9
|0
|Пико Фабрис
|9
|0
|Серен Дарвин
|4
|1
|Валентин Зарек
|5
|0
|Корона Джо
|5
|0
|Фигероа Мэйнор
|4
|0
|Урути Максимилиано
|4
|0
|Боньек Оскар
|4
|0
|Джонс Деррик
|4
|0
|Джункуа Сэм
|4
|0
|Паркер Тим
|3
|0
|Родригес Мемо
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Кинтеро Дарвин
|2
|0
|Адальберто Карраскилья
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
15
10 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
1
3%
3
20%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
5
17%
4
27%
31-45
7
23%
4
27%
46-60
10
33%
0
0%
61-75
3
10%
3
20%
76-90
Пропущено
20
32
8 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 15
3
15%
6
19%
1-15
2
10%
5
16%
16-30
3
15%
5
16%
31-45
3
15%
5
16%
46-60
3
15%
7
22%
61-75
6
30%
4
13%
76-90
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 10
21 Не забивали 21
2
12%
7
32%
1-15
4
24%
4
18%
16-30
3
18%
5
23%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
2
12%
2
9%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Пропущено
21
21
6 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
10%
2
10%
16-30
4
19%
2
10%
31-45
4
19%
7
33%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
6
29%
5
24%
76-90
Забито
47
37
19 В 1-м тайме 24
28 Во 2-м тайме 13
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 10
3
6%
10
27%
1-15
8
17%
5
14%
16-30
8
17%
9
24%
31-45
9
19%
8
22%
46-60
12
26%
2
5%
61-75
7
15%
3
8%
76-90
Пропущено
41
53
14 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 16
26 Не пропускали 28
3
7%
9
17%
1-15
4
10%
7
13%
16-30
7
17%
7
13%
31-45
7
17%
12
23%
46-60
8
20%
9
17%
61-75
12
29%
29%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:2 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Цинциннати 5:4
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Даллас 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 3:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 1:2 Хьюстон Динамо - Даллас 2:2 Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:3 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Остин - Хьюстон Динамо 3:2 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|33
|22
|7
|4
|65 - 40
|73
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|33
|14
|11
|8
|47 - 34
|53
|3.
|Нэшвилл
|Заявка
|33
|12
|17
|4
|54 - 32
|53
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|55 - 35
|50
|5.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|43 - 36
|48
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|48 - 48
|48
|7.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|38 - 32
|47
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|46 - 42
|46
|9.
|Коламбус Кру
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|44 - 45
|44
|10.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|5
|15
|53 - 53
|44
|11.
|Интер Майами
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|35 - 53
|38
|12.
|Чикаго Файр
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|36 - 52
|34
|13.
|Торонто
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|38 - 63
|28
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|36 - 72
|20
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|33
|17
|8
|8
|52 - 32
|59
|2.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|58 - 39
|58
|3.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|46 - 33
|58
|4.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|33
|16
|4
|13
|53 - 51
|52
|5.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|39 - 41
|48
|6.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|33
|12
|12
|9
|44 - 44
|48
|7.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|47 - 51
|47
|8.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|51 - 46
|45
|9.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|33
|13
|6
|14
|53 - 54
|45
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|45 - 53
|40
|11.
|Даллас
|Заявка
|33
|7
|11
|15
|46 - 55
|32
|12.
|Остин
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 53
|31
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 54
|30
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|31 - 17
|39
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|25 - 10
|36
|3.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|32 - 17
|34
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 12
|33
|5.
|Нэшвилл
|Заявка
|16
|8
|8
|0
|34 - 17
|32
|6.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 14
|32
|7.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|29 - 21
|31
|8.
|Орландо Сити
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|29 - 18
|31
|9.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|19 - 11
|30
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|31 - 22
|30
|11.
|Чикаго Файр
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 18
|26
|12.
|Интер Майами
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 35
|23
|13.
|Торонто
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 24
|19
|14.
|Цинциннати
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|16 - 27
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 14
|33
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 16
|32
|3.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|16
|10
|2
|4
|32 - 22
|32
|4.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|32 - 16
|32
|5.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|17
|9
|4
|4
|29 - 21
|31
|6.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|16
|8
|7
|1
|26 - 12
|31
|7.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|34 - 23
|30
|8.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|28 - 15
|29
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|26 - 19
|28
|10.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 22
|24
|11.
|Остин
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|27 - 25
|23
|12.
|Даллас
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|25 - 21
|22
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|24 - 23
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|34 - 23
|34
|2.
|Нэшвилл
|Заявка
|17
|4
|9
|4
|20 - 15
|21
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|19 - 21
|17
|4.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|5.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|22 - 24
|17
|6.
|Орландо Сити
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 30
|17
|7.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|18 - 22
|16
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|17 - 21
|15
|9.
|Интер Майами
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|9 - 18
|15
|10.
|Коламбус Кру
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|13 - 23
|14
|11.
|Цинциннати
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|20 - 45
|12
|12.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 36
|10
|13.
|Торонто
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|15 - 39
|9
|14.
|Чикаго Файр
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 34
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 17
|30
|2.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|20 - 21
|27
|3.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 23
|26
|4.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 30
|21
|5.
|Портленд Тимберс
|3:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 29
|20
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 32
|19
|7.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|17
|2
|10
|5
|20 - 28
|16
|8.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|15 - 27
|15
|9.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|17 - 23
|15
|10.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|16
|4
|2
|10
|24 - 33
|14
|11.
|Даллас
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|21 - 34
|10
|12.
|Остин
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|8 - 28
|8
|13.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|17
|0
|6
|11
|15 - 32
|6