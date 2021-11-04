Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда ФКСБ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' После штрафного удара,который нанес Грамени Константин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи

44' Олару Дариус нанес удар головой, но Mihai Aioani спокойно отбил мяч.

42' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

42' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Как он промахнулся? Octavian Popescu имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Кицу Аурелиан наказан за толчок Octavian Popescu

36' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Ларие Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

27' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет ФКСБ

26' Дюссо Дамьен не смог попасть в створ ударом издали

25' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

21' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Octavian Popescu наказан за толчок Eduard Radaslavescu

18' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Кешерю Клаудиу не смог попасть в створ ударом издали

17' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ФКСБ выполняет удар от ворот.

16' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

13' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Г О О О О Л - Грамени Константин уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

12' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Хорошую попытку сделал Бетанкор Хефте . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Octavian Popescu не смог попасть в створ ударом издали

10' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

10' Отличные скиллы показывает Кицу Аурелиан , обводя своих соперников

10' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

9' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет ФКСБ

8' Eduard Radaslavescu не смог попасть в створ ударом издали

8' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' ФКСБ выполняет удар от ворот.

5' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

2' Удар от ворот произведет ФКСБ

2' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' ФКСБ начинает с центра поля