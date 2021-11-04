Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Центральный (Овидиу)
0:1
13' Гол в свои воротаГрамени Константин
45' Желтая карточкаРадунович Ристо
71' Желтая карточкаГицэ Вирджил
12
Айоани
Михай
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
18
Артян
Андрей
99
Влад
Даниэл
17
Кристя
Юлиан
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
23 Гицэ ВирджилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Питу АлексиНападающий
-
28 Enes Sali
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Основной состав
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Стойка ЯнисНападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
-
Главный тренер: Йордэнеску Эдуард
Ход матча
13'
45'
71'
Владение мячом
История личных встреч
Вииторул Констанца
ФКСБ
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед
27 матчей
14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед
Первый тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бетанкор Хефте
|9 (2)
|0.64
|Петре Адриан
|4 (2)
|0.29
|Дюссо Дамьен
|1
|0.07
|Чобану Андрей
|1
|0.07
|Ганя Джордже
|1
|0.07
|Enes Sali
|1
|0.07
|Де Нойер Брадлей
|0
|0
|Питу Алекси
|0
|0
|Артян Андрей
|0
|0
|Раду Бобок
|0
|0
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кешерю Клаудиу
|4 (1)
|0.29
|Попеску Октавиан
|4
|0.29
|Тэнасе Флорин
|3 (2)
|0.21
|Стойка Янис
|3
|0.21
|Кордя Андрей
|2 (1)
|0.14
|Винисиус Пауло
|2
|0.14
|Георге Валентин
|2
|0.14
|Мирон Джордже
|1
|0.07
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.07
|Думитер Андрей
|1
|0.07
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.07
|Кристя Юлиан
|0
|0
|Олару Дариус
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Оайдэ Рэзван
|0
|0
Карточки
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Младен Себастьян
|3
|0
|Де Нойер Брадлей
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Пирес Ромарио
|3
|0
|Дюссо Дамьен
|1
|1
|Артян Андрей
|2
|0
|Питу Алекси
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Ларие Йонуц
|1
|0
|Кастанеда Хосе
|1
|0
|Чобану Андрей
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радунович Ристо
|4
|0
|Крецу Валентин
|3
|0
|Шербан Сорин
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Коман Флоринел
|2
|0
|Попеску Овидиу
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Alexandru Marian Musi
|2
|0
|Eduard Iordanescu
|2
|0
|Кешерю Клаудиу
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Георге Валентин
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Влад Даниэл
|1
|0
|Оайдэ Рэзван
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Шут Адриан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
3
60%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
4
20%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
75%
1
5%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
17%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
7
39%
4
16%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0
ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|12
|5
|10
|36 - 26
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Ботошани
|14
|6
|6
|2
|13 - 11
|24
|5.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|7.
|УТА Арад
|14
|6
|5
|3
|15 - 10
|23
|8.
|Арджеш
|14
|6
|3
|5
|13 - 9
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|3
|5
|17 - 9
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|14
|4
|5
|5
|10 - 9
|17
|11.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|14 - 16
|13
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|14
|3
|3
|8
|11 - 18
|12
|13.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|14.
|Динамо Бухарест
|14
|2
|2
|10
|12 - 33
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|6
|2
|1
|3
|3 - 4
|7
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|7
|4
|3
|0
|9 - 5
|15
|2.
|Университатя Крайова
|14
|4
|2
|8
|10 - 19
|14
|3.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|7.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Газ-Метан Медиаш
|6
|1
|0
|5
|4 - 10
|3
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0