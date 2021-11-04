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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Вииторул Констанца
0:1
Конец матча

Стадион:
ФКСБ
0'
0:1
13' Гол в свои ворота
Грамени Константин
45' Желтая карточка
Радунович Ристо
71' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
90'+4
12
Айоани
Михай
4
Дюссо
Дамьен
17
Ларие
Йонуц
23
Гицэ
Вирджил
6
Де
Нойер
Брадлей
29
Eduard
Radaslavescu
18
Артян
Андрей
24
Грамени
Константин
25
Кицу
Аурелиан
10
Бетанкор
Хефте
11
Чобану
Андрей
99
Влад
Даниэл
2
Крецу
Валентин
55
Винисиус
Пауло
17
Кристя
Юлиан
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
26
Оайдэ
Рэзван
10
Тэнасе
Флорин
22
Георге
Валентин
28
Кешерю
Клаудиу
9
Попеску
Октавиан
Вииторул Констанца
ФКСБ

История личных встреч

Вииторул Констанца
ФКСБ

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 15 побед

27 матчей

14.8%
14.8%
70.4%
4 победы 4 ничьи 19 побед

Первый тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1ГА
1:1
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
Л1ГА
3:0
Л1ГА
1:3
К
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ПЛ
2:5
ПЛ
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бетанкор Хефте 9 (2) 0.64
Петре Адриан 4 (2) 0.29
Дюссо Дамьен 1 0.07
Чобану Андрей 1 0.07
Ганя Джордже 1 0.07
Enes Sali 1 0.07
Де Нойер Брадлей 0 0
Питу Алекси 0 0
Артян Андрей 0 0
Раду Бобок 0 0
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кешерю Клаудиу 4 (1) 0.29
Попеску Октавиан 4 0.29
Тэнасе Флорин 3 (2) 0.21
Стойка Янис 3 0.21
Кордя Андрей 2 (1) 0.14
Винисиус Пауло 2 0.14
Георге Валентин 2 0.14
Мирон Джордже 1 0.07
Моруцан Олимпиу 1 0.07
Думитер Андрей 1 0.07
Будеску Константин 1 (1) 0.07
Кристя Юлиан 0 0
Олару Дариус 0 0
Крецу Валентин 0 0
Оайдэ Рэзван 0 0

Карточки

Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Младен Себастьян 3 0
Де Нойер Брадлей 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Пирес Ромарио 3 0
Дюссо Дамьен 1 1
Артян Андрей 2 0
Питу Алекси 2 0
Георге Хаджи 2 0
Ларие Йонуц 1 0
Кастанеда Хосе 1 0
Чобану Андрей 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радунович Ристо 4 0
Крецу Валентин 3 0
Шербан Сорин 1 1
Будеску Константин 2 0
Коман Флоринел 2 0
Попеску Овидиу 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Alexandru Marian Musi 2 0
Eduard Iordanescu 2 0
Кешерю Клаудиу 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Георге Валентин 1 0
Олару Дариус 1 0
Влад Даниэл 1 0
Оайдэ Рэзван 1 0
Стойка Янис 1 0
Кордя Андрей 1 0
Шут Адриан 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
20%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
29%
3
60%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
20
1 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 5
11 Не забивали 7
0
0%
4
20%
1-15
1
25%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
3
75%
1
5%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

18
25
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
3
17%
4
16%
1-15
2
11%
2
8%
16-30
1
6%
5
20%
31-45
5
28%
3
12%
46-60
0
0%
7
28%
61-75
7
39%
4
16%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
2
25%
2
15%
46-60
2
25%
4
31%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Вииторул Констанца
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Волунтари - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Миовени 2:1
Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Галатасарай - Вииторул Констанца 1:3 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Динамо Бухарест 3:0 ЧФР Клуж - Вииторул Констанца 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Газ-Метан Медиаш 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:0 Сепси - Вииторул Констанца 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - Астра 1:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Германнштадт - Вииторул Констанца 0:0
ФКСБ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ФКСБ - Арджеш 2:1 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 0:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Миовени 3:0
ФКСБ - Астра 1:1 ФКСБ - Дунэря Кэлэраши 3:0 Киндия Тырговиште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Брашов Стягул Ренаште - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Виторул Селимбар 0:0 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Динамо Бухарест 6:0 FC Unirea Dej - ФКСБ 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 4:1 ФКСБ - Рипенсия Тимишоара 2:0 ФКСБ - Сепси 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 ФКСБ - Дачия Униря Брэйла 5:2 Энергетицианал - ФКСБ 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 12 5 10 36 - 26 41
2. ЧФР Клуж 14 12 0 2 20 - 8 36
3. ФКСБ 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Ботошани 14 6 6 2 13 - 11 24
5. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
6. Рапид Бухарест 14 6 5 3 16 - 10 23
7. УТА Арад 14 6 5 3 15 - 10 23
8. Арджеш 14 6 3 5 13 - 9 21
9. Вииторул Констанца 14 6 3 5 17 - 9 21
10. Киндия Тырговиште 14 4 5 5 10 - 9 17
11. Сепси 14 2 7 5 14 - 16 13
12. Газ-Метан Медиаш 14 3 3 8 11 - 18 12
13. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
14. Динамо Бухарест 14 2 2 10 12 - 33 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 6 5 0 1 13 - 2 15
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 6 2 2 2 6 - 5 8
12. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Арджеш 6 2 1 3 3 - 4 7
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 7 4 3 0 9 - 5 15
2. Университатя Крайова 14 4 2 8 10 - 19 14
3. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. ФКСБ 7 3 2 2 5 - 6 11
7. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
13. Газ-Метан Медиаш 6 1 0 5 4 - 10 3
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Вииторул Констанца 0:1 ФКСБ онлайн


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