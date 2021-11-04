Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Дюссо Дамьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Должен был быть гол! Adrian Sut имел отличный шанс, но Mihai Aioani не дал голу состоятся!

90' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Удар от ворот произведет ФКСБ

89' Ганя Джордже не смог попасть в створ ударом издали

88' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Будеску Константин из команды ФКСБ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

87' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

86' ШАНС! Кордя Андрей вышел один на один с голкипером...

86' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Тактическая замена. Octavian Popescu уходит с поля и его заменяет Стойка Янис

84' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

83' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Adrian Sut из команды ФКСБ хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.

81' Питу Алекси навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Матч возобновлен

81' Ох, нехорошо это выглядит. Крецу Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

80' Крецу Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' ФКСБ выполняет удар от ворот.

78' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' ФКСБ выполняет удар от ворот.

77' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ганя Джордже пробует нанести удар издали, но Андрей Влад держит все под контролем

76' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Отличные скиллы показывает Octavian Popescu, обводя своих соперников

71' Гицэ Вирджил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет ФКСБ

69' Тактическая замена. Олару Дариус уходит с поля и его заменяет Adrian Sut

68' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Кристя Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Кристя Юлиан бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

64' Кордя Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тэнасе Флорин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' ФКСБ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Кристя Юлиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Грамени Константин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Удар от ворот произведет ФКСБ

57' Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали

56' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Дюссо Дамьен получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Дюссо Дамьен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Вииторул Констанца вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Гицэ Вирджил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Влад Даниэл взял и забрал мяч на выходе

51' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Eduard Radaslavescu бьет в створ ворот из-за пределов штрафной площади

50' Винисиус Пауло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Кешерю Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Винисиус Пауло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

49' Чобану Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' ФКСБ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гицэ Вирджил из команды Вииторул Констанца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче