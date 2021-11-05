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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Висла Плоцк
1:1
Конец матча

Стадион:
Брук-Бет Термалица
0'
1:0
23' Гол
Damian Warchol
1:1
34' Гол
Мешанович Мурис
58' Желтая карточка
Гербовски Фридерик
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
77
Томасик
Пётр
32
Гербовски
Фридерик
6
Расак
Дамиан
14
Швох
Матеуш
95
Damian
Warchol
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
99
Лоска
Томаш
6
Nemanja
Tekijaski
18
Piotr
Wlazlo
97
Wiktor
Biedrzycki
13
Mateusz
Grzybek
8
Стефаник
Самуэль
95
Sebastian
Bonecki
14
Глоушек
Адам
11
Мешанович
Мурис
9
Kacper
Spiewak
7
Гергел
Роман
Висла Плоцк
4-2-3-1
Брук-Бет Термалица
3-4-3

История личных встреч

Висла Плоцк
Брук-Бет Термалица

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

8 матчей

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ПД
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Warchol 6 0.43
Секульски Лукаш 5 0.36
Вольски Рафал 3 (1) 0.21
Кривоцюк Антон 2 0.14
Михальски Дамян 1 0.07
Колар Марко 1 0.07
Швох Матеуш 1 (1) 0.07
Лагатор Душан 1 0.07
Расак Дамиан 1 0.07
Томасик Пётр 0 0
Фурман Доминик 0 0
Валло Кристиан 0 0
Целеменцки Радослав 0 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 5 (3) 0.38
Мешанович Мурис 3 0.23
Adam Radwanski 2 0.15
Kacper Spiewak 2 0.15
Стефаник Самуэль 1 0.08
Mateusz Grzybek 1 0.08
Patryk Czarnowski 1 0.08
Nemanja Tekijaski 1 0.08
Ernest Terpilowski 1 0.08
Bartlomiej Kukulowicz 0 0
Земан Мартин 0 0
Глоушек Адам 0 0
Гергел Роман 0 0
Губинек Михал 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезничак Якуб 5 1
Томасик Пётр 4 0
Секульски Лукаш 3 0
Швох Матеуш 3 0
Фурман Доминик 1 1
Вольски Рафал 2 0
Лесняк Филип 2 0
Damian Warchol 2 0
Лагатор Душан 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Михальски Дамян 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Расак Дамиан 1 0
Коцыля Давид 1 0
Брук-Бет Термалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Piotr Wlazlo 4 0
Васьелевски Марцин 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Mateusz Grzybek 2 0
Wiktor Biedrzycki 2 0
Nemanja Tekijaski 2 0
Земан Мартин 1 0
Глоушек Адам 1 0
Путивцев Артём 1 0
Гергел Роман 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Жира Павел 1 0
Adam Radwanski 1 0
Ernest Terpilowski 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
4
29%
76-90

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
3
17%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90

Пропущено

21
21
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
1
5%
8
38%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 13 8 4 1 27 - 7 28
2. Лехия Гданьск 13 7 5 1 23 - 10 26
3. Ракув 12 7 4 1 24 - 16 25
4. Погонь Щецин 13 7 4 2 22 - 10 25
5. Шлёнск 14 5 6 3 25 - 20 21
6. Радомьяк Радом 13 4 7 2 17 - 13 19
7. Пяст 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Ягеллония 14 4 6 4 18 - 21 18
9. Сталь Мелец 13 4 5 4 15 - 18 17
10. Краковия 13 4 5 4 20 - 21 17
11. Висла Плоцк 14 5 2 7 22 - 22 17
12. Заглембе Любин 12 5 2 5 14 - 18 17
13. Гурник Забже 12 4 3 5 14 - 16 15
14. Висла Краков 13 4 2 7 14 - 23 14
15. Брук-Бет Термалица 13 2 5 6 17 - 22 11
16. Легия 11 3 0 8 11 - 19 9
17. Варта Познань 13 1 5 7 8 - 17 8
18. Гурник Ленчна 13 1 4 8 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 7 5 2 0 18 - 2 17
2. Висла Плоцк 7 5 2 0 13 - 2 17
3. Погонь Щецин 6 5 1 0 16 - 4 16
4. Лехия Гданьск 6 4 2 0 11 - 4 14
5. Сталь Мелец 7 4 1 2 9 - 8 13
6. Ягеллония 8 3 4 1 12 - 9 13
7. Радомьяк Радом 6 3 3 0 10 - 5 12
8. Шлёнск 7 2 4 1 10 - 8 10
9. Заглембе Любин 6 3 1 2 9 - 7 10
10. Пяст 7 3 1 3 14 - 13 10
11. Гурник Забже 7 3 1 3 7 - 7 10
12. Ракув 4 2 2 0 10 - 6 8
13. Краковия 6 2 2 2 11 - 10 8
14. Брук-Бет Термалица 7 2 2 3 12 - 14 8
15. Висла Краков 6 2 1 3 7 - 10 7
16. Легия 5 2 0 3 6 - 7 6
17. Гурник Ленчна 7 1 3 3 6 - 15 6
18. Варта Познань 7 0 4 3 2 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 5 2 1 14 - 10 17
2. Лехия Гданьск 7 3 3 1 12 - 6 12
3. Лех 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Шлёнск 7 3 2 2 15 - 12 11
5. Краковия 7 2 3 2 9 - 11 9
6. Погонь Щецин 7 2 3 2 6 - 6 9
7. Пяст 6 2 2 2 7 - 6 8
8. Висла Краков 7 2 1 4 7 - 13 7
9. Заглембе Любин 6 2 1 3 5 - 11 7
10. Радомьяк Радом 7 1 4 2 7 - 8 7
11. Гурник Забже 5 1 2 2 7 - 9 5
12. Ягеллония 6 1 2 3 6 - 12 5
13. Варта Познань 6 1 1 4 6 - 9 4
14. Сталь Мелец 6 0 4 2 6 - 10 4
15. Легия 6 1 0 5 5 - 12 3
16. Брук-Бет Термалица 6 0 3 3 5 - 8 3
17. Гурник Ленчна 6 0 1 5 4 - 15 1
18. Висла Плоцк 7 0 0 7 9 - 20 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мешанович Мурис бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Damian Warchol бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 1:1 Брук-Бет Термалица онлайн


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