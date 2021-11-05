Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
1:0
23' ГолDamian Warchol
1:1
34' ГолМешанович Мурис
58' Желтая карточкаГербовски Фридерик
77
Томасик
Пётр
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
11 ЖоржиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maciej Bartoszek
- Основной состав
-
99 Лоска ТомашВратарь
- Защитник
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Глоушек АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Земан МартинПолузащитник
-
-
87 Jakub Pek
-
-
-
Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Ход матча
23'
34'
История личных встреч
Висла Плоцк
Брук-Бет Термалица
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
8 матчей
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Warchol
|6
|0.43
|Секульски Лукаш
|5
|0.36
|Вольски Рафал
|3 (1)
|0.21
|Кривоцюк Антон
|2
|0.14
|Михальски Дамян
|1
|0.07
|Колар Марко
|1
|0.07
|Швох Матеуш
|1 (1)
|0.07
|Лагатор Душан
|1
|0.07
|Расак Дамиан
|1
|0.07
|Томасик Пётр
|0
|0
|Фурман Доминик
|0
|0
|Валло Кристиан
|0
|0
|Целеменцки Радослав
|0
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|5 (3)
|0.38
|Мешанович Мурис
|3
|0.23
|Adam Radwanski
|2
|0.15
|Kacper Spiewak
|2
|0.15
|Стефаник Самуэль
|1
|0.08
|Mateusz Grzybek
|1
|0.08
|Patryk Czarnowski
|1
|0.08
|Nemanja Tekijaski
|1
|0.08
|Ernest Terpilowski
|1
|0.08
|Bartlomiej Kukulowicz
|0
|0
|Земан Мартин
|0
|0
|Глоушек Адам
|0
|0
|Гергел Роман
|0
|0
|Губинек Михал
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезничак Якуб
|5
|1
|Томасик Пётр
|4
|0
|Секульски Лукаш
|3
|0
|Швох Матеуш
|3
|0
|Фурман Доминик
|1
|1
|Вольски Рафал
|2
|0
|Лесняк Филип
|2
|0
|Damian Warchol
|2
|0
|Лагатор Душан
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Михальски Дамян
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
Брук-Бет Термалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Piotr Wlazlo
|4
|0
|Васьелевски Марцин
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|2
|0
|Wiktor Biedrzycki
|2
|0
|Nemanja Tekijaski
|2
|0
|Земан Мартин
|1
|0
|Глоушек Адам
|1
|0
|Путивцев Артём
|1
|0
|Гергел Роман
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Жира Павел
|1
|0
|Adam Radwanski
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
1
8%
2
33%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
2
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
11
12
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
9%
1
8%
1-15
4
36%
1
8%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
3
25%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
11%
3
21%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
1
6%
6
43%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
7
39%
4
29%
76-90
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
9%
3
17%
1-15
7
30%
1
6%
16-30
3
13%
3
17%
31-45
5
22%
4
22%
46-60
4
17%
3
17%
61-75
2
9%
4
22%
76-90
Пропущено
21
21
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 12
2
10%
3
14%
1-15
4
19%
1
5%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
1
5%
8
38%
46-60
4
19%
2
10%
61-75
7
33%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Гурник Забже - Висла Плоцк 4:2
Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 6:5 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:0 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Легия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 4:0 Подбескидзе - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 0:2 Краковия - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:2
Брук-Бет Термалица
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 ГКС Катовице - Брук-Бет Термалица 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Брук-Бет Термалица - Лехия Гданьск 0:2
Радомьяк Радом - Брук-Бет Термалица 1:1 Брук-Бет Термалица - Гурник Забже 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Заглембе Любин - Брук-Бет Термалица 2:1 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Брук-Бет Термалица - Висла Краков 2:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Брук-Бет Термалица - Стомиль Ольштын 0:0 ЛКС Лодзь - Брук-Бет Термалица 3:2 Одра Ополе - Брук-Бет Термалица 1:0 Тыхы - Брук-Бет Термалица 0:2 Брук-Бет Термалица - Хробры 0:0 Видзев Лодзь - Брук-Бет Термалица 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|13
|8
|4
|1
|27 - 7
|28
|2.
|Лехия Гданьск
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|3.
|Ракув
|12
|7
|4
|1
|24 - 16
|25
|4.
|Погонь Щецин
|13
|7
|4
|2
|22 - 10
|25
|5.
|Шлёнск
|14
|5
|6
|3
|25 - 20
|21
|6.
|Радомьяк Радом
|13
|4
|7
|2
|17 - 13
|19
|7.
|Пяст
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Ягеллония
|14
|4
|6
|4
|18 - 21
|18
|9.
|Сталь Мелец
|13
|4
|5
|4
|15 - 18
|17
|10.
|Краковия
|13
|4
|5
|4
|20 - 21
|17
|11.
|Висла Плоцк
|14
|5
|2
|7
|22 - 22
|17
|12.
|Заглембе Любин
|12
|5
|2
|5
|14 - 18
|17
|13.
|Гурник Забже
|12
|4
|3
|5
|14 - 16
|15
|14.
|Висла Краков
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|15.
|Брук-Бет Термалица
|13
|2
|5
|6
|17 - 22
|11
|16.
|Легия
|11
|3
|0
|8
|11 - 19
|9
|17.
|Варта Познань
|13
|1
|5
|7
|8 - 17
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|13
|1
|4
|8
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|7
|5
|2
|0
|18 - 2
|17
|2.
|Висла Плоцк
|7
|5
|2
|0
|13 - 2
|17
|3.
|Погонь Щецин
|6
|5
|1
|0
|16 - 4
|16
|4.
|Лехия Гданьск
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|5.
|Сталь Мелец
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Ягеллония
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|7.
|Радомьяк Радом
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|8.
|Шлёнск
|7
|2
|4
|1
|10 - 8
|10
|9.
|Заглембе Любин
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Пяст
|7
|3
|1
|3
|14 - 13
|10
|11.
|Гурник Забже
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|12.
|Ракув
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|13.
|Краковия
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|14.
|Брук-Бет Термалица
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|Висла Краков
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|16.
|Легия
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Гурник Ленчна
|7
|1
|3
|3
|6 - 15
|6
|18.
|Варта Познань
|7
|0
|4
|3
|2 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|5
|2
|1
|14 - 10
|17
|2.
|Лехия Гданьск
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|3.
|Лех
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Шлёнск
|7
|3
|2
|2
|15 - 12
|11
|5.
|Краковия
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|6.
|Погонь Щецин
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Пяст
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Висла Краков
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заглембе Любин
|6
|2
|1
|3
|5 - 11
|7
|10.
|Радомьяк Радом
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|11.
|Гурник Забже
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|12.
|Ягеллония
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|13.
|Варта Познань
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|14.
|Сталь Мелец
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|15.
|Легия
|6
|1
|0
|5
|5 - 12
|3
|16.
|Брук-Бет Термалица
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|17.
|Гурник Ленчна
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|18.
|Висла Плоцк
|7
|0
|0
|7
|9 - 20
|0