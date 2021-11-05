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Украина: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Александрия
2:0
Конец матча

Стадион:
Металлист-1925
0'
1:0
33' Гол
Кирюханцев Игорь
45' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
58' Желтая карточка
Ременюк Андрей
2:0
73' Гол
Дубра Каспар
90' Желтая карточка
Копына Юрий
90'+6
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
90
Дубра
Каспар
29
Цуриков
Андрей
16
Дришлюк
Кирилл
20
Кирюханцев
Игорь
22
Мустафаев
Эмиль
37
Рыбалка
Сергей
10
Третьяков
Максим
99
Устименко
Денис
35
Шелихов
Денис
5
Ермаков
Виталий
6
Кверквелия
Соломон
21
Ченбай
Сергей
13
Западня
Артур
28
Габелок
Артём
17
Протасов
Евгений
70
Фабиньо
Энрике
88
Крыськив
Дмитрий
11
Ременюк
Андрей
33
Марлисон
Александрия
Металлист-1925

История личных встреч

Александрия
Металлист-1925

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:5

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 4 (1) 0.29
Калюжный Иван 2 0.14
Ковалец Кирилл 1 0.07
Кирюханцев Игорь 1 0.07
Бабогло Владислав 1 0.07
Гринь Сергей 1 0.07
Дубра Каспар 1 0.07
Кожушко Олег 1 0.07
Спинелли Клаудио 1 0.07
Устименко Денис 1 0.07
Рыбалка Сергей 0 0
Цуриков Андрей 0 0
Мустафаев Эмиль 0 0
Демченко Александр 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марлисон 4 0.29
Батюшин Юрий 3 0.21
Крыськив Дмитрий 2 0.14
Ременюк Андрей 1 0.07
Голодюк Олег 1 0.07
Западня Артур 1 0.07
Кравченко Дмитрий 1 0.07
Illia Zubkov 1 0.07
Габелок Артём 1 (1) 0.07
Фабиньо Энрике 0 0
Протасов Евгений 0 0

Карточки

Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабогло Владислав 7 0
Дубра Каспар 4 0
Калюжный Иван 4 0
Дришлюк Кирилл 4 0
Рыбалка Сергей 3 0
Кожушко Олег 1 1
Кирюханцев Игорь 1 1
Ковалец Кирилл 2 0
Устименко Денис 2 0
Демченко Александр 2 0
Цуриков Андрей 1 0
Мирошниченко Денис 1 0
Третьяков Максим 1 0
Одарюк Владимир 1 0
Копына Юрий 1 0
Спинелли Клаудио 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 5 0
Шершень Михаил 3 1
Ременюк Андрей 4 0
Голодюк Олег 3 0
Западня Артур 3 0
Ченбай Сергей 3 0
Габелок Артём 2 0
Крыськив Дмитрий 2 0
Сидоренко Денис 1 0
Савин Антон 1 0
Ткачук Евгений 1 0
Задерака Максим 1 0
Кравченко Дмитрий 1 0
Протасов Евгений 1 0
Батюшин Юрий 1 0
Марлисон 1 0
Коваленко Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90

Забито

14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
10%
5
23%
61-75
3
30%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 13 11 2 0 34 - 5 35
2. Шахтёр Донецк Заявка 13 10 2 1 35 - 7 32
3. Заря Заявка 13 8 2 3 30 - 16 26
4. Днепр-1 Заявка 13 8 1 4 20 - 14 25
5. Ворскла Заявка 13 7 4 2 21 - 10 25
6. Александрия Заявка 14 6 5 3 14 - 10 23
7. Металлист-1925 Заявка 14 6 1 7 16 - 22 19
8. Верес Заявка 13 5 4 4 12 - 12 19
9. Десна Заявка 13 5 3 5 15 - 21 18
10. Рух Львов Заявка 12 3 4 5 10 - 14 13
11. Колос Ковалёвка Заявка 12 3 2 7 7 - 18 11
12. Львов Заявка 13 2 4 7 9 - 20 10
13. Ингулец Заявка 12 2 3 7 9 - 22 9
14. Черноморец Од Заявка 13 1 5 7 12 - 26 8
15. Минай Заявка 12 1 5 6 8 - 18 8
16. Мариуполь Заявка 13 1 1 11 15 - 32 4
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 7 6 1 0 20 - 0 19
2. Шахтёр Донецк Заявка 7 6 0 1 21 - 6 18
3. Ворскла Заявка 9 5 3 1 17 - 7 18
4. Днепр-1 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5. Заря Заявка 7 4 1 2 9 - 4 13
6. Десна Заявка 7 4 1 2 10 - 8 13
7. Металлист-1925 Заявка 7 4 0 3 12 - 13 12
8. Верес Заявка 6 3 3 0 5 - 1 12
9. Александрия Заявка 4 3 0 1 6 - 3 9
10. Рух Львов Заявка 6 2 3 1 6 - 6 9
11. Колос Ковалёвка Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
12. Минай Заявка 5 1 3 1 5 - 5 6
13. Ингулец Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
14. Львов Заявка 7 0 3 4 4 - 12 3
15. Черноморец Од Заявка 6 0 3 3 4 - 11 3
16. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Мариуполь Заявка 7 0 0 7 9 - 21 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Киев Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Александрия Заявка 10 3 5 2 8 - 7 14
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 4 2 0 14 - 1 14
4. Заря Заявка 6 4 1 1 21 - 12 13
5. Днепр-1 Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
6. Ворскла Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
7. Верес Заявка 7 2 1 4 7 - 11 7
8. Львов Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Металлист-1925 Заявка 7 2 1 4 4 - 9 7
10. Десна Заявка 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Черноморец Од Заявка 7 1 2 4 8 - 15 5
12. Рух Львов Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
13. Колос Ковалёвка Заявка 5 1 1 3 2 - 10 4
14. Ингулец Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
15. Мариуполь Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
16. Минай Заявка 7 0 2 5 3 - 13 2
17. Олимпик Донецк 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Вылет в Первую лигу
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Рыбалка Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кирюханцев Игорь бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 137
Александрия 77.4% (106)
X 15.3% (21)
Металлист-1925 7.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Александрия 2:0 Металлист-1925 онлайн


Прогнозы на матч Александрия 2:0 Металлист-1925

Исход игры
Александрия
77.4% (106)
Ничья
15.3% (21)
Металлист-1925
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Александрия
38% (52)
1:0 Александрия
29.2% (40)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Александрия
7.3% (10)
1:2 Металлист-1925
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Александрия
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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