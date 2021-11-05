Украина: Премьер-лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Ника
1:0
33' ГолКирюханцев Игорь
45' Желтая карточкаРыбалка Сергей
58' Желтая карточкаРеменюк Андрей
2:0
73' ГолДубра Каспар
90' Желтая карточкаКопына Юрий
31
Билык
Олег
90
Дубра
Каспар
33
Марлисон
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Дубра КаспарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
-
30 Копына ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кожушко ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Yury Gura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 МарлисонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Савин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Illia Zubkov
-
-
Главный тренер: Кривенцов Валерий
Ход матча
33'
45'
58'
73'
84'
90'
История личных встреч
Александрия
Металлист-1925
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Третьяков Максим
|4 (1)
|0.29
|Калюжный Иван
|2
|0.14
|Ковалец Кирилл
|1
|0.07
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.07
|Бабогло Владислав
|1
|0.07
|Гринь Сергей
|1
|0.07
|Дубра Каспар
|1
|0.07
|Кожушко Олег
|1
|0.07
|Спинелли Клаудио
|1
|0.07
|Устименко Денис
|1
|0.07
|Рыбалка Сергей
|0
|0
|Цуриков Андрей
|0
|0
|Мустафаев Эмиль
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марлисон
|4
|0.29
|Батюшин Юрий
|3
|0.21
|Крыськив Дмитрий
|2
|0.14
|Ременюк Андрей
|1
|0.07
|Голодюк Олег
|1
|0.07
|Западня Артур
|1
|0.07
|Кравченко Дмитрий
|1
|0.07
|Illia Zubkov
|1
|0.07
|Габелок Артём
|1 (1)
|0.07
|Фабиньо Энрике
|0
|0
|Протасов Евгений
|0
|0
Карточки
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабогло Владислав
|7
|0
|Дубра Каспар
|4
|0
|Калюжный Иван
|4
|0
|Дришлюк Кирилл
|4
|0
|Рыбалка Сергей
|3
|0
|Кожушко Олег
|1
|1
|Кирюханцев Игорь
|1
|1
|Ковалец Кирилл
|2
|0
|Устименко Денис
|2
|0
|Демченко Александр
|2
|0
|Цуриков Андрей
|1
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Третьяков Максим
|1
|0
|Одарюк Владимир
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Мельник Александр
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиньо Энрике
|5
|0
|Шершень Михаил
|3
|1
|Ременюк Андрей
|4
|0
|Голодюк Олег
|3
|0
|Западня Артур
|3
|0
|Ченбай Сергей
|3
|0
|Габелок Артём
|2
|0
|Крыськив Дмитрий
|2
|0
|Сидоренко Денис
|1
|0
|Савин Антон
|1
|0
|Ткачук Евгений
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Протасов Евгений
|1
|0
|Батюшин Юрий
|1
|0
|Марлисон
|1
|0
|Коваленко Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
13%
2
18%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
1
13%
3
27%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
29%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
14%
3
21%
61-75
3
43%
3
21%
76-90
Забито
14
16
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
1
7%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
2
14%
4
25%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
20%
3
14%
1-15
1
10%
1
5%
16-30
3
30%
4
18%
31-45
0
0%
5
23%
46-60
1
10%
5
23%
61-75
3
30%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Александрия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Александрия 0:0 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Десна - Александрия 1:1 Александрия - Ворскла 1:2
Верес - Александрия 0:0 Александрия - Мариуполь 2:1 Динамо Киев - Александрия 1:0 Александрия - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Александрия 2:2 Колос Ковалёвка - Александрия 0:1 Львов - Александрия 1:1 Шахтёр Донецк - Александрия 1:2 Минай - Александрия 1:0 Заря - Александрия 0:1 Заря - Александрия 2:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:2 Рух Львов - Александрия 2:1 Александрия - Шахтёр Донецк 2:0 Александрия - Заря 1:1 Львов - Александрия 3:1
Металлист-1925
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Металлист-1925 - Заря 1:6 Металлист-1925 - Александрия 2:5 Металлист-1925 - Ингулец 4:0 Мариуполь - Металлист-1925 1:2
Металлист-1925 - Минай 1:0 Десна - Металлист-1925 1:2 Львов - Металлист-1925 0:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 0:2 Металлист-1925 - Днепр-1 1:2 Ворскла - Металлист-1925 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Металлист-1925 - Черноморец Од 3:2 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 2:1 Металлист-1925 - ВПК-Агро 1:2 Кремень - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Черноморец Од 0:1 Прикарпатье - Металлист-1925 0:3 Металлист-1925 - Верес 4:1 Оболонь-Бровар - Металлист-1925 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 5
|35
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 7
|32
|3.
|Заря
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|30 - 16
|26
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|20 - 14
|25
|5.
|Ворскла
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 10
|25
|6.
|Александрия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 10
|23
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|16 - 22
|19
|8.
|Верес
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 12
|19
|9.
|Десна
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|15 - 21
|18
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 14
|13
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|7 - 18
|11
|12.
|Львов
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 20
|10
|13.
|Ингулец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|9 - 22
|9
|14.
|Черноморец Од
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 26
|8
|15.
|Минай
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|8 - 18
|8
|16.
|Мариуполь
|Заявка
|13
|1
|1
|11
|15 - 32
|4
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|20 - 0
|19
|2.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|21 - 6
|18
|3.
|Ворскла
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 7
|18
|4.
|Днепр-1
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заря
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|9 - 4
|13
|6.
|Десна
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|7.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|12 - 13
|12
|8.
|Верес
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|5 - 1
|12
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|10.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|11.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|12.
|Минай
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|Ингулец
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|Львов
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|4 - 12
|3
|15.
|Черноморец Од
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 11
|3
|16.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Мариуполь
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|9 - 21
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Александрия
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|8 - 7
|14
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 1
|14
|4.
|Заря
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|21 - 12
|13
|5.
|Днепр-1
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|6.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|Верес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|8.
|Львов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Металлист-1925
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 9
|7
|10.
|Десна
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|Рух Львов
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|13.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 10
|4
|14.
|Ингулец
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|15.
|Мариуполь
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|Минай
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
|17.
|Олимпик Донецк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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Прогнозы на матч Александрия 2:0 Металлист-1925
Исход игры
Александрия
77.4% (106)
Ничья
15.3% (21)
Металлист-1925
7.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
50.37% (68)
Меньше
49.63% (67)
Обе команды забьют
Да
61.48% (83)
Нет
38.52% (52)
Популярный счёт
2:1 Александрия
38% (52)
1:0 Александрия
29.2% (40)
1:1 Ничья
10.9% (15)
2:0 Александрия
7.3% (10)
1:2 Металлист-1925
5.8% (8)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Александрия
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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