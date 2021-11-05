Румыния: Первая лига 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadionul Nicolae Dobrin
0:1
43' ГолЭджума Малком
53' Желтая карточкаШерони Алин
88' Желтая карточкаJoao Miguel
14
Joao
Miguel
16
Телес
Руан
21
Палич
Антун
32
Шерони
Алин
67
Папа
Энрико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Joao MiguelЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Телес РуанПолузащитник
-
21 Палич АнтунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сед АхмедНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mihaita Ianovschi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Контра МариоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Роман МихайНападающий
- Нападающий
-
28 Фили РеалдоНападающий
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
77 Andrei Dragu
-
Главный тренер: Кройтору Мариус
Ход матча
43'
0:1
53'
58'
88'
Владение мячом
История личных встреч
Арджеш
Ботошани
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тэнасе Кристиан
|3
|0.2
|Виана Диогу
|2
|0.13
|Турда Григоре
|2
|0.13
|Думитру Кристиан
|1
|0.07
|Думитрашку Денис
|1
|0.07
|Палич Антун
|1
|0.07
|Райнов Мартин
|1
|0.07
|Ариас Яфар
|1
|0.07
|Alexandru Isfan
|1
|0.07
|Сед Ахмед
|0
|0
|Joao Miguel
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онгенда Эрвин
|3 (1)
|0.2
|Дава Джойским
|2
|0.13
|Эрве Каж
|2 (1)
|0.13
|Эджума Малком
|1
|0.07
|Роман Михай
|1
|0.07
|Киндриш Андрей
|1
|0.07
|Петковски Петар
|1
|0.07
|Папа Энрико
|1
|0.07
|Раковитан Богдан
|1
|0.07
|Mateus Criciuma
|1
|0.07
|Браун Кристофер
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
Карточки
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меца Давид
|4
|0
|Райнов Мартин
|4
|0
|Сербан Ионут II
|4
|0
|Тэнасе Кристиан
|3
|0
|Турда Григоре
|3
|0
|Болдор Деян
|2
|0
|Хонциу Георгиан
|2
|0
|Тофан Костинел
|2
|0
|Joao Miguel
|1
|0
|Мушат Николае
|1
|0
|Де Йонге Джимми
|1
|0
|Телес Руан
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Думитрашку Денис
|1
|0
|Alexandru Isfan
|1
|0
|Mihaita Ianovschi
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шерони Алин
|5
|0
|Marius Croitoru
|4
|0
|Цигэнашу Александр
|4
|0
|Папа Энрико
|4
|0
|Эджума Малком
|2
|1
|Браун Кристофер
|3
|0
|Лупета Жуси
|2
|0
|Петковски Петар
|2
|0
|Тирковеану Андрей
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Сила Ришар
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Mateus Criciuma
|2
|0
|Роман Михай
|1
|0
|Жажа Коэльо
|1
|0
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Пап Эдуард
|1
|0
|Martin Remacle
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
3
75%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
15%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
64%
76-90
Результаты последних матчей
Арджеш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0
Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|27
|12
|5
|10
|36 - 26
|41
|2.
|ЧФР Клуж
|14
|12
|0
|2
|20 - 8
|36
|3.
|ФКСБ
|14
|9
|3
|2
|26 - 12
|30
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Волунтари
|14
|8
|0
|6
|17 - 16
|24
|6.
|Рапид Бухарест
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|7.
|УТА Арад
|14
|6
|5
|3
|15 - 10
|23
|8.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|9.
|Вииторул Констанца
|14
|6
|3
|5
|17 - 9
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|12.
|Сепси
|14
|2
|7
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Миовени
|14
|3
|3
|8
|9 - 22
|12
|14.
|Динамо Бухарест
|14
|2
|2
|10
|12 - 33
|8
|15.
|Академика Клинчени
|14
|0
|4
|10
|10 - 32
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|14
|9
|3
|2
|26 - 9
|30
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Волунтари
|7
|5
|0
|2
|10 - 5
|15
|5.
|Вииторул Констанца
|6
|5
|0
|1
|13 - 2
|15
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|15.
|Академика Клинчени
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Университатя Крайова
|14
|4
|2
|8
|10 - 19
|14
|3.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|4.
|Рапид Бухарест
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|ЧФР Клуж
|6
|4
|0
|2
|5 - 4
|12
|6.
|ФКСБ
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|7.
|УТА Арад
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|Сепси
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0