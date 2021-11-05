Alexandru Greab не дал случится голу! Богдан Раковитан должен был забивать, но Alexandru Greab сделал отличный сейв

Georgian Honciu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Должен был быть гол! Denis Dumitrascu имел отличный шанс, но Eduard Pap не дал голу состоятся!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Плохо сыграл Онгенда Эрвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Удар от ворот произведет Ботошани

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Georgian Honciu из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

45' Denis Dumitrascu из команды Арджеш отправил кросс в штрафную...

44' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Г О О О О Л - Эджума Малком забивает с левой ноги!

42' Mateus Barbosa пробил со штрафного прямо в стенку

41' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Mateus Barbosa из команды Ботошани в офсайде

38' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Georgian Honciu из команды Арджеш отдал передачу, которая была заблокирована.

37' Mateus Barbosa из команды Ботошани в офсайде

37' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Удар от ворот произведет Арджеш

34' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Ботошани

34' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Арджеш

33' Эджума Малком не смог попасть в створ ударом издали

33' Joao Miguel выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Судья свистит. Joao Miguel атаковал сзади соперника. Это Mateus Barbosa заработал своей команде штрафной

31' Удар от ворот произведет Ботошани

31' Телес Руан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Тофан Костинел пробует нанести удар издали, но Eduard Pap держит все под контролем

27' Удар от ворот произведет Ботошани

27' Близко! Фатаи Кехинде нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

27' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Богдан Раковитан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Дава Джойским предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

25' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Флореску Эдуард получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Флореску Эдуард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Denis Dumitrascu наказан за толчок Флореску Эдуард

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Denis Dumitrascu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

16' Удар от ворот произведет Ботошани

16' Игрок Телес Руан из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

16' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

14' Удар от ворот произведет Ботошани

14' Турда Григоре из команды Арджеш навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

12' Эджума Малком предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

12' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Ботошани

11' Georgian Honciu из команды Арджеш навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

10' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Арджеш вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Богдан Раковитан из команды Ботошани в офсайде

7' Онгенда Эрвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Арджеш выполняет удар от ворот.

6' Как он промахнулся? Mateus Barbosa имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

6' ШАНС! Mateus Barbosa вышел один на один с голкипером...

6' Онгенда Эрвин разрезает оборону соперника отличным пасом

5' Матч возобновлен

5' Mateus Barbosa из команды Ботошани опасно и грубо сыграл. Georgian Honciu пострадал.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Арджеш вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

4' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Палич Антун навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

3' Матч возобновлен

3' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

3' Дава Джойским выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Игрок Фатаи Кехинде из команды Арджеш неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

1' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Арджеш начинает с центра поля