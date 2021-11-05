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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Арджеш
0:1
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
0:1
43' Гол
Эджума Малком
53' Желтая карточка
Шерони Алин
88' Желтая карточка
Joao Miguel
90'+5
12
Греаб
Александру
3
Латовлевич
Ясмин
14
Joao
Miguel
5
Турда
Григоре
2
Тофан
Костинел
89
Хонциу
Георгиан
29
Думитрашку
Денис
16
Телес
Руан
21
Палич
Антун
11
Alexandru
Isfan
90
Фатаи
Кехинде
1
Пап
Эдуард
32
Шерони
Алин
5
Дава
Джойским
25
Раковитан
Богдан
47
Браун
Кристофер
30
Цигэнашу
Александр
18
Эджума
Малком
67
Папа
Энрико
10
Онгенда
Эрвин
9
Mateus
Barbosa
27
Флореску
Эдуард
Арджеш
Ботошани

История личных встреч

Арджеш
Ботошани

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тэнасе Кристиан 3 0.2
Виана Диогу 2 0.13
Турда Григоре 2 0.13
Думитру Кристиан 1 0.07
Думитрашку Денис 1 0.07
Палич Антун 1 0.07
Райнов Мартин 1 0.07
Ариас Яфар 1 0.07
Alexandru Isfan 1 0.07
Сед Ахмед 0 0
Joao Miguel 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онгенда Эрвин 3 (1) 0.2
Дава Джойским 2 0.13
Эрве Каж 2 (1) 0.13
Эджума Малком 1 0.07
Роман Михай 1 0.07
Киндриш Андрей 1 0.07
Петковски Петар 1 0.07
Папа Энрико 1 0.07
Раковитан Богдан 1 0.07
Mateus Criciuma 1 0.07
Браун Кристофер 0 0
Цигэнашу Александр 0 0

Карточки

Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меца Давид 4 0
Райнов Мартин 4 0
Сербан Ионут II 4 0
Тэнасе Кристиан 3 0
Турда Григоре 3 0
Болдор Деян 2 0
Хонциу Георгиан 2 0
Тофан Костинел 2 0
Joao Miguel 1 0
Мушат Николае 1 0
Де Йонге Джимми 1 0
Телес Руан 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Думитрашку Денис 1 0
Alexandru Isfan 1 0
Mihaita Ianovschi 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерони Алин 5 0
Marius Croitoru 4 0
Цигэнашу Александр 4 0
Папа Энрико 4 0
Эджума Малком 2 1
Браун Кристофер 3 0
Лупета Жуси 2 0
Петковски Петар 2 0
Тирковеану Андрей 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Сила Ришар 2 0
Раковитан Богдан 2 0
Mateus Criciuma 2 0
Роман Михай 1 0
Жажа Коэльо 1 0
Онгенда Эрвин 1 0
Пап Эдуард 1 0
Martin Remacle 1 0
Дава Джойским 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
2
20%
46-60
1
33%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
40%
3
75%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 4
2
15%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
5
38%
5
36%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
7
64%
76-90

Результаты последних матчей

Арджеш
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ФКСБ - Арджеш 2:1 Волунтари - Арджеш 0:2 Арджеш - Вииторул Констанца 2:1 Миовени - Арджеш 0:0
Арджеш - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Арджеш - Университатя Крайова 1:0 Динамо Бухарест - Арджеш 0:2 Арджеш - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Арджеш 0:2 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 2:2 Арджеш - УТА Арад 0:1 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Германнштадт - Арджеш 1:0 Арджеш - Динамо Бухарест 1:2 Вииторул Констанца - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 3:0 Газ-Метан Медиаш - Арджеш 1:1 Арджеш - УТА Арад 4:1
Ботошани
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ботошани - Вииторул Констанца 0:2 Миовени - Ботошани 1:1 Ботошани - Киндия Тырговиште 0:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
Ботошани - Университатя Крайова 1:1 Динамо Бухарест - Ботошани 1:2 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Сепси - Ботошани 1:1 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Газ-Метан Медиаш - Ботошани 0:1 Ботошани - УТА Арад 2:1 Университатя Крайова - Ботошани 1:2 Волунтари - Ботошани 0:1 Ботошани - ФКСБ 0:0 Уфа - Ботошани 2:1 Сепси - Ботошани 1:0 Ботошани - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 Университатя Крайова - Ботошани 2:3 Ботошани - ФКСБ 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 27 12 5 10 36 - 26 41
2. ЧФР Клуж 14 12 0 2 20 - 8 36
3. ФКСБ 14 9 3 2 26 - 12 30
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. Волунтари 14 8 0 6 17 - 16 24
6. Рапид Бухарест 14 6 5 3 16 - 10 23
7. УТА Арад 14 6 5 3 15 - 10 23
8. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
9. Вииторул Констанца 14 6 3 5 17 - 9 21
10. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
11. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
12. Сепси 14 2 7 5 14 - 16 13
13. Миовени 14 3 3 8 9 - 22 12
14. Динамо Бухарест 14 2 2 10 12 - 33 8
15. Академика Клинчени 14 0 4 10 10 - 32 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 14 9 3 2 26 - 9 30
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Волунтари 7 5 0 2 10 - 5 15
5. Вииторул Констанца 6 5 0 1 13 - 2 15
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 7 2 2 3 10 - 11 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 6 1 2 3 2 - 5 5
15. Академика Клинчени 6 0 2 4 4 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Университатя Крайова 14 4 2 8 10 - 19 14
3. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
4. Рапид Бухарест 6 3 3 0 10 - 5 12
5. ЧФР Клуж 6 4 0 2 5 - 4 12
6. ФКСБ 7 3 2 2 5 - 6 11
7. УТА Арад 6 3 2 1 8 - 4 11
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
13. Сепси 6 0 4 2 3 - 6 4
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Nicolae Dobrin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арджеш 0:1 Ботошани онлайн


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