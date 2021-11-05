Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
6' ГолСанчес Сальвадор
27' Желтая карточкаЙерай Альварес
70' Желтая карточкаМорсильо Хон
85' Желтая карточкаАроян Вараздат
90' Желтая карточкаУильямс Нико
15
Лекуе
Иньиго
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
11 Морсильо ХонПолузащитник
-
30 Уильямс НикоПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
33 Серрано НикоНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Чапела ИванПолузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
6'
27'
70'
85'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
История личных встреч
Атлетик Б
Кадис
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уильямс Иньяки
|3
|0.25
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.17
|Гарсия Рауль
|2
|0.17
|Иньиго Мартинес
|2
|0.17
|Вивиан Даниэль
|1
|0.08
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Сансет Ойян
|0
|0
Кадис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лосано Энтони
|4
|0.31
|Алекс Фернандес
|2 (1)
|0.15
|Альфонсо Луис
|2
|0.15
|Негредо Альваро
|2 (2)
|0.15
|Санчес Сальвадор
|1
|0.08
|Ароян Вараздат
|1
|0.08
|Йонссон Йенс
|0
|0
|Собрино Рубен
|0
|0
|Хименес Фали
|0
|0
|Аларкон Томас
|0
|0
Карточки
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иньиго Мартинес
|3
|1
|Гарсия Дани
|4
|0
|Беренгер Алекс
|3
|0
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Гарсия Рауль
|1
|0
|Муньяин Икер
|1
|0
|Унай Симон
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Морсильо Хон
|1
|0
|Венседор Унай
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
Кадис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ароян Вараздат
|6
|0
|Аларкон Томас
|5
|0
|Кала Хуан
|3
|1
|Альфонсо Луис
|3
|0
|Хименес Фали
|3
|0
|Лосано Энтони
|2
|0
|Акапо Карлос
|2
|0
|Алехо Иван
|2
|0
|Негредо Альваро
|1
|0
|Кальдерон Мартин
|1
|0
|Переа Альберто
|1
|0
|Собрино Рубен
|1
|0
|Бастида Альваро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
1
10%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
3
30%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
8
19
4 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
1
13%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
38%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
1
13%
3
16%
61-75
2
25%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 12
|16
|10.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|11.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|12.
|Эспаньол
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 13
|14
|13.
|Кадис
|1:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|15.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 14
|11
|16.
|Гранада
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|11 - 14
|11
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|6.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|7.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Кадис
|1:0 Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|0:1 Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|17.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|18.
|Барселона
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
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- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис
Исход игры
Атлетик Б
95.7% (132)
Ничья
2.9% (4)
Кадис
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
37.31% (50)
Нет
62.69% (84)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
31.2% (43)
1:0 Атлетик Б
30.4% (42)
2:0 Атлетик Б
27.5% (38)
3:0 Атлетик Б
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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