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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Атлетик Б
0:1
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
0:1
6' Гол
Санчес Сальвадор
27' Желтая карточка
Йерай Альварес
69' Желтая карточка
Морсильо Хон
85' Желтая карточка
Ароян Вараздат
90' Желтая карточка
Уильямс Нико
90'+6
1
Унай
Симон
15
Лекуе
Иньиго
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
24
Баленсиага
Микель
7
Беренгер
Алекс
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
10
Муньяин
Икер
8
Сансет
Ойян
9
Уильямс
Иньяки
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
5
Ароян
Вараздат
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
7
Санчес
Сальвадор
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
9
Лосано
Энтони
21
Собрино
Рубен
Атлетик Б
4-4-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Санчес Сальвадор
(Лосано Энтони)
27'
Йерай Альварес
 
46'
Уильямс Нико
Беренгер Алекс
 
46'
 
Чапела Иван
Санчес Сальвадор
58'
Гарсия Рауль
Весга Микель
 
63'
 
Арзамендия Сантьяго
Переа Альберто
69'
Морсильо Хон
 
71'
 
Акапо Карлос
Карселен Исаак
71'
 
Хименес Фали
Лосано Энтони
76'
Серрано Нико
Муньяин Икер
 
84'
 
Негредо Альваро
Йонссон Йенс
85'
 
Ароян Вараздат
89'
Морсильо Хон
Сансет Ойян
 
90'
Уильямс Нико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

История личных встреч

Атлетик Б
Кадис

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уильямс Иньяки 3 0.25
Муньяин Икер 2 (1) 0.17
Гарсия Рауль 2 0.17
Иньиго Мартинес 2 0.17
Вивиан Даниэль 1 0.08
Лекуе Иньиго 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Сансет Ойян 0 0
Кадис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосано Энтони 4 0.31
Алекс Фернандес 2 (1) 0.15
Альфонсо Луис 2 0.15
Негредо Альваро 2 (2) 0.15
Санчес Сальвадор 1 0.08
Ароян Вараздат 1 0.08
Йонссон Йенс 0 0
Собрино Рубен 0 0
Хименес Фали 0 0
Аларкон Томас 0 0

Карточки

Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иньиго Мартинес 3 1
Гарсия Дани 4 0
Беренгер Алекс 3 0
Де Маркос Оскар 2 0
Йерай Альварес 2 0
Уильямс Нико 2 0
Гарсия Рауль 1 0
Муньяин Икер 1 0
Унай Симон 1 0
Нуньес Унай 1 0
Морсильо Хон 1 0
Венседор Унай 1 0
Кадис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ароян Вараздат 6 0
Аларкон Томас 5 0
Кала Хуан 3 1
Альфонсо Луис 3 0
Хименес Фали 3 0
Лосано Энтони 2 0
Акапо Карлос 2 0
Алехо Иван 2 0
Негредо Альваро 1 0
Кальдерон Мартин 1 0
Переа Альберто 1 0
Собрино Рубен 1 0
Бастида Альваро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
17%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
33%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
33%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
1
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
10%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
20%
3
25%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
2
17%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
22%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
33%
4
21%
31-45
1
11%
1
5%
46-60
1
11%
3
16%
61-75
2
22%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетик Б
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0
Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Эльче - Атлетик Б 0:0 Ливерпуль - Атлетик Б 1:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3 Унион Берлин - Атлетик Б 2:1 Боруссия Д - Атлетик Б 0:2 Атлетик Б - Динамо Киев 1:0 Атлетик Б - Санкт-Галлен 1:2 Эльче - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1 Уэска - Атлетик Б 1:0
Кадис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кадис - Мальорка 1:1 Вильярреал - Кадис 3:3 Кадис - Алавес 0:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Кадис - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Кадис - Барселона 0:0 Сельта - Кадис 1:2 Кадис - Реал Сосьедад 0:2 Кадис - Осасуна 2:3 Бетис - Кадис 1:1 Кадис - Леванте 1:1 Бёрнли - Кадис 0:2 Кадис - Атлетико М 1:1 Кадис - Альмерия 1:2 Эспаньол - Кадис 2:0 Кадис - Лас-Пальмас 0:2 Альхесирас - Кадис 0:4 Атлетико Санлукеньо - Кадис 1:0 Barbate - Кадис 0:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 11 4 4 3 16 - 12 16
10. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
11. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
12. Эспаньол Заявка 12 3 5 4 12 - 13 14
13. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
14. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
15. Сельта Заявка 12 3 2 7 10 - 14 11
16. Гранада Заявка 11 2 5 4 11 - 14 11
17. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
6. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
7. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
8. Эспаньол Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
9. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта Заявка 6 1 0 5 3 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
16. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
17. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
18. Барселона Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Атлетик Б 95.7% (132)
X 2.9% (4)
Кадис 1.4% (2)
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Где смотреть матч Атлетик Б 0:1 Кадис онлайн


Прогнозы на матч Атлетик Б 0:1 Кадис

Исход игры
Атлетик Б
95.7% (132)
Ничья
2.9% (4)
Кадис
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.31% (50)
Меньше
62.69% (84)
Обе команды забьют
Да
37.31% (50)
Нет
62.69% (84)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
31.2% (43)
1:0 Атлетик Б
30.4% (42)
2:0 Атлетик Б
27.5% (38)
3:0 Атлетик Б
2.2% (3)
3:1 Атлетик Б
2.2% (3)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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