Второй тайм

96' Атлетик Б владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Nico Serrano навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

94' Алекс Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Рефери не любит споров - именно за это Нико Уильямс сейчас получил желтую

92' Нико Уильямс наказан за толчок Альфонсо Луис

92' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

87' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

86' Рауль Гарсия нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

86' Nico Serrano навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Ароян Вараздат получил желтую карточку от судьи

85' Удар от ворот произведет Кадис

84' Баленсиага Микель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Плохо сыграл Кала Хуан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

83' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Игрок из команды Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

79' Nico Serrano нанес удар, мяч был парирован, но Херемиас Ледесма не удержал его в руках.

78' Удар от ворот произведет Кадис

77' Nico Serrano из команды Атлетик Б подал угловой слева.

77' Акапо Карлос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

77' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

76' Тактическая замена. Муньяин Икер уходит с поля и его заменяет Nico Serrano

76' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Кадис

75' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает неудачный навес.

74' Альфонсо Луис не смог попасть в створ ударом издали

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Кала Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

71' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

71' Арзамендия Сантьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Матч возобновлен

69' Рефери не любит споров - именно за это Морсильо Хон сейчас получил желтую

69' Карселен Исаак на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Нуньес Унай нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

67' Рауль Гарсия нанес удар, но тот был заблокирован.

67' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

66' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Кадис

64' Сансет Ойян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Рауль Гарсия наказан за толчок Кала Хуан

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Ледесма Херемиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Баленсиага Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Иван Чапела из команды Кадис отправил кросс в штрафную...

59' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Тактическая замена. Весга Микель уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

57' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Нико Уильямс из команды Атлетик Б делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

56' Сансет Ойян нанес удар головой, но Херемиас Ледесма спокойно отбил мяч.

55' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Удар от ворот произведет Кадис

54' Весга Микель не смог попасть в створ ударом издали

54' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Нико Уильямс из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

53' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Кадис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Нико Уильямс нанес удар, но тот был заблокирован.

49' Плохо сыграл Ледесма Херемиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

49' Ароян Вараздат выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Муньяин Икер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Кадис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

46' Санчес Сальвадор получил травму и заменен. Иван Чапела выходит на поле.

46' Тактическая замена. Беренгер Алекс уходит с поля и его заменяет Нико Уильямс