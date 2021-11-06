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Аргентина: Лига професьональ 2021

Дефенса и Хустисия
3:0
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
4' Гол
Пиццини Франсиско
2:0
12' Гол
Miguel Merentiel
41' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
56' Желтая карточка
Рубен Марко
3:0
59' Гол
Walter Bou
64' Желтая карточка
Luciano Ferreyra
68' Желтая карточка
Ulises Ciccioli
90'+3
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
3
Marcelo
Benitez
II
19
Gabriel
Hachen
31
Facundo
Gutierrez
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
7
Walter
Bou
29
Пиццини
Франсиско
9
Miguel
Merentiel
19
Броун
Хорхе
32
Facundo
Almada
2
Nicolas
Ferreyra
22
Gaston
Avilla
14
Rafael
Sangiovani
8
Diego
Zabala
25
Pedro
Ojeda
18
Francesco
Lo
Celso
3
Lautaro
Blanco
28
Lucas
Emanuel
Gamba
9
Рубен
Марко
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Росарио Сентраль
3-5-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

КДМЭП
3:0
С
3:0
С
0:1
С
3:1
П
0:0
П
3:3
П
1:3
ПБ
1:1
ПБ
0:1
НБ
3:2
НБ
1:2
НБ
2:1
НБ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиццини Франсиско 6 0.3
Miguel Merentiel 6 0.3
Walter Bou 5 0.25
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.1
Барриос Лукас 2 0.1
Gabriel Hachen 2 0.1
Rodrigo Contreras 2 0.1
Nicolas Tripicchio 2 0.1
Hugo Ezequiel Silva 1 0.05
Raul Loaiza 1 0.05
Franco Paredes 1 0.05
Сото Алексис 0 0
Marcelo Benitez II 0 0
Matías Rodríguez I 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Adonis Frias 0 0
Nazareno Colombo 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубен Марко 8 0.4
Lucas Emanuel Gamba 4 0.2
Gaston Avilla 3 0.15
Gino Infantino 3 0.15
Emiliano Vecchio 2 0.1
Damian Alberto Martinez 1 0.05
Alan Marinelli 1 0.05
Luciano Ferreyra 1 0.05
Luca Martinez Dupuy 1 0.05
Каральо Милтон 1 0.05
Facundo Almada 1 0.05
Russo Cordero 1 0.05
Lautaro Blanco 0 0
Diego Zabala 0 0
Michael Covea 0 0
Nicolas Ferreyra 0 0
Pedro Ojeda 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adonis Frias 5 0
Nicolas Tripicchio 4 0
Matías Rodríguez I 3 0
Gabriel Hachen 2 0
Rodrigo Contreras 2 0
Кардона Томас 2 0
Hugo Ezequiel Silva 2 0
Сото Алексис 2 0
Miguel Merentiel 2 0
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0
Nazareno Colombo 2 0
Braian Rivero 1 0
Facundo Gutierrez 1 0
Raul Loaiza 1 0
Hugo Fernandez 1 0
Lautaro Tomas Escalante 1 0
Franco Paredes 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Damian Alberto Martinez 6 0
Emiliano Vecchio 4 1
Pedro Ojeda 5 0
Gaston Avilla 3 1
Nicolas Ferreyra 2 1
Рубен Марко 3 0
Facundo Almada 3 0
Ricardo Garay 3 0
Gino Infantino 3 0
Rodrigo Villagra 1 1
Diego Zabala 2 0
Michael Covea 2 0
Fernando Torrent 2 0
Francesco Lo Celso 2 0
Luciano Ferreyra 2 0
Julio Luques 2 0
Броун Хорхе 1 0
Leandro Desábato III 1 0
Alan Marinelli 1 0
Lautaro Blanco 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Rafael Sangiovani 1 0
Ulises Ciccioli 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
14%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
2
15%
76-90

Пропущено

9
21
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
4
19%
76-90

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
10%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

31
28
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
4
13%
5
18%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
8
26%
10
36%
76-90

Пропущено

17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
0
0%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
8
27%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
4
24%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 19 8 5 6 16 - 22 29
8. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
16. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
17. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
18. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
8. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
19. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
4. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
5. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
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