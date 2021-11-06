Аргентина: Лига професьональ 2021
3:0
Конец матча
1:0
4' ГолПиццини Франсиско
2:0
12' ГолMiguel Merentiel
41' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
56' Желтая карточкаРубен Марко
3:0
59' ГолWalter Bou
64' Желтая карточкаLuciano Ferreyra
68' Желтая карточкаUlises Ciccioli
22
Унсаин
Луис
19
Броун
Хорхе
25
Pedro
Ojeda
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
4'
12'
41'
56'
59'
3:0
64'
68'
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Росарио Сентраль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиццини Франсиско
|6
|0.3
|Miguel Merentiel
|6
|0.3
|Walter Bou
|5
|0.25
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.1
|Барриос Лукас
|2
|0.1
|Gabriel Hachen
|2
|0.1
|Rodrigo Contreras
|2
|0.1
|Nicolas Tripicchio
|2
|0.1
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.05
|Raul Loaiza
|1
|0.05
|Franco Paredes
|1
|0.05
|Сото Алексис
|0
|0
|Marcelo Benitez II
|0
|0
|Matías Rodríguez I
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
|Adonis Frias
|0
|0
|Nazareno Colombo
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубен Марко
|8
|0.4
|Lucas Emanuel Gamba
|4
|0.2
|Gaston Avilla
|3
|0.15
|Gino Infantino
|3
|0.15
|Emiliano Vecchio
|2
|0.1
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.05
|Alan Marinelli
|1
|0.05
|Luciano Ferreyra
|1
|0.05
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.05
|Каральо Милтон
|1
|0.05
|Facundo Almada
|1
|0.05
|Russo Cordero
|1
|0.05
|Lautaro Blanco
|0
|0
|Diego Zabala
|0
|0
|Michael Covea
|0
|0
|Nicolas Ferreyra
|0
|0
|Pedro Ojeda
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|5
|0
|Nicolas Tripicchio
|4
|0
|Matías Rodríguez I
|3
|0
|Gabriel Hachen
|2
|0
|Rodrigo Contreras
|2
|0
|Кардона Томас
|2
|0
|Hugo Ezequiel Silva
|2
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Miguel Merentiel
|2
|0
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0
|Nazareno Colombo
|2
|0
|Braian Rivero
|1
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
|Hugo Fernandez
|1
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Damian Alberto Martinez
|6
|0
|Emiliano Vecchio
|4
|1
|Pedro Ojeda
|5
|0
|Gaston Avilla
|3
|1
|Nicolas Ferreyra
|2
|1
|Рубен Марко
|3
|0
|Facundo Almada
|3
|0
|Ricardo Garay
|3
|0
|Gino Infantino
|3
|0
|Rodrigo Villagra
|1
|1
|Diego Zabala
|2
|0
|Michael Covea
|2
|0
|Fernando Torrent
|2
|0
|Francesco Lo Celso
|2
|0
|Luciano Ferreyra
|2
|0
|Julio Luques
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Leandro Desábato III
|1
|0
|Alan Marinelli
|1
|0
|Lautaro Blanco
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Rafael Sangiovani
|1
|0
|Ulises Ciccioli
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
13
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
14%
1
8%
1-15
4
19%
3
23%
16-30
1
5%
3
23%
31-45
4
19%
2
15%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
6
29%
2
15%
76-90
Пропущено
9
21
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
2
22%
4
19%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
4
44%
4
19%
76-90
Забито
10
15
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
1
10%
4
27%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
8
53%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
3
38%
4
44%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
31
28
11 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
4
13%
5
18%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
3
10%
4
14%
31-45
7
23%
3
11%
46-60
5
16%
2
7%
61-75
8
26%
10
36%
76-90
Пропущено
17
30
6 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 17
0
0%
4
13%
1-15
2
12%
4
13%
16-30
4
24%
8
27%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
3
18%
3
10%
61-75
4
24%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Сармиенто 4:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Велес Сарсфилд - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2 Фламенго - Дефенса и Хустисия 4:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2
Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 2:4 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 4:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Сармиенто - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|19
|8
|5
|6
|16 - 22
|29
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|16.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|17.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|18.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|8.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|5.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2