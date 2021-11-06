Аргентина: Лига професьональ 2021
1:1
Конец матча
0:1
13' ГолLeandro Diaz III
21' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
35' Желтая карточкаСукуи Фернандо
35' Желтая карточкаMatias Esquivel
43' Желтая карточкаDavid Ayala
1:1
45' ПенальтиVictor Malcorra
61' Желтая карточкаLeandro Diaz III
63' Желтая карточкаVictor Malcorra
90' Желтая карточкаBautista Kociubinski
90' Желтая карточкаТобио Фернандо
90' Желтая карточкаFacundo Perez
19
Морель
Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Морель ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Айови ХаймеНападающий
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
Ход матча
13'
0:1
21'
35'
35'
43'
45'
1:1
61'
63'
90'
90'
История личных встреч
Ланус
Эстудиантес Ла Плата
12 матчей
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|11
|0.55
|Жозе Густаво Санд
|11 (2)
|0.55
|Victor Malcorra
|5 (1)
|0.25
|Angel Gonzalez II
|3
|0.15
|Акоста Лаутаро
|2
|0.1
|Tomas Belmonte
|1
|0.05
|Де Ла Вега Педро
|1
|0.05
|Брагьери Диего
|1
|0.05
|Matias Esquivel
|0
|0
|Javier Rodriguez
|0
|0
|Бурдиссо Гильермо
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
|Alexandro Bernabei
|0
|0
|Braian Aguirre
|0
|0
|Lucas Varaldo
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро Мануэль
|7
|0.35
|Gustavo Del Prete
|5
|0.25
|Juan Apaolaza
|4
|0.2
|Leandro Diaz III
|4
|0.2
|Leonardo Godoy
|2
|0.1
|Ногера Фабьян
|2
|0.1
|Пеллегрини Матиас
|2 (1)
|0.1
|Айови Хайме
|1
|0.05
|Паскини Николас
|1
|0.05
|Сукуи Фернандо
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Эстевес Науэль
|0
|0
|Jorge Rodriguez I
|0
|0
|Nicolas Palavecino
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tomas Belmonte
|5
|1
|Морель Хорхе
|6
|0
|Alexandro Bernabei
|5
|0
|Angel Gonzalez II
|4
|0
|Nicolas Thaller
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Victor Malcorra
|3
|0
|Matias Esquivel
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Весприни Матиас
|2
|0
|Жозе Густаво Санд
|2
|0
|Facundo Perez
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Javier Rodriguez
|1
|0
|Де Ла Вега Педро
|1
|0
|Lautaro Morales
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|7
|0
|Ногера Фабьян
|5
|0
|Jorge Rodriguez I
|4
|0
|Juan Apaolaza
|4
|0
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Айови Хайме
|3
|0
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|Паскини Николас
|2
|0
|Leonardo Godoy
|2
|0
|Leandro Diaz III
|2
|0
|Рохель Агустин
|2
|0
|Агиррегарай Матиас
|1
|0
|Gustavo Del Prete
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
|Bautista Kociubinski
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90
Пропущено
16
15
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Забито
16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
44%
6
43%
76-90
Пропущено
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
50%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
35
30
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
10
29%
4
13%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
11
31%
8
27%
76-90
Пропущено
30
21
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
20%
4
19%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
8
38%
61-75
5
17%
2
10%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|19
|11
|3
|5
|28 - 19
|36
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|6.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|7.
|Колон
|19
|8
|5
|6
|16 - 22
|29
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|9.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|19
|7
|7
|5
|19 - 17
|28
|12.
|Годой Крус
|19
|7
|5
|7
|28 - 24
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|16.
|Атлетико Платенсе
|19
|5
|8
|6
|24 - 23
|23
|17.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|18.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|19
|3
|7
|9
|8 - 23
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|5.
|Колон
|9
|5
|3
|1
|9 - 7
|18
|6.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|8.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|9.
|Годой Крус
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|10
|4
|4
|2
|10 - 7
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|4.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|5.
|Тальерес Кордоба
|10
|4
|2
|4
|13 - 15
|14
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|0
|2
|7
|2 - 16
|2