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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ланус
1:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
13' Гол
Leandro Diaz III
21' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
35' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
35' Желтая карточка
Matias Esquivel
43' Желтая карточка
David Ayala
1:1
45' Пенальти
Victor Malcorra
61' Желтая карточка
Leandro Diaz III
63' Желтая карточка
Victor Malcorra
90' Желтая карточка
Bautista Kociubinski
90' Желтая карточка
Тобио Фернандо
90' Желтая карточка
Facundo Perez
90'+5
17
Lautaro
Morales
35
Braian
Aguirre
3
Бурдиссо
Гильермо
22
Весприни
Матиас
25
Alexandro
Bernabei
7
Акоста
Лаутаро
19
Морель
Хорхе
11
Matias
Esquivel
20
Victor
Malcorra
10
Де
Ла
Вега
Педро
42
Лопес
Хосе
Мануэль
21
Андухар
Марьяно
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
2
Тобио
Фернандо
29
Leonardo
Godoy
8
Сукуи
Фернандо
5
David
Ayala
13
Агиррегарай
Матиас
7
Пеллегрини
Матиас
10
Gustavo
Del
Prete
9
Leandro
Diaz
III
Ланус
4-4-2
Эстудиантес Ла Плата
3-4-2-1

История личных встреч

Ланус
Эстудиантес Ла Плата

12 матчей

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
66.7%
8.3%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
91.7%
2 победы 11 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

13.6%
72.7%
13.7%
3 победы 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
0:0
П
1:0
П
0:1
П
0:0
П
2:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
0:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
0:3
ПА
1:0
ПАК
1:0
КЛ
3:3
КЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 11 0.55
Жозе Густаво Санд 11 (2) 0.55
Victor Malcorra 5 (1) 0.25
Angel Gonzalez II 3 0.15
Акоста Лаутаро 2 0.1
Tomas Belmonte 1 0.05
Де Ла Вега Педро 1 0.05
Брагьери Диего 1 0.05
Matias Esquivel 0 0
Javier Rodriguez 0 0
Бурдиссо Гильермо 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Alexandro Bernabei 0 0
Braian Aguirre 0 0
Lucas Varaldo 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро Мануэль 7 0.35
Gustavo Del Prete 5 0.25
Juan Apaolaza 4 0.2
Leandro Diaz III 4 0.2
Leonardo Godoy 2 0.1
Ногера Фабьян 2 0.1
Пеллегрини Матиас 2 (1) 0.1
Айови Хайме 1 0.05
Паскини Николас 1 0.05
Сукуи Фернандо 0 0
Franco Zapiola 0 0
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Эстевес Науэль 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Nicolas Palavecino 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 5 1
Морель Хорхе 6 0
Alexandro Bernabei 5 0
Angel Gonzalez II 4 0
Nicolas Thaller 4 0
Braian Aguirre 4 0
Victor Malcorra 3 0
Matias Esquivel 3 0
Julian Aude 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Весприни Матиас 2 0
Жозе Густаво Санд 2 0
Facundo Perez 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Бурдиссо Гильермо 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Javier Rodriguez 1 0
Де Ла Вега Педро 1 0
Lautaro Morales 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 7 0
Ногера Фабьян 5 0
Jorge Rodriguez I 4 0
Juan Apaolaza 4 0
Пеллегрини Матиас 4 0
Тобио Фернандо 3 0
Айови Хайме 3 0
Санчес-Миньо Хуан 2 0
Паскини Николас 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Leandro Diaz III 2 0
Рохель Агустин 2 0
Агиррегарай Матиас 1 0
Gustavo Del Prete 1 0
David Ayala 1 0
Bautista Kociubinski 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
11%
2
13%
1-15
3
16%
4
25%
16-30
6
32%
3
19%
31-45
3
16%
4
25%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
4
21%
2
13%
76-90

Пропущено

16
15
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
25%
3
20%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
1
6%
5
33%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

16
14
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
6%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
7
44%
6
43%
76-90

Пропущено

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
3
50%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

35
30
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 11
2 Не забивали 2
3
9%
4
13%
1-15
5
14%
5
17%
16-30
10
29%
4
13%
31-45
5
14%
5
17%
46-60
1
3%
4
13%
61-75
11
31%
8
27%
76-90

Пропущено

30
21
16 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 14
6
20%
4
19%
1-15
3
10%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
3
10%
8
38%
61-75
5
17%
2
10%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1
Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ланус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Ланус 2:3 Ланус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Ланус 5:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Уракан - Ланус 0:1 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Ланус - Ривер Плейт 0:3 Колон - Ланус 1:4 Ланус - Атлетико Тукуман 4:2 Ланус - Арагуа 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ривер Плейт 1:1 Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Митре 5:0
Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Альварадо - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Кильмес - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Агропекуарио 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Темперлей 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 19 11 3 5 28 - 19 36
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 19 8 5 6 16 - 22 29
8. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Годой Крус 19 7 5 7 28 - 24 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
16. Атлетико Платенсе 19 5 8 6 24 - 23 23
17. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
18. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
5. Колон 9 5 3 1 9 - 7 18
6. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
8. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
9. Годой Крус 10 4 4 2 16 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
19. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
4. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
5. Тальерес Кордоба 10 4 2 4 13 - 15 14
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Виктор Малькорра из команды Ланус забивает с точки!
  • Желтая карточка
    43'
    Давид Аяла получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Матиас Эскивель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Сукуи Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Акоста Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Леандро Диас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ланус 1:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн


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