Испания: Ла Лига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 19050
1:0
30' ГолПедроса Адриа
2:0
42' ГолРауль де Томас
62' Желтая карточкаБаре Кейди
64' Желтая карточкаВиктор Диаз
13
Лопес
Диего
22
Видаль
Алеш
24
Серхи
Гомес
20
Баре
Кейди
10
Дардер
Серхи
17
Кини
Марин
16
Виктор
Диаз
15
Нева
Карлос
21
Рочина
Рубен
14
Мончу
Рамон
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
22 Видаль АлешЗащитник
-
24 Серхи ГомесЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Баре КейдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Гарсия ЖоанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
7 Лэй УПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рибаудо НикоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Морено Висенте
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кини МаринЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
21 Рочина РубенПолузащитник
-
14 Мончу РамонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Бакка КарлосНападающий
-
33 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Морено Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
42'
2:0
62'
64'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
9 Удары по воротам 7
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
История личных встреч
Эспаньол
Гранада
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
15 матчей
46.7%
26.7%
26.6%
7 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рауль де Томас
|7 (2)
|0.54
|Видаль Алеш
|2
|0.15
|Педроса Адриа
|1
|0.08
|Кабрера Леандро
|1
|0.08
|Серхи Гомес
|1
|0.08
|Ману Морланес
|1
|0.08
|Рибаудо Нико
|1
|0.08
|Дардер Серхи
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Баре Кейди
|0
|0
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис III
|3
|0.25
|Санчес Герман
|2
|0.17
|Рочина Рубен
|1
|0.08
|Милья Луис
|1 (1)
|0.08
|Монторо Анхель
|1
|0.08
|Видаль Молина
|1
|0.08
|Пуэртас Антонио
|1
|0.08
|Дуарте Домингуш
|1
|0.08
|Эскудеро Серхио
|0
|0
|Бакка Карлос
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рауль де Томас
|2
|1
|Баре Кейди
|3
|0
|Хиль Оскар II
|3
|0
|Серхи Гомес
|1
|1
|Лопес Диего
|2
|0
|Кабрера Леандро
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Педроса Адриа
|2
|0
|Рибаудо Нико
|2
|0
|Гори
|1
|0
|Вадильо Альваро
|1
|0
|Дардер Серхи
|1
|0
|Видаль Алеш
|1
|0
|Эмбарба Адриан
|1
|0
|Эррера Янгель
|1
|0
|Пуадо Хавьер
|1
|0
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|4
|0
|Санчес Герман
|4
|0
|Монторо Анхель
|3
|0
|Гоналон Максим
|3
|0
|Дуарте Домингуш
|3
|0
|Суарес Луис III
|3
|0
|Рочина Рубен
|2
|0
|Бакка Карлос
|2
|0
|Пуэртас Антонио
|2
|0
|Мончу Рамон
|2
|0
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|Видаль Молина
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Аарон Эскандель
|1
|0
|Виктор Диаз
|1
|0
|Абрам Луис
|1
|0
|Милья Луис
|1
|0
|Машимиану Луиш
|1
|0
|Нева Карлос
|1
|0
|Роберт Морено
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
4
44%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
9
0 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
3
27%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
1
7%
2
18%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
2
13%
16-30
3
23%
5
31%
31-45
2
15%
3
19%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Хетафе - Эспаньол 2:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Эльче - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Кадис 2:0
Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Севилья - Эспаньол 2:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Бетис - Эспаньол 2:2 Эспаньол - Атлетико М 1:2 Мальорка - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Осасуна - Эспаньол 0:0 Фиорентина - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Кадис 2:0 Гранада - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0 Алькоркон - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Тенерифе 1:1 Понферрадина - Эспаньол 1:4
Гранада
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Леванте - Гранада 0:3 Гранада - Хетафе 1:1 Осасуна - Гранада 1:1 Гранада - Севилья 1:0
Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Реал Сосьедад 2:3 Барселона - Гранада 1:1 Гранада - Бетис 1:2 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Гранада - Валенсия 1:1 Вильярреал - Гранада 0:0 Гранада - Малага 3:1 Гранада - Линенсе 3:0 Гранада - Алькоркон 0:1 Гранада - Эспаньол 1:1 Гранада - Борнмут 2:1 Гранада - Хетафе 0:0 Алавес - Гранада 4:2 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Бетис - Гранада 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Барселона
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 12
|19
|8.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|13.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|15.
|Сельта
|0:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|0:3 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|0:3 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Эспаньол 2:0 Гранада
Исход игры
Эспаньол
72.6% (98)
Ничья
21.5% (29)
Гранада
5.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
29.85% (40)
Меньше
70.15% (94)
Обе команды забьют
Да
50% (67)
Нет
50% (67)
Популярный счёт
1:0 Эспаньол
40.7% (55)
2:1 Эспаньол
21.5% (29)
1:1 Ничья
20% (27)
2:0 Эспаньол
6.7% (9)
1:2 Гранада
5.2% (7)
3:1 Эспаньол
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
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