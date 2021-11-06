Второй тайм

96' Эспаньол заслуженно побеждает в отличном матче

96' Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

95' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

95' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Плохо сыграл Педроса Адриа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94' Видаль Алеш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Видаль Молина имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!

94' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Мачис Дарвин из команды Гранада делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

93' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Хорошую попытку сделал Лэй У . Удар в створ, но вратарь начеку

90' Удар от ворот произведет Гранада

90' Димата Ландри не смог попасть в створ ударом издали

89' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Лопес Диего из команды Эспаньол сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

89' Санчес Герман предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Отличные скиллы показывает Педроса Адриа , обводя своих соперников

88' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Эспаньол

86' Мачис Дарвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

83' Давид Лопес нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Эскудеро Серхио получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Эскудеро Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Эспаньол выполняет удар от ворот.

79' Рауль де Томас видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

78' Удар от ворот произведет Эспаньол

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Почти гол! Монторо Анхель пробил головой по воротам, но Диего Лопес спас!

76' Ману Морланес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

76' Почти гол! Виктор Диаз пробил головой по воротам, но Диего Лопес спас!

76' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Эспаньол выполняет удар от ворот.

74' ШАНС! Это должен был быть гол. Видаль Молина упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!

74' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хорошую попытку сделал Педроса Адриа . Удар в створ, но вратарь начеку

73' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Суарес Луис III нанес удар головой, но Диего Лопес спокойно отбил мяч.

70' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Лопес Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Отличные скиллы показывает Рибаудо Нико , обводя своих соперников

66' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Гранада выполняет удар от ворот.

65' Как он промахнулся? Рауль де Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

64' Виктор Диаз совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

62' Баре Кейди - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

62' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Эспаньол выполняет удар от ворот.

60' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Почти гол! Видаль Молина пробил головой по воротам, но Диего Лопес спас!

59' Эспаньол выполняет удар от ворот.

58' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Монторо Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Баре Кейди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Серхи Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Гранада выполняет удар от ворот.

51' Эмбарба Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Эспаньол выполняет удар от ворот.

50' Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Сегодняшная посещаемость составляет 19050 болельщиков

48' Эспаньол выполняет удар от ворот.

48' Кини Марин не смог попасть в створ ударом издали

48' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Гранада выполняет удар от ворот.

47' Отличные скиллы показывает Эмбарба Адриан , обводя своих соперников

46' Хороший удар издали нанес Эмбарба Адриан , но отличный сейв сделал Луис Максимиано. Угловой.