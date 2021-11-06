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  4. Ла Лига 2021-2022

Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Сельта
0:3
Перерыв

Стадион:
Барселона
0'
0:1
5' Гол
Фати Ансу
0:2
18' Гол
Бускетс Серхио
29' Желтая карточка
Гарсия Эрик
0:3
34' Гол
Депай Мемфис
37' Желтая карточка
Солари Аугусто
45' Желтая карточка
Альба Жорди
1
Дитуро
Матиас
2
Мальо
Уго
15
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
21
Солари
Аугусто
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
7
Тьяго
Гальярдо
10
Аспас
Яго
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
22
Мингеса
Оскар
24
Гарсия
Эрик
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
28
Гонсалес
Нико
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
30
Гави
9
Депай
Мемфис
10
Фати
Ансу
Сельта
4-1-3-2
Барселона
4-3-3

Ход матча

5'
0:1
Фати Ансу
(Альба Жорди)
18'
0:2
Бускетс Серхио
(Гонсалес Нико)
29'
 
Гарсия Эрик
34'
0:3
Депай Мемфис
(Альба Жорди)
37'
Солари Аугусто
 
45'
 
Альба Жорди

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Сельта
Барселона

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
4:1
П
2:0
П
2:0
П
2:2
КК
5:0
КК
1:1
П
2:2
П
5:0
П
4:3
П
6:1
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
3:0
П
0:3
П
2:2
П
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мина Сантьяго 4 0.31
Аспас Яго 3 (1) 0.23
Браис Мендес 1 0.08
Денис Суарес 1 0.08
Серви Франко 1 0.08
Тьяго Гальярдо 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депай Мемфис 6 (2) 0.5
Фати Ансу 3 0.25
Брайтвайт Мартин 2 0.17
Роберто Серхи 2 0.17
Пике Херард 1 0.08
Бускетс Серхио 1 0.08
Де Йонг Люк 1 0.08
Агуэро Серхио 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Араухо Рональд 1 0.08
Альба Жорди 0 0
Дест Серджино 0 0
Де Йонг Френки 0 0
Гонсалес Нико 0 0
Гави 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браис Мендес 5 0
Аспас Яго 4 0
Солари Аугусто 4 0
Тапия Ренато 4 0
Мальо Уго 2 1
Фонтан Хосе 2 0
Араухо Нестор 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Нолито Агудо 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Денис Суарес 1 0
Мина Сантьяго 1 0
Айду Джозеф 1 0
Галан Хави 1 0
Пейнадо Франсиско 1 0
Домингес Карлос 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Эрик 2 1
Пике Херард 3 0
Бускетс Серхио 3 0
Гави 3 0
Де Йонг Френки 1 1
Альба Жорди 2 0
Араухо Рональд 2 0
Коутиньо Филиппе 1 0
Роберто Серхи 1 0
Депай Мемфис 1 0
Ленгле Клеман 1 0
Гонсалес Нико 1 0
Мингеса Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 4
1
14%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
33%
76-90

Пропущено

6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
10%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1
Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Барселона 3:0 Заявка 12 5 4 3 19 - 12 19
8. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
9. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
10. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
13. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
14. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
15. Сельта 0:3 Заявка 13 3 2 8 10 - 17 11
16. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
17. Алавес Заявка 11 3 1 7 6 - 14 10
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте Заявка 12 0 6 6 11 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона 3:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
12. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
13. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
14. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15. Алавес Заявка 6 2 0 4 3 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
18. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
19. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
20. Сельта 0:3 Заявка 7 1 0 6 3 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта 0:3 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Барселона 3:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
12. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
14. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
16. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
17. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте Заявка 6 0 2 4 5 - 12 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составах команд произошли перестановки. У хозяев вместо Солари и Мальо появились Бельтран и Васкес, а у гостей вместо Фати вышел Бальде, а Гарсию заменил Араухо. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, завершая первую 45-минутку. 
  • 45'
    "Барселона" перехватывает мяч и неспешно перекатывает его перед своей штрафной площадкой, убивая оставшееся в первом тайме время. 
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме команды переиграют 2 минуты. 
  • Травма, повреждение
    44'
    И снова Ансу Фати присаживается на газон и сообщает о том, что нуждается в медицинском вмешательстве. 
  • 43'
    Уго Мальо выполнил передачу вперёд по правому флангу, Солари мяч принял, а потом выполнил прострел на ближнюю штангу и нашёл лишь соперников. 
  • 42'
    Успокаивает "Барселона" игру в концовке первого тайма, стремясь сохранить крупный перевес в счёте до перерыва. 
  • 41'
    Всё в порядке с форвардом "Барселоны", он покинул пределы поля и уже готовь вернуться в игру. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Очередная остановка в нашем поединке - медицинская бригада гостей появляется на поле, чтобы оказать помощь Ансу Фати. 
  • Желтая карточка
    38'
    Аугусто Солари нарушает правила, срывая атаку "Барселоны", за что и получает жёлтую карточку. 
  • 37'
    Растерянной выглядит "Сельта". Вроде и моменты создаёт, но в завершающей стадии испытывает трудности. 
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ДЕПАЙ!!! Контратака "Барселоны" завершается подачей Альбы и результативным ударом Депая головой. 
  • 34'
    Аугусто Солари выполняет подачу в штрафную площадку, находит соперников, от которых круглый уходит на угловой. 
  • 33'
    Яго Аспас берётся за исполнение штрафного удара и в створ не попадает, отправляя мяч рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    31'
    Эрик Гарсия нарушает правила и по мнению арбитра этот фол достоин жёлтой карточки. 
  • 30'
    После второго забитого гола "Барселона" начинает действовать вторым номером, выжидая возможность для проведения контратаки. 
  • 28'
    Нолито получает мяч в центре поля и отправляется в атаку. Доходит до штрафной площадки, выдерживает паузу и позволяет оппонентам себя накрыть. 
  • 27'
    Джейсон Мурильо надёжно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч из-под ног Нико Гонсалеса. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Наш поединок ставится на паузу, так как болезненный удар по ногам получает Ренато Тапия и оказывается на газоне. 
  • Опасный момент
    25'
    Фати врывается в штрафную площадь с левого фланга и пробивает по воротам - над перекладиной пролетает мяч. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Френки Де Йонг отбирает мяч у Яго Аспаса, но делает это при помощи нарушения правил. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Бускетс снова действует полезно, на сей раз перехватывает мяч перед своей штрафной площадкой и зарабатывает штрафной. 
  • 21'
    Тут же хозяева проводят наступление правым флангом, которое завершается безадресным прострелом в центр штрафной площадки. 
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! БУСКЕТС!!! Серхио получает мяч перед штрафной площадкой, а потом вторым касанием отправляет его в правый угол. 
  • 19'
    Яго Аспас открылся под передачу на правом фланге, получил мяч и совершил рывок в штрафную площадь, но далеко отпустил игровой снаряд, выпустив его за лицевую линию. 
  • 18'
    Клеман Ленгле нанёс удар по воротам после подачи с угла поля, но получилось слабо и Матиас Дитуро мяч забрал. 
  • Угловой
    17'
    Активные действия Депая на левом фланге приводят к назначению углового удара. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Нолито опускается в оборону, принимает мяч и закрывает его корпусом, вынуждая соперников нарушить правила. 
  • Офсайд
    15'
    Ансу Фати смещается на левый фланг, получает мяч и слышит свисток арбитра - положение "вне игры" зафиксировано. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Ансу Фати нарушает правила в атаке, роняя на газон отобравшего мяч Мурильо. 
  • 13'
    Нолито прессингует Мингесу, который сохраняет мяч у своей команды, попадая в соперника и зарабатывая аут. 
  • 12'
    Через центральную зону гости попытались провести атаку, но безуспешно - передача вперёд оказалась неточной. 
  • Угловой
    10'
    Угловой удар в исполнении хозяев опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Барселоны". 
  • 9'
    Аугусто Солари выполняет прострел с правого фланга - соперники отбиваются, отправляя мяч за лицевую линию. 
  • 7'
    Ренато Тапия перехватил мяч перед своей штрафной площадкой и выполнил передачу на левый фланг на Нолито, который не справился с приёмом. 
  • 6'
    Резвое начало от гостей, которые забивают быстрый гол и получат возможность играть на контратаках. 
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ФАТИ!!! Ансу Фати берёт игру на себя, входит в штрафную площадку и стреляет в правый угол. 
  • 4'
    Нико Гонсалес выполнил подачу в центр штрафной площадки, которая стала лёгкой добычей для Джейсона Мурильо. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! И сразу же опасный момент создают хозяева, но Яго Аспас не попадает в створ, пробивая из пределов штрафной площадки. 
  • 2'
    Гости начинают с центра поля и пробуют провести первое наступление. "Сельта" высоко не встречает, отходя большими силами назад. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Противостояние "Сельты" и "Барселоны" начинается. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сельта 0:3 Барселона онлайн


Прогнозы на матч Сельта 0:3 Барселона

Исход игры
Сельта
6.6% (10)
Ничья
18.4% (28)
Барселона
75% (114)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Барселона
47.4% (72)
1:1 Ничья
15.1% (23)
0:1 Барселона
13.8% (21)
1:3 Барселона
5.3% (8)
0:2 Барселона
3.9% (6)
2:1 Сельта
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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