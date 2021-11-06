В перерыве в составах команд произошли перестановки. У хозяев вместо Солари и Мальо появились Бельтран и Васкес, а у гостей вместо Фати вышел Бальде, а Гарсию заменил Араухо.

"Барселона" перехватывает мяч и неспешно перекатывает его перед своей штрафной площадкой, убивая оставшееся в первом тайме время.

44' И снова Ансу Фати присаживается на газон и сообщает о том, что нуждается в медицинском вмешательстве.

43' Уго Мальо выполнил передачу вперёд по правому флангу, Солари мяч принял, а потом выполнил прострел на ближнюю штангу и нашёл лишь соперников.

42' Успокаивает "Барселона" игру в концовке первого тайма, стремясь сохранить крупный перевес в счёте до перерыва.

41' Всё в порядке с форвардом "Барселоны", он покинул пределы поля и уже готовь вернуться в игру.

39' Очередная остановка в нашем поединке - медицинская бригада гостей появляется на поле, чтобы оказать помощь Ансу Фати.

38' Аугусто Солари нарушает правила, срывая атаку "Барселоны", за что и получает жёлтую карточку.

37' Растерянной выглядит "Сельта". Вроде и моменты создаёт, но в завершающей стадии испытывает трудности.

35' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-3!!! ДЕПАЙ!!! Контратака "Барселоны" завершается подачей Альбы и результативным ударом Депая головой.

34' Аугусто Солари выполняет подачу в штрафную площадку, находит соперников, от которых круглый уходит на угловой.

33' Яго Аспас берётся за исполнение штрафного удара и в створ не попадает, отправляя мяч рядом со штангой.

31' Эрик Гарсия нарушает правила и по мнению арбитра этот фол достоин жёлтой карточки.

30' После второго забитого гола "Барселона" начинает действовать вторым номером, выжидая возможность для проведения контратаки.

28' Нолито получает мяч в центре поля и отправляется в атаку. Доходит до штрафной площадки, выдерживает паузу и позволяет оппонентам себя накрыть.

27' Джейсон Мурильо надёжно действует в своей штрафной площадке, выбивая мяч из-под ног Нико Гонсалеса.

26' Наш поединок ставится на паузу, так как болезненный удар по ногам получает Ренато Тапия и оказывается на газоне.

25' Фати врывается в штрафную площадь с левого фланга и пробивает по воротам - над перекладиной пролетает мяч.

24' Френки Де Йонг отбирает мяч у Яго Аспаса, но делает это при помощи нарушения правил.

23' Бускетс снова действует полезно, на сей раз перехватывает мяч перед своей штрафной площадкой и зарабатывает штрафной.

21' Тут же хозяева проводят наступление правым флангом, которое завершается безадресным прострелом в центр штрафной площадки.

20' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-2!!! БУСКЕТС!!! Серхио получает мяч перед штрафной площадкой, а потом вторым касанием отправляет его в правый угол.

19' Яго Аспас открылся под передачу на правом фланге, получил мяч и совершил рывок в штрафную площадь, но далеко отпустил игровой снаряд, выпустив его за лицевую линию.

18' Клеман Ленгле нанёс удар по воротам после подачи с угла поля, но получилось слабо и Матиас Дитуро мяч забрал.

17' Активные действия Депая на левом фланге приводят к назначению углового удара.

16' Нолито опускается в оборону, принимает мяч и закрывает его корпусом, вынуждая соперников нарушить правила.

15' Ансу Фати смещается на левый фланг, получает мяч и слышит свисток арбитра - положение "вне игры" зафиксировано.

14' Ансу Фати нарушает правила в атаке, роняя на газон отобравшего мяч Мурильо.

13' Нолито прессингует Мингесу, который сохраняет мяч у своей команды, попадая в соперника и зарабатывая аут.

12' Через центральную зону гости попытались провести атаку, но безуспешно - передача вперёд оказалась неточной.

10' Угловой удар в исполнении хозяев опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами "Барселоны".

9' Аугусто Солари выполняет прострел с правого фланга - соперники отбиваются, отправляя мяч за лицевую линию.

7' Ренато Тапия перехватил мяч перед своей штрафной площадкой и выполнил передачу на левый фланг на Нолито, который не справился с приёмом.

6' Резвое начало от гостей, которые забивают быстрый гол и получат возможность играть на контратаках.

5' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ФАТИ!!! Ансу Фати берёт игру на себя, входит в штрафную площадку и стреляет в правый угол.

4' Нико Гонсалес выполнил подачу в центр штрафной площадки, которая стала лёгкой добычей для Джейсона Мурильо.

3' ОПАСНО! И сразу же опасный момент создают хозяева, но Яго Аспас не попадает в створ, пробивая из пределов штрафной площадки.

2' Гости начинают с центра поля и пробуют провести первое наступление. "Сельта" высоко не встречает, отходя большими силами назад.