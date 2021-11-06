Испания: Ла Лига 2021-2022
0:1
5' ГолФати Ансу
0:2
18' ГолБускетс Серхио
29' Желтая карточкаГарсия Эрик
0:3
34' ГолДепай Мемфис
37' Желтая карточкаСолари Аугусто
45' Желтая карточкаАльба Жорди
15
Айду
Джозеф
17
Галан
Хави
14
Тапия
Ренато
10
Аспас
Яго
24
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
30
Гави
10
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
17 Галан ХавиЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
35 Альварес УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Серви ФранкоПолузащитник
-
16 Баэса МигельПолузащитник
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ГавиНападающий
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Демир ЮсуфНападающий
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баржуан Сержи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
5'
0:1
18'
0:2
29'
34'
0:3
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Сельта
Барселона
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мина Сантьяго
|4
|0.31
|Аспас Яго
|3 (1)
|0.23
|Браис Мендес
|1
|0.08
|Денис Суарес
|1
|0.08
|Серви Франко
|1
|0.08
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депай Мемфис
|6 (2)
|0.5
|Фати Ансу
|3
|0.25
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.17
|Роберто Серхи
|2
|0.17
|Пике Херард
|1
|0.08
|Бускетс Серхио
|1
|0.08
|Де Йонг Люк
|1
|0.08
|Агуэро Серхио
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Араухо Рональд
|1
|0.08
|Альба Жорди
|0
|0
|Дест Серджино
|0
|0
|Де Йонг Френки
|0
|0
|Гонсалес Нико
|0
|0
|Гави
|0
|0
Карточки
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браис Мендес
|5
|0
|Аспас Яго
|4
|0
|Солари Аугусто
|4
|0
|Тапия Ренато
|4
|0
|Мальо Уго
|2
|1
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Араухо Нестор
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Нолито Агудо
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Денис Суарес
|1
|0
|Мина Сантьяго
|1
|0
|Айду Джозеф
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Пейнадо Франсиско
|1
|0
|Домингес Карлос
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Эрик
|2
|1
|Пике Херард
|3
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Гави
|3
|0
|Де Йонг Френки
|1
|1
|Альба Жорди
|2
|0
|Араухо Рональд
|2
|0
|Коутиньо Филиппе
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Депай Мемфис
|1
|0
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Гонсалес Нико
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 4
1
14%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
5
33%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
10%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
10%
2
13%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
14%
3
25%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сельта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 0:2 Хетафе - Сельта 0:3 Сельта - Севилья 0:1
Эльче - Сельта 1:0 Сельта - Гранада 1:0 Леванте - Сельта 0:2 Сельта - Кадис 1:2 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Сельта - Атлетик Б 0:1 Осасуна - Сельта 0:0 Сельта - Атлетико М 1:2 Вулверхэмптон - Сельта 0:1 Атлетико Санлукеньо - Сельта 0:3 Сельта - Бетис 2:3 Барселона - Сельта 1:2 Сельта - Хетафе 1:0 Вильярреал - Сельта 2:4 Сельта - Леванте 2:0 Сельта - Осасуна 2:1
Барселона
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0 Бенфика - Барселона 3:0 Барселона - Леванте 3:0 Кадис - Барселона 0:0 Барселона - Гранада 1:1 Барселона - Бавария 0:3 Барселона - Хетафе 2:1 Атлетик Б - Барселона 1:1 Барселона - Реал Сосьедад 4:2 Барселона - Ювентус 3:0 Ред Булл Зальцбург - Барселона 2:1 Штуттгарт - Барселона 0:3 Барселона - Жирона 3:1 Барселона - Химнастик 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Барселона
|3:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 12
|19
|8.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|13.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|14.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|15.
|Сельта
|0:3 Заявка
|13
|3
|2
|8
|10 - 17
|11
|16.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|17.
|Алавес
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|6 - 14
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|11 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|3:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|13.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|3 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|18.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|19.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|20.
|Сельта
|0:3 Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|0:3 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Барселона
|3:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|14.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 12
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Сельта 0:3 Барселона
Исход игры
Сельта
6.6% (10)
Ничья
18.4% (28)
Барселона
75% (114)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:2 Барселона
47.4% (72)
1:1 Ничья
15.1% (23)
0:1 Барселона
13.8% (21)
1:3 Барселона
5.3% (8)
0:2 Барселона
3.9% (6)
2:1 Сельта
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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