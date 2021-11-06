  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Анже
0'
15' Желтая карточка
Бамба Джонатан
19'
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
6
Эбосс
Энцо
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
Лилль
4-4-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

15'
Бамба Джонатан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Анже

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.62
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.23
Язиджи Юсуф 1 0.08
Андре Бенжамин 1 0.08
Иконе Жонатан 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (1) 0.23
Мангани Тома 3 (2) 0.23
Траоре Исмаэль 3 0.23
Фюльжени Анжело 2 0.15
Баокен Стефан 2 0.15
Чо Мохамед-Али 2 0.15
Томас Ромейн 1 0.08
Унаи Аззедин 1 0.08
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 3 0
Челик Зеки 3 0
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Джало Тьягу 2 0
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Буфаль Софьян 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Думбия Сулейман 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
5
33%
3
18%
16-30
5
33%
2
12%
31-45
2
13%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
3
17%
4
25%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
5
28%
3
19%
61-75
3
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1
Анже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Анже 0:0 Заявка 13 4 6 3 18 - 15 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
11. Лилль 0:0 Заявка 13 4 4 5 15 - 18 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
13. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
14. Клермон Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Лилль 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 7 11
11. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже 0:0 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Анже 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 7 8
6. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль 0:0 Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Лилль 81.9% (113)
X 18.1% (25)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лилль
Ничья
Анже
1.79
4.03
6.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Лилль 0:0 Анже онлайн


Прогнозы на матч Лилль 0:0 Анже

Исход игры
Лилль
82.4% (112)
Ничья
17.6% (24)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.36% (59)
Меньше
55.64% (74)
Обе команды забьют
Да
59.4% (79)
Нет
40.6% (54)
Популярный счёт
2:1 Лилль
38.2% (52)
1:0 Лилль
23.5% (32)
2:0 Лилль
15.4% (21)
1:1 Ничья
15.4% (21)
3:1 Лилль
2.9% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 