Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Пьер Моруа
15' Желтая карточкаБамба Джонатан
26' Желтая карточкаДумбия Сулейман
1:0
27' ГолДжало Тьягу
69' Желтая карточкаАндре Бенжамин
1:1
83' ГолУнаи Аззедин
90' Желтая карточкаПеткович Даниель
90' Undefined phrase: football_event_Онана Амаду
90' Красная карточкаОнана Амаду
17
Йилмаз
Бурак
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
- Защитник
-
26 Пье ЖеремиЗащитник
-
8 ШекаПолузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес АнхельПолузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфНападающий
-
22 Веа ТимотиНападающий
-
Главный тренер: Гурвенье Жоселен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
-
24 Томас РомейнЗащитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
-
18 Унаи АззединПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Baticle
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
15'
26'
27'
1:0
69'
83'
1:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
6 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
История личных встреч
Лилль
Анже
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|0.62
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|0.23
|Язиджи Юсуф
|1
|0.08
|Андре Бенжамин
|1
|0.08
|Иконе Жонатан
|1
|0.08
|Джало Тьягу
|1
|0.08
|Ботман Свен
|1
|0.08
|Фонте Жозе
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Лихаджи Исаак
|0
|0
|Саншеш Ренату
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буфаль Софьян
|3 (1)
|0.23
|Мангани Тома
|3 (2)
|0.23
|Траоре Исмаэль
|3
|0.23
|Фюльжени Анжело
|2
|0.15
|Баокен Стефан
|2
|0.15
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.15
|Унаи Аззедин
|2
|0.15
|Томас Ромейн
|1
|0.08
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шека
|5
|0
|Мандава Рейнилду
|5
|0
|Йилмаз Бурак
|4
|0
|Андре Бенжамин
|4
|0
|Челик Зеки
|3
|0
|Грбич Иво
|2
|0
|Саншеш Ренату
|2
|0
|Язиджи Юсуф
|2
|0
|Джало Тьягу
|2
|0
|Онана Амаду
|0
|1
|Фонте Жозе
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Иконе Жонатан
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Ботман Свен
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангани Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Буфаль Софьян
|2
|0
|Думбия Сулейман
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Кабо Джимми
|1
|0
|Томас Ромейн
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Таиби Ванисс
|1
|0
|Унаи Аззедин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90
Забито
16
18
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
6
38%
3
17%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
16%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1
Анже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|10.
|Монако
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|10.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|11.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Лилль 1:1 Анже
Исход игры
Лилль
81.9% (113)
Ничья
18.1% (25)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
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3:1 Лилль
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