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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Лилль
1:1
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
15' Желтая карточка
Бамба Джонатан
26' Желтая карточка
Думбия Сулейман
1:0
27' Гол
Джало Тьягу
69' Желтая карточка
Андре Бенжамин
1:1
83' Гол
Унаи Аззедин
90' Желтая карточка
Петкович Даниель
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Онана Амаду
90' Красная карточка
Онана Амаду
90'+8
1
Грбич
Иво
2
Челик
Зеки
6
Фонте
Жозе
3
Джало
Тьягу
28
Мандава
Рейнилду
10
Иконе
Жонатан
21
Андре
Бенжамин
18
Саншеш
Ренату
7
Бамба
Джонатан
17
Йилмаз
Бурак
9
Дэвид
Джонатан
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
24
Томас
Ромейн
6
Эбосс
Энцо
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
5
Мангани
Тома
3
Думбия
Сулейман
10
Фюльжени
Анжело
19
Баокен
Стефан
7
Буфаль
Софьян
Лилль
4-4-2
Анже
3-4-1-2

Ход матча

15'
Бамба Джонатан
 
26'
 
Думбия Сулейман
27'
Джало Тьягу
(Саншеш Ренату)
1:0
63'
 
Чо Мохамед-Али
Баокен Стефан
64'
Язиджи Юсуф
Дэвид Джонатан
 
69'
Андре Бенжамин
 
75'
Гудмундссон Габриэль
Бамба Джонатан
 
75'
Веа Тимоти
Иконе Жонатан
 
75'
Онана Амаду
Саншеш Ренату
 
80'
 
Браими Билаль
Думбия Сулейман
83'
1:1
Унаи Аззедин
(Браими Билаль)
90'
 
Петкович Даниель
90'
 
Перейра-Лаже Матиаш
Фюльжени Анжело
90'
Онана Амаду
 
90'
Онана Амаду
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 6 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

История личных встреч

Лилль
Анже

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
5:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
2:0
ТМС
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 8 (1) 0.62
Йилмаз Бурак 3 (1) 0.23
Язиджи Юсуф 1 0.08
Андре Бенжамин 1 0.08
Иконе Жонатан 1 0.08
Джало Тьягу 1 0.08
Ботман Свен 1 0.08
Фонте Жозе 0 0
Веа Тимоти 0 0
Лихаджи Исаак 0 0
Саншеш Ренату 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буфаль Софьян 3 (1) 0.23
Мангани Тома 3 (2) 0.23
Траоре Исмаэль 3 0.23
Фюльжени Анжело 2 0.15
Баокен Стефан 2 0.15
Чо Мохамед-Али 2 0.15
Унаи Аззедин 2 0.15
Томас Ромейн 1 0.08
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шека 5 0
Мандава Рейнилду 5 0
Йилмаз Бурак 4 0
Андре Бенжамин 4 0
Челик Зеки 3 0
Грбич Иво 2 0
Саншеш Ренату 2 0
Язиджи Юсуф 2 0
Джало Тьягу 2 0
Онана Амаду 0 1
Фонте Жозе 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Иконе Жонатан 1 0
Гомес Анхель 1 0
Ботман Свен 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангани Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Буфаль Софьян 2 0
Думбия Сулейман 2 0
Менди Батиста 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Капель Пьеррик 1 0
Кабо Джимми 1 0
Томас Ромейн 1 0
Петкович Даниель 1 0
Таиби Ванисс 1 0
Унаи Аззедин 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
11%
16-30
3
38%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
2
22%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
9%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Забито

16
18
11 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
6
38%
3
17%
16-30
5
31%
2
11%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
19%
6
33%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
16%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
3
18%
46-60
5
26%
3
18%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лилль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Севилья - Лилль 1:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Лилль - Брест 1:1 Лилль - Севилья 0:0
Клермон - Лилль 1:0 Лилль - Марсель 2:0 Ред Булл Зальцбург - Лилль 2:1 Страсбург - Лилль 1:2 Лилль - Реймс 2:1 Ланс - Лилль 1:0 Лилль - Вольфсбург 0:0 Лорьян - Лилль 2:1 Лилль - Монпелье 2:1 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Лилль - Ницца 0:4 Метц - Лилль 3:3 Лилль - ПСЖ 1:0 Порту - Лилль 2:0 Бенфика - Лилль 1:0 Кортрейк - Лилль 1:1
Анже
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2
Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1 Анже - Лион 3:0 Страсбург - Анже 0:2 Анже - Лорьян 0:1 Анже - Труа 3:0 Спортинг Л - Анже 2:0 Анже - Шатору 3:0 Анже - Ньор 2:2 Анже - Лилль 1:2 Марсель - Анже 3:2 Анже - Дижон 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
11. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
13. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
14. Клермон Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
11. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
6. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Лилль 81.9% (113)
X 18.1% (25)
Анже 0% (0)
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Где смотреть матч Лилль 1:1 Анже онлайн


Прогнозы на матч Лилль 1:1 Анже

Исход игры
Лилль
81.9% (113)
Ничья
18.1% (25)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
59.26% (80)
Нет
40.74% (55)
Популярный счёт
2:1 Лилль
37.7% (52)
1:0 Лилль
23.2% (32)
1:1 Ничья
15.9% (22)
2:0 Лилль
15.9% (22)
3:1 Лилль
2.9% (4)
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