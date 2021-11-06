Второй тайм

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

97' Матч возобновлен

97' УДАЛЕНИЕ! - Амаду Онана удален за серьёзный фол

97' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Амаду Онана из команды Лилль - была желтая, а стала красная.

97' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

96' Кабо Джимми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

96' The card for Амаду Онана from Лилль was disallowed via VAR intervention.

96' Безумный фол. Амаду Онана грубо играет против соперника. Пострадал Кабо Джимми

95' Петкович Даниель взял и забрал мяч на выходе

95' О, нет. Из многообещающей позиции Йилмаз Бурак из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

94' Удар от ворот произведет Анже

93' Удар от ворот произведет Анже

93' Эбосс Энцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

92' Судье надоело, что Петкович Даниель тянет время и он наказал его горчичником

92' Отличный пас сделал Амаду Онана из команды Лилль . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

92' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Томас Ромейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Билал Браими сделал результативную передачу.

83' Г О О О О Л - Аззеддин Унахи забивает с правой ноги!

83' Билал Браими из команды Анже делает пас партнеру.

83' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Билал Браими и Буфаль Софьян из команды Анже

82' Матч возобновится спорным мячом

81' Эбосс Энцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

80' Тактическая замена. Думбия Сулейман уходит с поля и его заменяет Билал Браими

79' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Лилль вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Саншеш Ренату уходит с поля и его заменяет Амаду Онана

74' Мангани Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Даниел Петкович отбил мяч на угловой после удара Язиджи Юсуф из штрафной площади.

73' Плохо сыграл Эбосс Энцо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

72' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Мандава Рейнилду получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Мандава Рейнилду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

71' Чо Мохамед-Али имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

71' Буфаль Софьян нанес удар, мяч был парирован, но Иво Грбич не удержал его в руках.

69' Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи

69' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Лилль выполняет удар от ворот.

65' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Удар от ворот произведет Лилль

62' Даниел Петкович отбил мяч на угловой после удара Фонте Жозе из штрафной площади.

62' Плохо сыграл Томас Ромейн - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

62' Фонте Жозе из команды Лилль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

60' Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Лилль

57' Мангани Тома из команды Анже навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

56' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Грбич Иво взял и забрал мяч на выходе

54' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

54' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Лилль вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля