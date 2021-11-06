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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
0:0
Первый тайм: 45+'
Атлетико Платенсе
0'
26' Желтая карточка
Facundo Garces
38' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
45'+2
1
Леонардо
Буриан
2
Bruno
Felix
Bianchi
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
21
Eric
Meza
23
Cristian
Bernardi
9
Lucas
Beltrain
35
Facundo
Farias
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
38
Kevin
Lomonaco
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
14
Roberto
Agustin
Bochi
11
Facundo
Russo
8
Mauro
Bogado
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
Колон
4-3-1-2
Атлетико Платенсе
4-1-4-1

Ход матча

26'
Facundo Garces
 
38'
 
Roberto Agustin Bochi

История личных встреч

Колон
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 3 (3) 0.15
Eric Meza 3 0.15
Rodrigo Aliendro 3 0.15
Cristian Ferreira2 2 0.1
Wilson Morelo 1 0.05
Лертора Федерико 1 0.05
Гольц Паоло 1 0.05
Кастро Алексис 1 0.05
Yeiler Goez 1 0.05
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Cristian Bernardi 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 7 0.35
Augusto Schott 3 0.15
Мансилья Брайан 3 (1) 0.15
Куручет Факундо 2 0.1
Hernan Lamberti 2 0.1
Бертоло Николас 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Mauro Bogado 1 (1) 0.05
Lucas Acevedo 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Kevin Lomonaco 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Facundo Farias 5 0
Лертора Федерико 4 0
Кастро Алексис 4 0
Facundo Garces 4 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Eric Meza 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Mauro Bogado 2 0
Nahuel Iribarren 2 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
5
33%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

17
23
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
6
35%
6
26%
31-45
2
12%
3
13%
46-60
3
18%
5
22%
61-75
2
12%
4
17%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
6
25%
16-30
7
33%
1
4%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
6
29%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 0:0 20 11 4 5 28 - 19 37
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 0:0 20 8 6 6 16 - 22 30
8. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Годой Крус 0:0 20 7 6 7 28 - 24 27
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
16. Атлетико Платенсе 0:0 20 5 9 6 24 - 23 24
17. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
18. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 0:0 10 5 4 1 9 - 7 19
5. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
6. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Годой Крус 0:0 11 4 5 2 16 - 11 17
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
9. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
19. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 0:0 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 0:0 11 4 3 4 13 - 15 15
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Атлетико Платенсе 0:0 11 3 4 4 14 - 14 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
11. Колон 0:0 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 0:0 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Атлетико Платенсе
1.89
3.44
4.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колон 0:0 Атлетико Платенсе онлайн


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