Аргентина: Лига професьональ 2021
3:0
Конец матча
25' Желтая карточкаFacundo Garces
39' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
1:0
45' ГолEric Meza
45' Красная карточкаNahuel Iribarren
2:0
64' ГолCristian Bernardi
68' Желтая карточкаMauro Bogado
68' Желтая карточкаFacundo Farias
3:0
90' ГолRodrigo Aliendro
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
-
22 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
13 Pablo Gerzel
-
-
-
Главный тренер: Claudio Sponton
Ход матча
25'
45'
1:0
45'
64'
68'
68'
90'
История личных встреч
Колон
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eric Meza
|4
|0.2
|Rodrigo Aliendro
|4
|0.2
|Facundo Farias
|3 (3)
|0.15
|Cristian Ferreira2
|2
|0.1
|Cristian Bernardi
|1
|0.05
|Wilson Morelo
|1
|0.05
|Лертора Федерико
|1
|0.05
|Гольц Паоло
|1
|0.05
|Кастро Алексис
|1
|0.05
|Yeiler Goez
|1
|0.05
|Мура Факундо
|0
|0
|Gonzalo Piovi
|0
|0
|Lucas Beltrain
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Tissera
|7
|0.35
|Augusto Schott
|3
|0.15
|Мансилья Брайан
|3 (1)
|0.15
|Куручет Факундо
|2
|0.1
|Hernan Lamberti
|2
|0.1
|Бертоло Николас
|1
|0.05
|Horacio Tijanovich
|1
|0.05
|Mauro Bogado
|1 (1)
|0.05
|Lucas Acevedo
|1
|0.05
|Tomas Sandoval
|1
|0.05
|Kevin Lomonaco
|1
|0.05
|Ivan Gomez
|0
|0
|Nicolas Zalazar
|0
|0
|Florian Monzon
|0
|0
|Franco Baldassarra
|0
|0
|Cristian Marcial
|0
|0
|Facundo Russo
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Aliendro
|4
|2
|Facundo Farias
|6
|0
|Лертора Федерико
|4
|0
|Кастро Алексис
|4
|0
|Facundo Garces
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Gonzalo Piovi
|1
|1
|Мура Факундо
|1
|1
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Формика Мауро
|2
|0
|Cristian Ferreira2
|2
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Santiago Pierotti
|0
|1
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Nicolas Leguizamon
|1
|0
|Lucas Beltrain
|1
|0
|Yeiler Goez
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансилья Брайан
|5
|0
|Augusto Schott
|5
|0
|Hernan Lamberti
|4
|0
|Facundo Cardozo
|4
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|1
|Mauro Bogado
|3
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Куручет Факундо
|2
|0
|Matias Tissera
|2
|0
|Pablo Gerzel
|2
|0
|Де Оливера Хорхе
|0
|1
|Бертоло Николас
|1
|0
|Lucas Acevedo
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Franco Baldassarra
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Nadir Zeineddin
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90
Пропущено
6
18
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
6
33%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
20
23
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
3
15%
4
17%
76-90
Пропущено
21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
7
33%
2
7%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
29%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|16.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|17.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|18.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|0:3
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|9.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|0:3
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|0:3
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2