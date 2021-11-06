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Аргентина: Лига професьональ 2021

Колон
3:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
25' Желтая карточка
Facundo Garces
39' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
1:0
45' Гол
Eric Meza
45' Красная карточка
Nahuel Iribarren
2:0
64' Гол
Cristian Bernardi
68' Желтая карточка
Mauro Bogado
68' Желтая карточка
Facundo Farias
3:0
90' Гол
Rodrigo Aliendro
90'+6
1
Леонардо
Буриан
2
Bruno
Felix
Bianchi
33
Facundo
Garces
40
Rafael
Delgado
3
Gonzalo
Piovi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
21
Eric
Meza
23
Cristian
Bernardi
9
Lucas
Beltrain
35
Facundo
Farias
22
Охеда
Луис
4
Augusto
Schott
2
Nahuel
Iribarren
38
Kevin
Lomonaco
3
Juan
Infante
5
Hernan
Lamberti
14
Roberto
Agustin
Bochi
11
Facundo
Russo
8
Mauro
Bogado
9
Мансилья
Брайан
7
Matias
Tissera
Колон
4-3-1-2
Атлетико Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Колон
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛП
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eric Meza 4 0.2
Rodrigo Aliendro 4 0.2
Facundo Farias 3 (3) 0.15
Cristian Ferreira2 2 0.1
Cristian Bernardi 1 0.05
Wilson Morelo 1 0.05
Лертора Федерико 1 0.05
Гольц Паоло 1 0.05
Кастро Алексис 1 0.05
Yeiler Goez 1 0.05
Мура Факундо 0 0
Gonzalo Piovi 0 0
Lucas Beltrain 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Tissera 7 0.35
Augusto Schott 3 0.15
Мансилья Брайан 3 (1) 0.15
Куручет Факундо 2 0.1
Hernan Lamberti 2 0.1
Бертоло Николас 1 0.05
Horacio Tijanovich 1 0.05
Mauro Bogado 1 (1) 0.05
Lucas Acevedo 1 0.05
Tomas Sandoval 1 0.05
Kevin Lomonaco 1 0.05
Ivan Gomez 0 0
Nicolas Zalazar 0 0
Florian Monzon 0 0
Franco Baldassarra 0 0
Cristian Marcial 0 0
Facundo Russo 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Aliendro 4 2
Facundo Farias 6 0
Лертора Федерико 4 0
Кастро Алексис 4 0
Facundo Garces 4 0
Rafael Delgado 3 0
Гольц Паоло 1 1
Gonzalo Piovi 1 1
Мура Факундо 1 1
Bruno Felix Bianchi 2 0
Формика Мауро 2 0
Cristian Ferreira2 2 0
Eric Meza 2 0
Santiago Pierotti 0 1
Cristian Bernardi 1 0
Nicolas Leguizamon 1 0
Lucas Beltrain 1 0
Yeiler Goez 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансилья Брайан 5 0
Augusto Schott 5 0
Hernan Lamberti 4 0
Facundo Cardozo 4 0
Nahuel Iribarren 2 1
Mauro Bogado 3 0
Ivan Gomez 2 0
Куручет Факундо 2 0
Matias Tissera 2 0
Pablo Gerzel 2 0
Де Оливера Хорхе 0 1
Бертоло Николас 1 0
Lucas Acevedo 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Franco Baldassarra 1 0
Tiago Palacios 1 0
Nadir Zeineddin 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

6
18
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
50%
1
6%
31-45
1
17%
5
28%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
33%
6
33%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
43%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Пропущено

15
9
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
20%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
2
22%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

20
23
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 7
6 Не забивали 6
3
15%
1
4%
1-15
1
5%
4
17%
16-30
7
35%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
20%
5
22%
61-75
3
15%
4
17%
76-90

Пропущено

21
27
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 17
0
0%
1
4%
1-15
3
14%
6
22%
16-30
7
33%
2
7%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
3
14%
4
15%
61-75
6
29%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 3:0 Колон - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Колон 3:0 Колон - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Колон 0:1 Колон - Годой Крус 1:0 Уракан - Колон 1:1 Колон - Ланус 1:4 Ривер Плейт - Колон 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 3:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Атлетико Платенсе 2:4 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Сармиенто - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Росарио Сентраль 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
6. Индепендьенте Авельянеда 3:0 20 8 7 5 22 - 17 31
7. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
11. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
16. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
17. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
18. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 0:3 20 3 7 10 8 - 26 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
5. Индепендьенте Авельянеда 3:0 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
7. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
9. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
10. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 0:3 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
19. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
5. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
8. Индепендьенте Авельянеда 3:0 9 3 3 3 9 - 10 12
9. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
10. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
11. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 0:3 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 49'
    УДАЛЕНИЕ! - Науель Ирибаррен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Эрик Меза бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Роберто Бочи получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Факундо Гарсес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колон 3:0 Атлетико Платенсе онлайн


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