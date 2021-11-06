Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Рефери не любит споров - именно за это Дэниел Карденас сейчас получил желтую

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Леванте имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Ох, нехорошо это выглядит. Риоха Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Риоха Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сон из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Сон из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Леванте

42' Отличный пас сделал Агиррегабириа Мартин из команды Алавес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

42' Мойя Антонио из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Кампанья Хосе из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

41' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Леванте

40' Дуарте Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

38' Малса Микаэль пробует нанести удар издали, но Фернандо Пачеко держит все под контролем

38' Агиррегабириа Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Леванте идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Удар от ворот произведет Алавес

31' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Алавес выполняет удар от ворот.

30' Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Игрок Моралес Луис из команды Леванте неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

29' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

29' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Алавес

25' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Везу Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Дэниел Карденас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Мойя Антонио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Хорошую попытку сделал Моралес Луис . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

21' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Франкеза Энрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Франкеза Энрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Малса Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Леванте

17' Мойя Антонио из команды Алавес навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

16' Хоселу Санмартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Команда Леванте забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Риоха Луис из команды Алавес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

12' Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Барди Энис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Отличные скиллы показывает Риоха Луис , обводя своих соперников

9' Алавес выполняет удар от ворот.

9' Малса Микаэль из команды Леванте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Лежён Флорьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Сон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...

7' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Леванте выполняет удар от ворот.

4' Сон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сольдадо Роберто из команды Леванте сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

2' Удар от ворот произведет Леванте

2' Понс Пере не смог попасть в створ ударом издали

2' Дуарте Рубен из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Леванте выполняет удар от ворот.

1' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Алавес начинает с центра поля