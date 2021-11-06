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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Алавес
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 12176
Леванте
0'
12' Желтая карточка
Мойя Антонио
0:1
13' Гол
Де Фрутос Хорхе
55' Желтая карточка
Франкеза Энрик
70' Желтая карточка
Гвидетти Йон
1:1
77' Пенальти
Хоселу Санмартин
2:1
90' Гол
Хоселу Санмартин
90' Желтая карточка
Карденас Дани
90' Желтая карточка
Пепелу
90' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
90'+6
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
15
Мойя
Антонио
6
Н'Диайе
Лум
20
Понс
Пере
18
Пельистри
Факундо
9
Хоселу
Санмартин
11
Риоха
Луис
34
Карденас
Дани
2
Сон
6
Дуарте
Оскар
14
Везу
Рубен
3
Франкеза
Энрик
18
Де
Фрутос
Хорхе
24
Кампанья
Хосе
12
Малса
Микаэль
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
16
Сольдадо
Роберто
Алавес
4-3-3
Леванте
4-4-1-1

Ход матча

12'
Мойя Антонио
 
13'
0:1
Де Фрутос Хорхе
(Малса Микаэль)
55'
 
Франкеза Энрик
59'
Эдгар Мендес
Пельистри Факундо
 
60'
Гарсия Мануэль
Мойя Антонио
 
64'
 
Гомес Даниэль
Сольдадо Роберто
64'
 
Мирамон Хорхе
Сон
68'
Гвидетти Йон
Понс Пере
 
70'
Гвидетти Йон
 
77'
Хоселу Санмартин
1:1
78'
 
Кантеро Алехандро
Де Фрутос Хорхе
78'
 
Робер Пьер
Моралес Луис
86'
 
Пепелу
Малса Микаэль
90'
Мартин Иван
Риоха Луис
 
90'
Хоселу Санмартин
(Агиррегабириа Мартин)
2:1
90'
 
Карденас Дани
90'
 
Пепелу
90'
Лагуардия Виктор
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 22 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Алавес
Леванте

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
0:2
ТМК
1:1
С
2:3
С
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоселу Санмартин 4 (3) 0.33
Лагуардия Виктор 1 0.08
Риоха Луис 1 0.08
Н'Диайе Лум 1 0.08
Дуарте Рубен 0 0
Де ла Фуэнте Мигель 0 0
Леванте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моралес Луис 4 0.31
Рохер Марти 2 (1) 0.15
Барди Энис 2 (2) 0.15
Мелеро Гонсало 1 0.08
Де Фрутос Хорхе 1 0.08
Кампанья Хосе 1 0.08
Робер Пьер 1 0.08
Гомес Даниэль 0 0
Малса Микаэль 0 0
Мартинес Пабло II 0 0

Карточки

Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуарте Рубен 4 1
Химо Наварро 4 0
Лежён Флорьян 2 0
Миазга Мэтт 2 0
Мойя Антонио 2 0
Н'Диайе Лум 2 0
Лагуардия Виктор 1 0
Гвидетти Йон 1 0
Пина Томас 1 0
Пачеко Фернандо 1 0
Сивера Антонио 1 0
Силла Мамаду 1 0
Риоха Луис 1 0
Гарсия Мануэль II 1 0
Леванте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клерк Карлос 4 0
Робер Пьер 2 1
Малса Микаэль 3 0
Моралес Луис 3 0
Мелеро Гонсало 3 0
Пепелу 3 0
Сольдадо Роберто 2 0
Кампанья Хосе 2 0
Рохер Марти 2 0
Мирамон Хорхе 2 0
Мартинес Пабло II 2 0
Айтор Фернандес 0 1
Постиго Серхио 1 0
Вукчевич Никола 1 0
Дуарте Оскар 1 0
Везу Рубен 1 0
Барди Энис 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Де Фрутос Хорхе 1 0
Кантеро Алехандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
3
21%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1
Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0
Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
13. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
14. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
15. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
13. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
18. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
16. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Алавес 66.4% (89)
X 29.9% (40)
Леванте 3.7% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Алавес 2:1 Леванте онлайн


Прогнозы на матч Алавес 2:1 Леванте

Исход игры
Алавес
66.4% (89)
Ничья
29.9% (40)
Леванте
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.88% (32)
Меньше
76.12% (102)
Обе команды забьют
Да
50% (67)
Нет
50% (67)
Популярный счёт
1:0 Алавес
43.3% (58)
1:1 Ничья
26.9% (36)
2:1 Алавес
20.1% (27)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Алавес
2.2% (3)
1:2 Леванте
2.2% (3)
0:1 Леванте
1.5% (2)
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