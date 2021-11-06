Испания: Ла Лига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Мендисорроса Зрители: 12176
12' Желтая карточкаМойя Антонио
0:1
13' ГолДе Фрутос Хорхе
55' Желтая карточкаФранкеза Энрик
70' Желтая карточкаГвидетти Йон
1:1
77' ПенальтиХоселу Санмартин
2:1
90' ГолХоселу Санмартин
90' Желтая карточкаКарденас Дани
90' Желтая карточкаПепелу
90' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
15
Мойя
Антонио
20
Понс
Пере
11
Риоха
Луис
2
Сон
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
11
Моралес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мойя АнтониоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
12 Гарсия СаульЗащитник
-
19 Мартин ИванЗащитник
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Эдгар МендесПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коке ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Javier Pereira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
13'
0:1
55'
64'
70'
77'
1:1
86'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 7
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
22 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Алавес
Леванте
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоселу Санмартин
|4 (3)
|0.33
|Лагуардия Виктор
|1
|0.08
|Риоха Луис
|1
|0.08
|Н'Диайе Лум
|1
|0.08
|Дуарте Рубен
|0
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|0
|0
Леванте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моралес Луис
|4
|0.31
|Рохер Марти
|2 (1)
|0.15
|Барди Энис
|2 (2)
|0.15
|Мелеро Гонсало
|1
|0.08
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.08
|Кампанья Хосе
|1
|0.08
|Робер Пьер
|1
|0.08
|Гомес Даниэль
|0
|0
|Малса Микаэль
|0
|0
|Мартинес Пабло II
|0
|0
Карточки
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуарте Рубен
|4
|1
|Химо Наварро
|4
|0
|Лежён Флорьян
|2
|0
|Миазга Мэтт
|2
|0
|Мойя Антонио
|2
|0
|Н'Диайе Лум
|2
|0
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|Гвидетти Йон
|1
|0
|Пина Томас
|1
|0
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|Сивера Антонио
|1
|0
|Силла Мамаду
|1
|0
|Риоха Луис
|1
|0
|Гарсия Мануэль II
|1
|0
Леванте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клерк Карлос
|4
|0
|Робер Пьер
|2
|1
|Малса Микаэль
|3
|0
|Моралес Луис
|3
|0
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Пепелу
|3
|0
|Сольдадо Роберто
|2
|0
|Кампанья Хосе
|2
|0
|Рохер Марти
|2
|0
|Мирамон Хорхе
|2
|0
|Мартинес Пабло II
|2
|0
|Айтор Фернандес
|0
|1
|Постиго Серхио
|1
|0
|Вукчевич Никола
|1
|0
|Дуарте Оскар
|1
|0
|Везу Рубен
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0
|Кантеро Алехандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
2
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
33%
4
36%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
14
23
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
7%
6
26%
1-15
2
14%
1
4%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
5
36%
1
4%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
3
21%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Алавес
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Барселона - Алавес 1:1 Алавес - Эльче 1:0 Кадис - Алавес 0:2 Алавес - Бетис 0:1
Осасуна - Алавес 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Алавес - Атлетико М 1:0 Эспаньол - Алавес 1:0 Алавес - Осасуна 0:2 Валенсия - Алавес 3:0 Алавес - Мальорка 0:1 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Леванте - Алавес 0:1 Алавес - Аль-Наср Эр-Рияд 4:3 Эльче - Алавес 1:0 Алавес - Мирандес 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 3:1 Севилья - Алавес 1:0 Алавес - Гранада 4:2 Эльче - Алавес 0:2
Леванте
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Леванте - Гранада 0:3 Леванте - Атлетико М 2:2 Севилья - Леванте 5:3 Леванте - Хетафе 0:0
Мальорка - Леванте 1:0 Барселона - Леванте 3:0 Леванте - Сельта 0:2 Эльче - Леванте 1:1 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Реал Сосьедад - Леванте 1:0 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Кадис - Леванте 1:1 Эльче - Леванте 1:2 Леванте - Алавес 0:1 Саутгемптон - Леванте 1:0 Валенсия - Леванте 1:0 Вильярреал - Леванте 0:0 Леванте - Атромитос 2:1 Леванте - Ренн 3:1 Леванте - Кадис 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|13.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|14.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Ла Лигу 2
Прогнозы на матч Алавес 2:1 Леванте
Исход игры
Алавес
66.4% (89)
Ничья
29.9% (40)
Леванте
3.7% (5)
Тотал 2.5
Больше
23.88% (32)
Меньше
76.12% (102)
Обе команды забьют
Да
50% (67)
Нет
50% (67)
Популярный счёт
1:0 Алавес
43.3% (58)
1:1 Ничья
26.9% (36)
2:1 Алавес
20.1% (27)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:0 Алавес
2.2% (3)
1:2 Леванте
2.2% (3)
0:1 Леванте
1.5% (2)
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