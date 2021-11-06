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Аргентина: Лига професьональ 2021

Годой Крус
0:0
Первый тайм: 45+'
Тальерес Кордоба
0'
8' Желтая карточка
Julian Malatini
45'+3
12
Juan
Espinola
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
25
Nestor
Breitenbruch
6
Ian
Escobar
5
Nelson
Acevedo
36
Bruno
Sosa
33
Ezequiel
Bullaude
27
Sebastian
Lomonaco
16
Matias
Ramirez
9
Tomas
Badaloni
22
Эррера
Гидо
13
Julian
Malatini
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
10
Hector
Fertoli
21
Angelo
Martino
9
Майкл
Сантос
Годой Крус
4-2-3-1
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Julian Malatini
36'
 
Federico Torres
Julian Malatini

История личных встреч

Годой Крус
Тальерес Кордоба

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 10 (1) 0.5
Ezequiel Bullaude 6 0.3
Sebastian Lomonaco 3 0.15
Tomas Badaloni 2 0.1
Elias Sebastian Lopez 1 0.05
Cristian Colman 1 0.05
Gonzalo Abrego 1 0.05
Перес Дамиан 1 0.05
Matias Ramirez 1 0.05
Bruno Sosa 1 0.05
Nelson Acevedo 0 0
Valentin Burgoa 0 0
Alan Cantero 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 (1) 0.3
Carlos Auzqui 5 (1) 0.25
Enzo Hernan Diaz 4 0.2
Diego Valoyes 3 0.15
Mateo Retegui 3 0.15
Hector Fertoli 2 0.1
Nahuel Tenaglia 2 0.1
Angelo Martino 1 0.05
Julian Malatini 1 0.05
Комар Хуан 0 0
Мендез Начо 0 0
Diego Garcia VI 0 0
Rodrigo Villagra 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Luis Ortiz 4 0
Nestor Breitenbruch 4 0
Перес Дамиан 3 0
Sebastian Lomonaco 3 0
Leonel Gonzalez 3 0
Bruno Sosa 3 0
Gianluca Ferrari 1 1
Nelson Acevedo 2 0
Matias Ramirez 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Elias Sebastian Lopez 2 0
Manuel Llano 2 0
Martin Ojeda 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Juan Espinola 1 0
Ezequiel Bullaude 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 6 1
Carlos Auzqui 7 0
Nahuel Tenaglia 5 0
Julian Malatini 5 0
Rodrigo Villagra 3 1
Рафа II 4 0
Francis Mac Allister 4 0
Angelo Martino 4 0
Комар Хуан 3 0
Мендез Начо 3 0
Diego Valoyes 3 0
Mateo Retegui 3 0
Hector Fertoli 1 1
Майкл Сантос 2 0
Эррера Гидо 1 0
Federico Navarro 1 0
Cristian Nicolas Luduena 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 12
2
12%
3
21%
1-15
3
18%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
6%
3
21%
46-60
6
35%
0
0%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
1
10%
6
43%
76-90

Забито

12
14
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

29
28
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 13
4 Не забивали 5
3
10%
4
14%
1-15
3
10%
7
25%
16-30
1
3%
5
18%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
10
34%
3
11%
61-75
9
31%
4
14%
76-90

Пропущено

23
19
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
5
22%
2
11%
16-30
6
26%
5
26%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
4
17%
3
16%
61-75
4
17%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 19 13 4 2 38 - 13 43
2. Тальерес Кордоба 0:0 20 11 4 5 28 - 19 37
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
5. Велес Сарсфилд 19 8 7 4 27 - 15 31
6. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
7. Колон 0:0 20 8 6 6 16 - 22 30
8. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
9. Уракан 19 7 7 5 18 - 15 28
10. Химнасия Ла-Плата 19 7 7 5 17 - 18 28
11. Индепендьенте Авельянеда 19 7 7 5 19 - 17 28
12. Годой Крус 0:0 20 7 6 7 28 - 24 27
13. Унион Санта-Фе 19 7 4 8 23 - 26 25
14. Аргентинос Хуниорс 19 6 6 7 18 - 19 24
15. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
16. Атлетико Платенсе 0:0 20 5 9 6 24 - 23 24
17. Расинг Авельянеда 19 5 8 6 16 - 14 23
18. Сармиенто 19 6 5 8 21 - 23 23
19. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
20. Атлетико Тукуман 19 5 6 8 20 - 30 21
21. Ньюэллс Олд Бойз 19 5 5 9 19 - 26 20
22. Сан-Лоренсо 19 5 5 9 17 - 25 20
23. Патронато Парана 19 4 8 7 20 - 24 20
24. Банфилд 19 3 9 7 15 - 22 18
25. Арсенал Саранди 19 3 7 9 8 - 23 16
26. Сентраль Кордоба Росарио 19 2 8 9 18 - 26 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 10 7 2 1 20 - 6 23
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 0:0 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Колон 0:0 10 5 4 1 9 - 7 19
5. Велес Сарсфилд 10 5 4 1 20 - 7 19
6. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
7. Годой Крус 0:0 11 4 5 2 16 - 11 17
8. Химнасия Ла-Плата 10 4 5 1 9 - 6 17
9. Сармиенто 10 5 1 4 14 - 11 16
10. Индепендьенте Авельянеда 10 4 4 2 10 - 7 16
11. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
12. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
13. Уракан 10 4 3 3 9 - 9 15
14. Атлетико Тукуман 9 3 5 1 12 - 9 14
15. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
16. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
19. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
20. Ньюэллс Олд Бойз 10 4 2 4 13 - 14 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 0:0 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
4. Тальерес Кордоба 0:0 11 4 3 4 13 - 15 15
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
7. Атлетико Платенсе 0:0 11 3 4 4 14 - 14 13
8. Расинг Авельянеда 10 3 4 3 10 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
11. Колон 0:0 10 3 2 5 7 - 15 11
12. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
13. Унион Санта-Фе 9 3 2 4 9 - 16 11
14. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
15. Годой Крус 0:0 9 3 1 5 12 - 13 10
16. Аргентинос Хуниорс 10 2 4 4 7 - 11 10
17. Банфилд 10 1 7 2 6 - 8 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Патронато Парана 10 1 4 5 9 - 16 7
21. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
22. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
23. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
24. Сан-Лоренсо 10 1 3 6 6 - 16 6
25. Сентраль Кордоба Росарио 9 0 5 4 5 - 9 5
26. Арсенал Саранди 9 0 2 7 2 - 16 2
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Тальерес Кордоба
3.00
3.42
2.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:0 Тальерес Кордоба онлайн


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