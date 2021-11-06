Аргентина: Лига професьональ 2021
0:2
Конец матча
8' Желтая карточкаJulian Malatini
49' Желтая карточкаМендез Начо
0:1
61' ГолРафа II
0:2
72' ГолКомар Хуан
36
Bruno
Sosa
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
20 Alan Cantero
-
19 Manuel Llano
-
45 Matias Soria
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
19 Mauro OrtizНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
49'
61'
0:1
72'
История личных встреч
Годой Крус
Тальерес Кордоба
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|10 (1)
|0.5
|Ezequiel Bullaude
|6
|0.3
|Sebastian Lomonaco
|3
|0.15
|Tomas Badaloni
|2
|0.1
|Elias Sebastian Lopez
|1
|0.05
|Cristian Colman
|1
|0.05
|Gonzalo Abrego
|1
|0.05
|Перес Дамиан
|1
|0.05
|Matias Ramirez
|1
|0.05
|Bruno Sosa
|1
|0.05
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Valentin Burgoa
|0
|0
|Alan Cantero
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6 (1)
|0.3
|Carlos Auzqui
|5 (1)
|0.25
|Enzo Hernan Diaz
|4
|0.2
|Diego Valoyes
|3
|0.15
|Mateo Retegui
|3
|0.15
|Hector Fertoli
|2
|0.1
|Nahuel Tenaglia
|2
|0.1
|Angelo Martino
|1
|0.05
|Комар Хуан
|1
|0.05
|Julian Malatini
|1
|0.05
|Рафа II
|1
|0.05
|Мендез Начо
|0
|0
|Francis Mac Allister
|0
|0
|Diego Garcia VI
|0
|0
|Rodrigo Villagra
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|4
|0
|Nestor Breitenbruch
|4
|0
|Перес Дамиан
|3
|0
|Sebastian Lomonaco
|3
|0
|Leonel Gonzalez
|3
|0
|Bruno Sosa
|3
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|1
|Nelson Acevedo
|2
|0
|Matias Ramirez
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Elias Sebastian Lopez
|2
|0
|Manuel Llano
|2
|0
|Martin Ojeda
|1
|0
|Guillermo Pereira
|1
|0
|Juan Espinola
|1
|0
|Ezequiel Bullaude
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|6
|1
|Carlos Auzqui
|7
|0
|Nahuel Tenaglia
|5
|0
|Julian Malatini
|5
|0
|Rodrigo Villagra
|3
|1
|Рафа II
|4
|0
|Мендез Начо
|4
|0
|Francis Mac Allister
|4
|0
|Angelo Martino
|4
|0
|Комар Хуан
|3
|0
|Diego Valoyes
|3
|0
|Mateo Retegui
|3
|0
|Hector Fertoli
|1
|1
|Майкл Сантос
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Federico Navarro
|1
|0
|Cristian Nicolas Luduena
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
16
5 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 12
2
12%
3
19%
1-15
3
18%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
6
35%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
2
17%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
5
42%
2
14%
61-75
1
8%
6
43%
76-90
Забито
12
14
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
4
33%
3
21%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
1
20%
16-30
5
38%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
29
30
7 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
3
10%
4
13%
1-15
3
10%
7
23%
16-30
1
3%
5
17%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
10
34%
5
17%
61-75
9
31%
4
13%
76-90
Пропущено
25
19
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
6
24%
5
26%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
6
24%
3
16%
61-75
4
16%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3 Годой Крус - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Годой Крус - Уракан 1:1 Ланус - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Колон - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0
Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Темперлей - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Тальерес Кордоба 1:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|19
|13
|4
|2
|38 - 13
|43
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|5.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|7.
|Велес Сарсфилд
|19
|8
|7
|4
|27 - 15
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|19
|7
|7
|5
|17 - 18
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Унион Санта-Фе
|19
|7
|4
|8
|23 - 26
|25
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|15.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|16.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|17.
|Расинг Авельянеда
|19
|5
|8
|6
|16 - 14
|23
|18.
|Сармиенто
|19
|6
|5
|8
|21 - 23
|23
|19.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|20.
|Атлетико Тукуман
|19
|5
|6
|8
|20 - 30
|21
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|19
|5
|5
|9
|19 - 26
|20
|22.
|Сан-Лоренсо
|19
|5
|5
|9
|17 - 25
|20
|23.
|Патронато Парана
|19
|4
|8
|7
|20 - 24
|20
|24.
|Банфилд
|19
|3
|9
|7
|15 - 22
|18
|25.
|Арсенал Саранди
|0:3
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|26.
|Сентраль Кордоба Росарио
|19
|2
|8
|9
|18 - 26
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Велес Сарсфилд
|10
|5
|4
|1
|20 - 7
|19
|7.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|10
|4
|5
|1
|9 - 6
|17
|9.
|Сармиенто
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|10.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|11.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|12.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|13.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|14.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|5
|1
|12 - 9
|14
|15.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|16.
|Арсенал Саранди
|0:3
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|19.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|10
|4
|2
|4
|13 - 14
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|5.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|6.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|7.
|Расинг Авельянеда
|10
|3
|4
|3
|10 - 8
|13
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|3:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|9.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|10.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|11.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|13.
|Унион Санта-Фе
|9
|3
|2
|4
|9 - 16
|11
|14.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|15.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|17.
|Банфилд
|10
|1
|7
|2
|6 - 8
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Патронато Парана
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|21.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|22.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|24.
|Сан-Лоренсо
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|0:3
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2