Франция: Лига 1 2021-2022
Позже
Стадион: Матмю Атлантик
25
Кватенг
Энок
19
Адли
Ясин
29
Элис
Альберт
24
Керер
Тило
14
Бернат
Хуан
28
Эбимбе
Эрик
21
Эррера
Андер
10
Неймар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Элис АльбертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СамуэльПолузащитник
- Нападающий
-
28 Уден РемиНападающий
-
11 Мара СекуНападающий
-
23 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Петкович Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
-
14 Бернат ХуанЗащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бордо
ПСЖ
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бордо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хван Ый-Чжо
|4
|0.33
|Онана Жан
|2
|0.17
|Бриан Джимми
|2 (1)
|0.17
|Адли Ясин
|1
|0.08
|Уден Реми
|1
|0.08
|Калу Самуэль
|1
|0.08
|Мангаш Рикарду
|1
|0.08
|Мешер Андре
|1
|0.08
|Элис Альберт
|1
|0.08
|Пембеле Тимоте
|1
|0.08
|Мара Секу
|1
|0.08
|Косельни Лоран
|0
|0
|Дилросун Джавайро
|0
|0
|Башич Тома
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|0.5
|Эррера Андер
|3
|0.25
|Хакими Ашраф
|3
|0.25
|Гуэйе Идрисса
|3
|0.25
|Икарди Мауро
|3
|0.25
|Ди Мария Анхель
|2
|0.17
|Дракслер Юлиан
|2
|0.17
|Неймар
|1 (1)
|0.08
|Сарабия Пабло
|1
|0.08
|Маркиньос Маркос
|1
|0.08
|Данилу Перейра
|1
|0.08
|Диалло Абду
|0
|0
Карточки
Бордо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Жан
|2
|1
|Грегерсен Стиан
|3
|0
|Кватенг Энок
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Косельни Лоран
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|Мангаш Рикарду
|2
|0
|Костиль Бенуа
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|3
|0
|Хакими Ашраф
|1
|1
|Неймар
|2
|0
|Мендеш Нуну
|2
|0
|Маркиньос Маркос
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Мбаппе Килиан
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Паредес Леандро
|1
|0
|Данилу Перейра
|1
|0
|Диалло Абду
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
38%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
40%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
6
38%
7
27%
76-90
Пропущено
24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
9
38%
5
45%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бордо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0
Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|26 - 11
|31
|2.
|Ланс
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 14
|24
|3.
|Ницца
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 9
|23
|4.
|Марсель
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 13
|22
|5.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 11
|19
|6.
|Лион
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 17
|19
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|19 - 16
|18
|8.
|Страсбург
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 16
|17
|9.
|Нант
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|10.
|Монако
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|17 - 16
|17
|11.
|Лилль
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 19
|16
|12.
|Монпелье
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|13.
|Лорьян
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 23
|13
|15.
|Труа
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|13 - 21
|13
|16.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|17.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 17
|11
|18.
|Брест
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|14 - 20
|9
|19.
|Метц
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|13 - 27
|7
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|12 - 26
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 5
|18
|2.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 8
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 8
|14
|4.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 3
|13
|6.
|Страсбург
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 7
|13
|7.
|Нант
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 5
|12
|8.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|9.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 6
|11
|10.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 8
|11
|11.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 7
|11
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|14.
|Клермон
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|15.
|Труа
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|17.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 10
|6
|18.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|20.
|Метц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|Ницца
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 3
|12
|3.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|4.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Анже
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|9 - 8
|8
|6.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Труа
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 13
|7
|8.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 14
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|12.
|Клермон
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 16
|5
|13.
|Лилль
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|5
|14.
|Лион
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Страсбург
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 15
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 11
|3
|19.
|Монпелье
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 11
|2
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 16
|2
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Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ
Исход игры
Бордо
0.6% (1)
Ничья
5.1% (8)
ПСЖ
94.2% (147)
Тотал 2.5
Больше
68.15% (92)
Меньше
31.85% (43)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
40.4% (63)
0:2 ПСЖ
19.9% (31)
1:3 ПСЖ
14.1% (22)
0:1 ПСЖ
5.1% (8)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:3 ПСЖ
1.3% (2)
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