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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Бордо
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
1
Костиль
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
2
Грегерсен
Стиан
22
Пембеле
Тимоте
8
Онана
Жан
5
Отавио
II
19
Адли
Ясин
12
Мангаш
Рикарду
21
Дилросун
Джавайро
29
Элис
Альберт
1
Навас
Кейлор
2
Хакими
Ашраф
24
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
14
Бернат
Хуан
28
Эбимбе
Эрик
21
Эррера
Андер
23
Дракслер
Юлиан
18
Вейналдум
Джорджиньо
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
Бордо
3-5-2
ПСЖ
4-2-3-1

История личных встреч

Бордо
ПСЖ

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
70%
8 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

21.9%
21.9%
56.2%
7 побед 7 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
8 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
6:2
Л1
0:3
КЛ
1:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
3:2
К
2:1
Л1
3:0
Л1
2:0
КЛ
1:3
Л1
0:2
СФ
2:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
1:0
КЛ
0:3
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хван Ый-Чжо 4 0.33
Онана Жан 2 0.17
Бриан Джимми 2 (1) 0.17
Адли Ясин 1 0.08
Уден Реми 1 0.08
Калу Самуэль 1 0.08
Мангаш Рикарду 1 0.08
Мешер Андре 1 0.08
Элис Альберт 1 0.08
Пембеле Тимоте 1 0.08
Мара Секу 1 0.08
Косельни Лоран 0 0
Дилросун Джавайро 0 0
Башич Тома 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (1) 0.5
Эррера Андер 3 0.25
Хакими Ашраф 3 0.25
Гуэйе Идрисса 3 0.25
Икарди Мауро 3 0.25
Ди Мария Анхель 2 0.17
Дракслер Юлиан 2 0.17
Неймар 1 (1) 0.08
Сарабия Пабло 1 0.08
Маркиньос Маркос 1 0.08
Данилу Перейра 1 0.08
Диалло Абду 0 0

Карточки

Бордо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Жан 2 1
Грегерсен Стиан 3 0
Кватенг Энок 3 0
Отавио II 3 0
Косельни Лоран 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Дилросун Джавайро 2 0
Мангаш Рикарду 2 0
Костиль Бенуа 1 0
Уден Реми 1 0
Калу Самуэль 1 0
Адли Ясин 1 0
Мара Секу 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 3 0
Хакими Ашраф 1 1
Неймар 2 0
Мендеш Нуну 2 0
Маркиньос Маркос 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Мбаппе Килиан 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Ди Мария Анхель 1 0
Икарди Мауро 1 0
Паредес Леандро 1 0
Данилу Перейра 1 0
Диалло Абду 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Эбимбе Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
3
50%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
2
25%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
3
38%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
2
25%
5
31%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
36%
2
40%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
3
21%
1
20%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

16
26
4 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
13%
3
12%
1-15
2
13%
7
27%
16-30
0
0%
2
8%
31-45
4
25%
1
4%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
6
38%
7
27%
76-90

Пропущено

24
11
11 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
8%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
9
38%
5
45%
31-45
3
13%
3
27%
46-60
5
21%
1
9%
61-75
5
21%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бордо
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Бордо - Реймс 3:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Нант 1:1 Монако - Бордо 3:0
Бордо - Ренн 1:1 Монпелье - Бордо 3:3 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 2:3 Ницца - Бордо 4:0 Бордо - Анже 1:1 Марсель - Бордо 2:2 Бордо - Клермон 0:2 Лорьян - Бордо 1:1 Бордо - Кан 2:1 Бордо - Ньор 1:1 Бержерак - Бордо 0:1 Реймс - Бордо 1:2 Бордо - Ланс 3:0 Нант - Бордо 3:0 Бордо - Ренн 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Лилль 2:1 Марсель - ПСЖ 0:0 ПСЖ - РБ Лейпциг 3:2
ПСЖ - Анже 2:1 Ренн - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 ПСЖ - Монпелье 2:0 Метц - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Лион 2:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Реймс - ПСЖ 0:2 Брест - ПСЖ 2:4 ПСЖ - Страсбург 4:2 Труа - ПСЖ 1:2 Лилль - ПСЖ 1:0 Севилья - ПСЖ 2:2 ПСЖ - Орлеан 1:0 Аугсбург - ПСЖ 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 12 10 1 1 26 - 11 31
2. Ланс Заявка 13 7 3 3 25 - 14 24
3. Ницца Заявка 12 7 3 2 24 - 9 23
4. Марсель Заявка 12 6 4 2 20 - 13 22
5. Ренн Заявка 12 5 4 3 18 - 11 19
6. Лион Заявка 12 5 4 3 20 - 17 19
7. Анже Заявка 13 4 6 3 19 - 16 18
8. Страсбург Заявка 12 5 2 5 22 - 16 17
9. Нант Заявка 12 5 2 5 16 - 14 17
10. Монако Заявка 12 5 2 5 17 - 16 17
11. Лилль Заявка 13 4 4 5 16 - 19 16
12. Монпелье Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
13. Лорьян Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
14. Клермон Заявка 12 3 4 5 14 - 23 13
15. Труа Заявка 13 3 4 6 13 - 21 13
16. Бордо Заявка 12 2 6 4 16 - 24 12
17. Реймс Заявка 12 2 5 5 14 - 17 11
18. Брест Заявка 12 1 6 5 14 - 20 9
19. Метц Заявка 12 1 4 7 13 - 27 7
20. Сент-Этьен Заявка 12 0 6 6 12 - 26 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 6 0 0 16 - 5 18
2. Лион Заявка 7 4 3 0 15 - 8 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 14 - 8 14
4. Ланс Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
5. Ренн Заявка 6 4 1 1 11 - 3 13
6. Страсбург Заявка 7 4 1 2 17 - 7 13
7. Нант Заявка 6 4 0 2 9 - 5 12
8. Лорьян Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
9. Ницца Заявка 6 3 3 0 13 - 6 11
10. Лилль Заявка 6 3 2 1 8 - 8 11
11. Марсель Заявка 6 3 2 1 13 - 7 11
12. Монако Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
13. Анже Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
14. Клермон Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
15. Труа Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
16. Брест Заявка 6 1 3 2 8 - 9 6
17. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 10 6
18. Реймс Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
19. Сент-Этьен Заявка 6 0 4 2 6 - 10 4
20. Метц Заявка 6 0 3 3 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
2. Ницца Заявка 6 4 0 2 11 - 3 12
3. Марсель Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
4. Ланс Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5. Анже Заявка 7 1 5 1 9 - 8 8
6. Монако Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7
7. Труа Заявка 7 2 1 4 6 - 13 7
8. Реймс Заявка 7 1 3 3 7 - 9 6
9. Ренн Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Бордо Заявка 6 1 3 2 8 - 14 6
11. Нант Заявка 6 1 2 3 7 - 9 5
12. Клермон Заявка 6 1 2 3 7 - 16 5
13. Лилль Заявка 7 1 2 4 8 - 11 5
14. Лион Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Страсбург Заявка 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Метц Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
17. Лорьян Заявка 7 0 4 3 6 - 15 4
18. Брест Заявка 6 0 3 3 6 - 11 3
19. Монпелье Заявка 5 0 2 3 6 - 11 2
20. Сент-Этьен Заявка 6 0 2 4 6 - 16 2
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бордо - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 25 минут.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Бордо 0.6% (1)
    X 5.1% (8)
    ПСЖ 94.3% (148)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бордо
    Ничья
    ПСЖ
    9.60
    6.79
    1.33
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бордо - ПСЖ онлайн


    Прогнозы на матч Бордо - ПСЖ

    Исход игры
    Бордо
    0.6% (1)
    Ничья
    5.1% (8)
    ПСЖ
    94.2% (147)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.15% (92)
    Меньше
    31.85% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.63% (94)
    Нет
    30.37% (41)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    40.4% (63)
    0:2 ПСЖ
    19.9% (31)
    1:3 ПСЖ
    14.1% (22)
    0:1 ПСЖ
    5.1% (8)
    2:2 Ничья
    1.9% (3)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    2:3 ПСЖ
    1.3% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
    2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
    4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
    8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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