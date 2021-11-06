Испания: Ла Лига 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
23
Менди
Ферлан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
40 Фуйдиас ТониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
17 Васкес ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Балью ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бебе ТьягуПолузащитник
-
12 Лопес УнаиПолузащитник
-
21 Сисс ПатеПолузащитник
-
22 Посо ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Райо Вальекано
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
13 матчей
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|9 (1)
|0.82
|Винисиус Жуниор
|7
|0.64
|Асенсио Марко
|3
|0.27
|Алаба Давид
|1
|0.09
|Бэйл Гарет
|1
|0.09
|Иско Аларкон
|1
|0.09
|Начо Фернандес
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Васкес Лукас
|1
|0.09
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.09
|Модрич Лука
|0
|0
|Азар Эден
|0
|0
|Каземиро Карлос
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Йович Лука
|0
|0
|Диас Мариано
|0
|0
|Вальверде Федерико
|0
|0
|Родриго
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалькао Радамель
|4
|0.33
|Гарсия Альваро III
|4
|0.33
|Нтекья Ранди
|3
|0.25
|Трехо Оскар
|2 (2)
|0.17
|Гвардиола Серхи
|1
|0.08
|Комесанья Санти
|1
|0.08
|Сисс Пате
|1
|0.08
|Паласон Иси
|1
|0.08
|Эрнандес Марио
|1
|0.08
|Бебе Тьягу
|0
|0
|Балью Иван
|0
|0
|Катена Алехандро
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Начо Фернандес
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Каземиро Карлос
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Бэйл Гарет
|1
|0
|Азар Эден
|1
|0
|Куртуа Тибо
|1
|0
|Гутьеррес Мигель
|1
|0
|Менди Ферлан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балью Иван
|5
|0
|Трехо Оскар
|4
|0
|Гарсия Альваро III
|3
|0
|Комесанья Санти
|3
|0
|Сисс Пате
|3
|0
|Савельич Эстебан
|2
|0
|Паласон Иси
|2
|0
|Гарсия Франсиско III
|2
|0
|Зидан Люка
|0
|1
|Ираола Андони
|1
|0
|Фалькао Радамель
|1
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Мараш Никола
|1
|0
|Лопес Унаи
|1
|0
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|Катена Алехандро
|1
|0
|Валентин Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
15
13
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
26
19
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
8
31%
5
26%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|17 - 10
|25
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|26 - 12
|24
|3.
|Севилья
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|19 - 7
|24
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 10
|22
|5.
|Бетис
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Райо Вальекано
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|7.
|Осасуна
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 15
|19
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|11 - 8
|18
|9.
|Барселона
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 15
|17
|10.
|Эспаньол
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 13
|17
|11.
|Валенсия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 17
|16
|12.
|Мальорка
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 17
|14
|13.
|Алавес
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|8 - 15
|13
|14.
|Кадис
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 19
|12
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|13 - 12
|12
|16.
|Сельта
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 17
|12
|17.
|Гранада
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|18.
|Эльче
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Хетафе
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|6 - 18
|6
|20.
|Леванте
|Заявка
|13
|0
|6
|7
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 2
|16
|2.
|Севилья
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 4
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|5 - 1
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|6.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|7.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 7
|11
|8.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|10.
|Мальорка
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 9
|9
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 3
|8
|13.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 6
|8
|14.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|15.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|17.
|Кадис
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|18.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Леванте
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|2.
|Осасуна
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 7
|13
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|5.
|Бетис
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|7.
|Кадис
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|9.
|Сельта
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Гранада
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|11.
|Мальорка
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|13.
|Алавес
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|15.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Эспаньол
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|19.
|Хетафе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 9
|2
|20.
|Леванте
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|6 - 14
|2
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано
Исход игры
Реал Мадрид
96.5% (136)
Ничья
3.5% (5)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.09% (63)
Меньше
51.91% (68)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
43.3% (61)
2:1 Реал Мадрид
22.7% (32)
3:1 Реал Мадрид
9.9% (14)
3:0 Реал Мадрид
8.5% (12)
4:1 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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