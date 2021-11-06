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Испания: Ла Лига 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Райо Вальекано
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
25
Камавинга
Эдуардо
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Димитриевски
Столе
20
Балью
Иван
24
Савельич
Эстебан
5
Катена
Алехандро
33
Гарсия
Франсиско
III
6
Комесанья
Санти
23
Валентин
Оскар
7
Паласон
Иси
8
Трехо
Оскар
18
Гарсия
Альваро
III
9
Нтекья
Ранди
Реал Мадрид
4-3-3
Райо Вальекано
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Райо Вальекано

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

13 матчей

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 9 (1) 0.82
Винисиус Жуниор 7 0.64
Асенсио Марко 3 0.27
Алаба Давид 1 0.09
Бэйл Гарет 1 0.09
Иско Аларкон 1 0.09
Начо Фернандес 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Васкес Лукас 1 0.09
Камавинга Эдуардо 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Азар Эден 0 0
Каземиро Карлос 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Йович Лука 0 0
Диас Мариано 0 0
Вальверде Федерико 0 0
Родриго 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалькао Радамель 4 0.33
Гарсия Альваро III 4 0.33
Нтекья Ранди 3 0.25
Трехо Оскар 2 (2) 0.17
Гвардиола Серхи 1 0.08
Комесанья Санти 1 0.08
Сисс Пате 1 0.08
Паласон Иси 1 0.08
Эрнандес Марио 1 0.08
Бебе Тьягу 0 0
Балью Иван 0 0
Катена Алехандро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 4 0
Начо Фернандес 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Каземиро Карлос 2 0
Родриго 2 0
Бэйл Гарет 1 0
Азар Эден 1 0
Куртуа Тибо 1 0
Гутьеррес Мигель 1 0
Менди Ферлан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балью Иван 5 0
Трехо Оскар 4 0
Гарсия Альваро III 3 0
Комесанья Санти 3 0
Сисс Пате 3 0
Савельич Эстебан 2 0
Паласон Иси 2 0
Гарсия Франсиско III 2 0
Зидан Люка 0 1
Ираола Андони 1 0
Фалькао Радамель 1 0
Бебе Тьягу 1 0
Мараш Никола 1 0
Лопес Унаи 1 0
Гвардиола Серхи 1 0
Катена Алехандро 1 0
Валентин Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

15
13
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
7%
3
23%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
5
33%
1
8%
61-75
5
33%
3
23%
76-90

Пропущено

9
2
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

26
19
7 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
4
21%
1-15
4
15%
3
16%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
6
23%
2
11%
61-75
8
31%
5
26%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2
Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 0:0 Реал Мадрид - Мальорка 6:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:2 Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Сельта 5:2 Бетис - Реал Мадрид 0:1 Леванте - Реал Мадрид 3:3 Алавес - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Милан 0:0 Глазго Рейнджерс - Реал Мадрид 2:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Райо Вальекано - Сельта 0:0 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Бетис - Райо Вальекано 3:2 Райо Вальекано - Эльче 2:1
Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 3:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Хетафе 3:0 Леванте - Райо Вальекано 1:1 Райо Вальекано - Гранада 4:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:0 Севилья - Райо Вальекано 3:0 Леганес - Райо Вальекано 1:1 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Эспаньол - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Леганес - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 17 - 10 25
2. Реал Мадрид Заявка 11 7 3 1 26 - 12 24
3. Севилья Заявка 11 7 3 1 19 - 7 24
4. Атлетико М Заявка 11 6 4 1 18 - 10 22
5. Бетис Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Райо Вальекано Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
7. Осасуна Заявка 12 5 4 3 14 - 15 19
8. Атлетик Б Заявка 12 4 6 2 11 - 8 18
9. Барселона Заявка 12 4 5 3 19 - 15 17
10. Эспаньол Заявка 13 4 5 4 14 - 13 17
11. Валенсия Заявка 12 4 4 4 18 - 17 16
12. Мальорка Заявка 12 3 5 4 11 - 17 14
13. Алавес Заявка 12 4 1 7 8 - 15 13
14. Кадис Заявка 13 2 6 5 12 - 19 12
15. Вильярреал Заявка 11 2 6 3 13 - 12 12
16. Сельта Заявка 13 3 3 7 13 - 17 12
17. Гранада Заявка 12 2 5 5 11 - 16 11
18. Эльче Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Хетафе Заявка 12 1 3 8 6 - 18 6
20. Леванте Заявка 13 0 6 7 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Райо Вальекано Заявка 6 5 1 0 13 - 2 16
2. Севилья Заявка 5 5 0 0 15 - 4 15
3. Барселона Заявка 7 4 2 1 15 - 8 14
4. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 5 - 1 14
5. Эспаньол Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
6. Атлетико М Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
7. Бетис Заявка 6 3 2 1 12 - 7 11
8. Валенсия Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
9. Атлетик Б Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
10. Мальорка Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11. Алавес Заявка 7 3 0 4 5 - 9 9
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 2 0 11 - 3 8
13. Вильярреал Заявка 5 2 2 1 10 - 6 8
14. Эльче Заявка 6 1 4 1 6 - 6 7
15. Осасуна Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
16. Гранада Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
17. Кадис Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
18. Сельта Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
19. Хетафе Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Леванте Заявка 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 15 - 9 16
2. Осасуна Заявка 6 4 1 1 10 - 7 13
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
5. Бетис Заявка 6 3 1 2 7 - 8 10
6. Севилья Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
7. Кадис Заявка 6 2 2 2 8 - 10 8
8. Атлетик Б Заявка 6 1 5 0 4 - 3 8
9. Сельта Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
10. Гранада Заявка 7 1 3 3 5 - 9 6
11. Мальорка Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 8 - 12 5
13. Алавес Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Райо Вальекано Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
15. Вильярреал Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
16. Барселона Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
17. Эспаньол Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
18. Эльче Заявка 6 1 0 5 3 - 9 3
19. Хетафе Заявка 6 0 2 4 2 - 9 2
20. Леванте Заявка 7 0 2 5 6 - 14 2
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Ла Лигу 2
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Реал" Мадрид - "Райо Вальекано", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Райо Вальекано от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2021, осталось 25 минут.

    Главный судья: Гонсалес Пабло

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Реал Мадрид 96.6% (141)
X 3.4% (5)
Райо Вальекано 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Райо Вальекано
1.39
5.68
9.15
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Реал Мадрид - Райо Вальекано онлайн


Прогнозы на матч Реал Мадрид - Райо Вальекано

Исход игры
Реал Мадрид
96.5% (136)
Ничья
3.5% (5)
Райо Вальекано
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.09% (63)
Меньше
51.91% (68)
Обе команды забьют
Да
40.46% (53)
Нет
59.54% (78)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
43.3% (61)
2:1 Реал Мадрид
22.7% (32)
3:1 Реал Мадрид
9.9% (14)
3:0 Реал Мадрид
8.5% (12)
4:1 Реал Мадрид
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
1:0 Реал Мадрид
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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