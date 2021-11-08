Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Команда Академика Клинчени имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Каскини Баутиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Antonio Sefer навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Игрок Albert Stahl из команды Рапид Бухарест неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

43' Мулин Тибо получает желтую карточку за неспортивное поведение

43' Andrei Ureche взял и забрал мяч на выходе

42' Каскини Баутиста предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Албу Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку

40' Пашов Георгий совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Игра в одни ворота сейчас. Рапид Бухарест доминирует и владеет мячом

38' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Билали Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' William выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Матч возобновлен

35' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

35' Билали Амир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Команда Академика Клинчени забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О Л - Вентура Денис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

31' ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Мулин Тибо взялся за удар, но Horatiu Moldovan заблокировал его!

31' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Michael Omoh получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Michael Omoh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

29' Horatiu Moldovan совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' ПЕНАЛЬТИ! - Horatiu Moldovan совершил грубый фол. Michael Omoh заработал пенальти!

29' ШАНС! Michael Omoh вышел один на один с голкипером...

29' Мулин Тибо разрезает оборону соперника отличным пасом

29' Пашов Георгий выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Пырвулеску Пауль получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Пырвулеску Пауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Голкипер мог бы сыграть и получше

27' Каскини Баутиста нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

27' Плохо сыграл Сэпунару Кристиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

26' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Отличный пас сделал Albert Stahl из команды Рапид Бухарест . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

22' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' William нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Отличные скиллы показывает William , обводя своих соперников

22' Robert Ion из команды Академика Клинчени разыграл угловой с правого угла.

21' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

19' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Белу Клаудиу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

17' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Сэпунару Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Horatiu Moldovan выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Каскини Баутиста нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

13' Сэпунару Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

10' Бэлан Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Академика Клинчени вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Michael Omoh получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Michael Omoh на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Бэлан Адриан пробил со штрафного прямо в стенку

3' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Академика Клинчени вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Рапид Бухарест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.