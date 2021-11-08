Румыния: Первая лига 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Stadionul Clinceni
29' Желтая карточкаМолдован Хорациу
0:0
31' Не забитый пенальтиМулин Тибо
1:0
31' ГолВентура Денис
40' Желтая карточкаПашов Георгий
43' Желтая карточкаМулин Тибо
1:1
52' ПенальтиБэлан Адриан
2:1
55' ГолКаскини Баутиста
2:2
60' ПенальтиБэлан Адриан
64' Желтая карточкаПатрике Разван
68' Желтая карточкаИонице Александру
70' Желтая карточкаБелу Клаудиу
80' Желтая карточкаСэпунару Кристиан
80' Желтая карточкаMichael Omoh
2:3
85' ГолДандя Александру
90' Желтая карточкаValentin Dumitrache
90' Желтая карточкаЦрепуля Любян
82
Уреке
Андрей
21
Ион
Роберт
92
Michael
Omoh
- Основной состав
-
82 Уреке АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ион РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Michael OmohНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Marius Cioiu
-
-
Главный тренер: Ionut Chirila
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Белу КлаудиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Стахл АлбертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Костин РаулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Rares Ilie
-
-
21 Bogdan Barbu
-
-
Главный тренер: Mihai Iosif
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
29'
31'
0:0
31'
1:0
40'
43'
52'
1:1
55'
2:1
60'
2:2
64'
70'
80'
85'
2:3
90'
Владение мячом
История личных встреч
Академика Клинчени
Рапид Бухарест
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Академика Клинчени
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каскини Баутиста
|7 (1)
|0.47
|Вентура Денис
|2
|0.13
|Michael Omoh
|1
|0.07
|Чандаров Асен
|1
|0.07
|Marius Cioiu
|1
|0.07
|Мулин Тибо
|0
|0
|Cristian Gavra
|0
|0
|Казлаускас Донатас
|0
|0
|Аким Флорин
|0
|0
|Уреке Андрей
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бэлан Адриан
|6 (2)
|0.4
|Албу Кристиан
|4
|0.27
|Saifeddine Alami Bazza
|2
|0.13
|Кырнац Николае
|1
|0.07
|Petre Goge
|1
|0.07
|Григоре Драгош
|1
|0.07
|Дандя Александру
|1
|0.07
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0.07
|Stefan Panoiu
|1
|0.07
|Rares Ilie
|0
|0
|Antonio Sefer
|0
|0
|Ионице Александру
|0
|0
|Белу Клаудиу
|0
|0
|Црепуля Любян
|0
|0
Карточки
Академика Клинчени
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каскини Баутиста
|6
|0
|Патрике Разван
|4
|0
|Билали Амир
|4
|0
|Мулин Тибо
|3
|0
|Вентура Денис
|3
|0
|Michael Omoh
|3
|0
|Пырвулеску Пауль
|2
|0
|Ванцо Флориано
|2
|0
|Казлаускас Донатас
|2
|0
|Аким Флорин
|2
|0
|Хольцманн Марсель
|1
|0
|Веллиос Апостолос
|1
|0
|Гардош Флорин
|1
|0
|Филип Лучан
|1
|0
|Пашов Георгий
|1
|0
|Ютрич Младен
|1
|0
|Ион Роберт
|1
|0
|Marius Cioiu
|1
|0
|Valentin Dumitrache
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белу Клаудиу
|7
|1
|Мораис Жуниор II
|7
|0
|Сэпунару Кристиан
|5
|0
|Албу Кристиан
|5
|0
|Saifeddine Alami Bazza
|3
|1
|Григоре Драгош
|4
|0
|Дандя Александру
|3
|0
|Бэлан Адриан
|3
|0
|Кырнац Николае
|3
|0
|Црепуля Любян
|2
|0
|Catalin Hlistei
|2
|0
|Молдован Хорациу
|2
|0
|Antonio Sefer
|0
|1
|Ионице Александру
|1
|0
|Virgil Andrei Draghia
|1
|0
|Anestis Nastos
|1
|0
|Бну-Марзук Юнес
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Rares Ilie
|1
|0
|Mihai Iosif
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
24%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
50%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
8%
5
28%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
22%
76-90
Пропущено
34
13
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
6
18%
1
8%
1-15
4
12%
2
15%
16-30
5
15%
3
23%
31-45
6
18%
2
15%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
26%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|29
|12
|6
|11
|37 - 28
|42
|2.
|ЧФР Клуж
|15
|13
|0
|2
|23 - 8
|39
|3.
|ФКСБ
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|4.
|Ботошани
|15
|7
|6
|2
|14 - 11
|27
|5.
|Рапид Бухарест
|15
|7
|5
|3
|19 - 12
|26
|6.
|Волунтари
|15
|8
|1
|6
|17 - 16
|25
|7.
|Вииторул Констанца
|15
|7
|3
|5
|18 - 9
|24
|8.
|УТА Арад
|15
|6
|6
|3
|15 - 10
|24
|9.
|Арджеш
|15
|6
|3
|6
|13 - 10
|21
|10.
|Киндия Тырговиште
|15
|4
|5
|6
|10 - 10
|17
|11.
|Газ-Метан Медиаш
|15
|4
|3
|8
|12 - 18
|15
|12.
|Сепси
|15
|2
|8
|5
|15 - 17
|14
|13.
|Миовени
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|14.
|Динамо Бухарест
|15
|2
|2
|11
|12 - 36
|8
|15.
|Академика Клинчени
|15
|0
|4
|11
|12 - 35
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Университатя Крайова
|15
|9
|4
|2
|27 - 10
|31
|2.
|ЧФР Клуж
|8
|8
|0
|0
|15 - 4
|24
|3.
|ФКСБ
|7
|6
|1
|0
|21 - 6
|19
|4.
|Вииторул Констанца
|7
|6
|0
|1
|14 - 2
|18
|5.
|Волунтари
|8
|5
|1
|2
|10 - 5
|16
|6.
|УТА Арад
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|7.
|Рапид Бухарест
|8
|3
|2
|3
|6 - 5
|11
|8.
|Ботошани
|7
|2
|3
|2
|4 - 6
|9
|9.
|Сепси
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|10.
|Газ-Метан Медиаш
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|11.
|Киндия Тырговиште
|7
|2
|2
|3
|6 - 6
|8
|12.
|Динамо Бухарест
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|13.
|Арджеш
|7
|2
|1
|4
|3 - 5
|7
|14.
|Миовени
|7
|1
|3
|3
|2 - 5
|6
|15.
|Академика Клинчени
|7
|0
|2
|5
|6 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ботошани
|8
|5
|3
|0
|10 - 5
|18
|2.
|Рапид Бухарест
|7
|4
|3
|0
|13 - 7
|15
|3.
|ЧФР Клуж
|7
|5
|0
|2
|8 - 4
|15
|4.
|Университатя Крайова
|15
|4
|2
|9
|10 - 20
|14
|5.
|Арджеш
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|6.
|ФКСБ
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|7.
|УТА Арад
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|8.
|Волунтари
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|9.
|Киндия Тырговиште
|8
|2
|3
|3
|4 - 4
|9
|10.
|Миовени
|8
|2
|1
|5
|7 - 17
|7
|11.
|Вииторул Констанца
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|12.
|Газ-Метан Медиаш
|7
|2
|0
|5
|5 - 10
|6
|13.
|Сепси
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|14.
|Академика Клинчени
|8
|0
|2
|6
|6 - 22
|2
|15.
|Динамо Бухарест
|7
|0
|0
|7
|2 - 22
|0