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Румыния: Первая лига 2021-2022

2021-2022
Академика Клинчени
2:3
Конец матча

Стадион:
Рапид Бухарест
0'
29' Желтая карточка
Молдован Хорациу
0:0
31' Не забитый пенальти
Мулин Тибо
1:0
31' Гол
Вентура Денис
40' Желтая карточка
Пашов Георгий
43' Желтая карточка
Мулин Тибо
1:1
52' Пенальти
Бэлан Адриан
2:1
55' Гол
Каскини Баутиста
2:2
60' Пенальти
Бэлан Адриан
64' Желтая карточка
Патрике Разван
68' Желтая карточка
Ионице Александру
70' Желтая карточка
Белу Клаудиу
80' Желтая карточка
Сэпунару Кристиан
80' Желтая карточка
Michael Omoh
2:3
85' Гол
Дандя Александру
90' Желтая карточка
Valentin Dumitrache
90' Желтая карточка
Црепуля Любян
90'+5
82
Уреке
Андрей
6
Пашов
Георгий
4
Билали
Амир
29
Патрике
Разван
22
Пырвулеску
Пауль
19
Вентура
Денис
7
Мулин
Тибо
21
Ион
Роберт
28
Каскини
Баутиста
20
William
Douglas
de
Amorim1
92
Michael
Omoh
31
Молдован
Хорациу
77
Белу
Клаудиу
22
Сэпунару
Кристиан
30
Дандя
Александру
11
Мораис
Жуниор
II
7
Antonio
Sefer
23
Албу
Кристиан
4
Црепуля
Любян
18
Saifeddine
Alami
Bazza
29
Стахл
Алберт
9
Бэлан
Адриан
Академика Клинчени
Рапид Бухарест

История личных встреч

Академика Клинчени
Рапид Бухарест

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

Л2САП
3:1
Л2САП
2:3
Л2С1
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Академика Клинчени
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каскини Баутиста 7 (1) 0.47
Вентура Денис 2 0.13
Michael Omoh 1 0.07
Чандаров Асен 1 0.07
Marius Cioiu 1 0.07
Мулин Тибо 0 0
Cristian Gavra 0 0
Казлаускас Донатас 0 0
Аким Флорин 0 0
Уреке Андрей 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бэлан Адриан 6 (2) 0.4
Албу Кристиан 4 0.27
Saifeddine Alami Bazza 2 0.13
Кырнац Николае 1 0.07
Petre Goge 1 0.07
Григоре Драгош 1 0.07
Дандя Александру 1 0.07
Бну-Марзук Юнес 1 0.07
Stefan Panoiu 1 0.07
Rares Ilie 0 0
Antonio Sefer 0 0
Ионице Александру 0 0
Белу Клаудиу 0 0
Црепуля Любян 0 0

Карточки

Академика Клинчени
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каскини Баутиста 6 0
Патрике Разван 4 0
Билали Амир 4 0
Мулин Тибо 3 0
Вентура Денис 3 0
Michael Omoh 3 0
Пырвулеску Пауль 2 0
Ванцо Флориано 2 0
Казлаускас Донатас 2 0
Аким Флорин 2 0
Хольцманн Марсель 1 0
Веллиос Апостолос 1 0
Гардош Флорин 1 0
Филип Лучан 1 0
Пашов Георгий 1 0
Ютрич Младен 1 0
Ион Роберт 1 0
Marius Cioiu 1 0
Valentin Dumitrache 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белу Клаудиу 7 1
Мораис Жуниор II 7 0
Сэпунару Кристиан 5 0
Албу Кристиан 5 0
Saifeddine Alami Bazza 3 1
Григоре Драгош 4 0
Дандя Александру 3 0
Бэлан Адриан 3 0
Кырнац Николае 3 0
Црепуля Любян 2 0
Catalin Hlistei 2 0
Молдован Хорациу 2 0
Antonio Sefer 0 1
Ионице Александру 1 0
Virgil Andrei Draghia 1 0
Anestis Nastos 1 0
Бну-Марзук Юнес 1 0
Стахл Алберт 1 0
Rares Ilie 1 0
Mihai Iosif 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
2
15%
2
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
2
29%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 11
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

21
6
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
24%
1
17%
1-15
2
10%
1
17%
16-30
2
10%
1
17%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
5
24%
3
50%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
8%
5
28%
1-15
1
8%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
5
38%
4
22%
76-90

Пропущено

34
13
15 В 1-м тайме 6
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 8
6
18%
1
8%
1-15
4
12%
2
15%
16-30
5
15%
3
23%
31-45
6
18%
2
15%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
9
26%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Академика Клинчени
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Газ-Метан Медиаш - Академика Клинчени 1:1 Академика Клинчени - УТА Арад 0:3 Университатя Крайова - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Ботошани 1:1
ФКСБ - Академика Клинчени 3:2 Академика Клинчени - Арджеш 0:1 Вииторул Констанца - Академика Клинчени 5:0 Академика Клинчени - Миовени 1:1 Киндия Тырговиште - Академика Клинчени 2:2 Волунтари - Академика Клинчени 1:0 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:2 Динамо Бухарест - Академика Клинчени 3:1 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 1:2 Сепси - Академика Клинчени 2:0 Университатя Крайова - Академика Клинчени 0:0 Академика Клинчени - Сепси 2:1 Академика Клинчени - Ботошани 4:3 ФКСБ - Академика Клинчени 2:2 Академика Клинчени - ЧФР Клуж 0:1 Академика Клинчени - Университатя Крайова 1:0
Рапид Бухарест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Рапид Бухарест - Университатя Крайова 0:0 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 2:2
Рапид Бухарест - Волунтари 0:1 Рапид Бухарест - Газ-Метан Медиаш 1:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Ботошани - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 1:0 Арджеш - Рапид Бухарест 0:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:0 Миовени - Рапид Бухарест 0:2 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 1:0 Миовени - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - АСУ Политехнича 1:0 Дунэря Кэлэраши - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Рапид Бухарест - Миовени 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 29 12 6 11 37 - 28 42
2. ЧФР Клуж 15 13 0 2 23 - 8 39
3. ФКСБ 15 9 4 2 26 - 12 31
4. Ботошани 15 7 6 2 14 - 11 27
5. Рапид Бухарест 15 7 5 3 19 - 12 26
6. Волунтари 15 8 1 6 17 - 16 25
7. Вииторул Констанца 15 7 3 5 18 - 9 24
8. УТА Арад 15 6 6 3 15 - 10 24
9. Арджеш 15 6 3 6 13 - 10 21
10. Киндия Тырговиште 15 4 5 6 10 - 10 17
11. Газ-Метан Медиаш 15 4 3 8 12 - 18 15
12. Сепси 15 2 8 5 15 - 17 14
13. Миовени 15 3 4 8 9 - 22 13
14. Динамо Бухарест 15 2 2 11 12 - 36 8
15. Академика Клинчени 15 0 4 11 12 - 35 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Университатя Крайова 15 9 4 2 27 - 10 31
2. ЧФР Клуж 8 8 0 0 15 - 4 24
3. ФКСБ 7 6 1 0 21 - 6 19
4. Вииторул Констанца 7 6 0 1 14 - 2 18
5. Волунтари 8 5 1 2 10 - 5 16
6. УТА Арад 8 3 3 2 7 - 6 12
7. Рапид Бухарест 8 3 2 3 6 - 5 11
8. Ботошани 7 2 3 2 4 - 6 9
9. Сепси 8 2 3 3 11 - 10 9
10. Газ-Метан Медиаш 8 2 3 3 7 - 8 9
11. Киндия Тырговиште 7 2 2 3 6 - 6 8
12. Динамо Бухарест 8 2 2 4 10 - 14 8
13. Арджеш 7 2 1 4 3 - 5 7
14. Миовени 7 1 3 3 2 - 5 6
15. Академика Клинчени 7 0 2 5 6 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ботошани 8 5 3 0 10 - 5 18
2. Рапид Бухарест 7 4 3 0 13 - 7 15
3. ЧФР Клуж 7 5 0 2 8 - 4 15
4. Университатя Крайова 15 4 2 9 10 - 20 14
5. Арджеш 8 4 2 2 10 - 5 14
6. ФКСБ 8 3 3 2 5 - 6 12
7. УТА Арад 7 3 3 1 8 - 4 12
8. Волунтари 7 3 0 4 7 - 11 9
9. Киндия Тырговиште 8 2 3 3 4 - 4 9
10. Миовени 8 2 1 5 7 - 17 7
11. Вииторул Констанца 8 1 3 4 4 - 7 6
12. Газ-Метан Медиаш 7 2 0 5 5 - 10 6
13. Сепси 7 0 5 2 4 - 7 5
14. Академика Клинчени 8 0 2 6 6 - 22 2
15. Динамо Бухарест 7 0 0 7 2 - 22 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Академика Клинчени 2:3 Рапид Бухарест онлайн


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