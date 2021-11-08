Аргентина: Лига професьональ 2021
1:0
Второй тайм: 77'
1:0
51' ГолПерес Пабло
55
Tomas
Jacob
56
Roman
Bravo
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Tomas JacobЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Roman BravoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
Главный тренер: Adrian Blas Taffarel
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
19 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
Ход матча
51'
1:0
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Castro
|5
|0.25
|Игнасио Скокко
|4
|0.2
|Juan Fernando Garro
|2
|0.1
|Кристальдо Хонатан
|2 (1)
|0.1
|Justo Giani
|1
|0.05
|Maximiliano Comba
|1
|0.05
|Gabriel Compagnucci
|1
|0.05
|Перес Пабло II
|1
|0.05
|Manuel Capasso
|1
|0.05
|Facundo Mansilla Zahir
|1
|0.05
|Roman Bravo
|1
|0.05
|Белуччи Фернандо
|0
|0
|Биттоло Мариано
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Gonzalez2
|4
|0.2
|Mauro Luna Diale
|4
|0.2
|Juan Manuel Garcia
|3
|0.15
|Фернандо Андре Маркес
|2
|0.1
|Franco Calderon
|2
|0.1
|Nicolas Cordero
|2 (1)
|0.1
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0.05
|Cristian Insaurralde
|1
|0.05
|Emanuel Britez
|1
|0.05
|Imanol Machuca
|1
|0.05
|Lucas Esquivel
|1
|0.05
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
|Federico Vera
|0
|0
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лема Кристиан
|6
|0
|Игнасио Скокко
|4
|1
|Juan Sforza
|5
|0
|Julian Fernandez II
|3
|0
|Franco Negri
|3
|0
|Jeronimo Cacciabue
|3
|0
|Mateo Maccari
|3
|0
|Marco Campagnaro
|1
|1
|Биттоло Мариано
|2
|0
|Nicolas Castro
|2
|0
|Alan Aguerre
|2
|0
|Gabriel Compagnucci
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Facundo Mansilla Zahir
|2
|0
|Кристальдо Хонатан
|0
|1
|Перес Пабло II
|1
|0
|Manuel Capasso
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Justo Giani
|1
|0
|Francisco Gonzalez2
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|5
|1
|Корвалан Клаудио
|6
|0
|Juan Portillo
|3
|1
|Franco Calderon
|2
|1
|Juan Ignacio Nardoni
|3
|0
|Martin Ezequiel Canete
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Juan Manuel Garcia
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Nicolas Penailillo
|1
|0
|Cristian Insaurralde
|1
|0
|Marco Borgnino
|1
|0
|Nicolas Cordero
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
5
38%
2
20%
61-75
5
38%
2
20%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
20
23
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
15%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
5
25%
5
22%
61-75
5
25%
6
26%
76-90
Пропущено
25
26
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
6
24%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|6.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|8.
|Бока Хуниорс
|19
|8
|6
|5
|21 - 16
|30
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|19
|7
|7
|5
|18 - 15
|28
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|20
|7
|4
|9
|23 - 27
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|19
|6
|6
|7
|18 - 19
|24
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|19.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|20.
|Альдосиви
|19
|6
|3
|10
|19 - 30
|21
|21.
|Банфилд
|20
|4
|9
|7
|16 - 22
|21
|22.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|23.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|24.
|Патронато Парана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|11.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|12.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|13.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|14.
|Уракан
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|10
|4
|0
|6
|12 - 17
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|3.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|4.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|6.
|Бока Хуниорс
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|0:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|16.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2