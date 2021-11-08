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Аргентина: Лига професьональ 2021

Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
1:0
50' Гол
Перес Пабло
90' Желтая карточка
Lucas Esquivel
90'+6
12
Ramiro
Macagno
55
Tomas
Jacob
2
Лема
Кристиан
6
Jose
Maria
Canale
28
Биттоло
Мариано
33
Maximiliano
Comba
31
Jeronimo
Cacciabue
8
Перес
Пабло
II
44
Francisco
Gonzalez2
56
Roman
Bravo
32
Игнасио
Скокко
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
17
Brian
Blasi
2
Franco
Calderon
28
Juan
Portillo
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
8
Enzo
Roldan
15
Gaston
Gonzalez2
23
Mauro
Luna
Diale
9
Фернандо
Андре
Маркес
Ньюэллс Олд Бойз
4-4-2
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Унион Санта-Фе

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
2:1
П
1:1
П
2:0
П
5:0
П
2:2
П
3:1
ПА
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Castro 5 0.25
Игнасио Скокко 4 0.2
Juan Fernando Garro 2 0.1
Кристальдо Хонатан 2 (1) 0.1
Justo Giani 1 0.05
Maximiliano Comba 1 0.05
Gabriel Compagnucci 1 0.05
Перес Пабло II 1 0.05
Manuel Capasso 1 0.05
Facundo Mansilla Zahir 1 0.05
Roman Bravo 1 0.05
Белуччи Фернандо 0 0
Биттоло Мариано 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Gonzalez2 4 0.2
Mauro Luna Diale 4 0.2
Juan Manuel Garcia 3 0.15
Фернандо Андре Маркес 2 0.1
Franco Calderon 2 0.1
Nicolas Cordero 2 (1) 0.1
Martin Ezequiel Canete 1 0.05
Cristian Insaurralde 1 0.05
Emanuel Britez 1 0.05
Imanol Machuca 1 0.05
Lucas Esquivel 1 0.05
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Federico Vera 0 0
Корвалан Клаудио 0 0
Enzo Roldan 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лема Кристиан 6 0
Игнасио Скокко 4 1
Juan Sforza 5 0
Julian Fernandez II 3 0
Franco Negri 3 0
Jeronimo Cacciabue 3 0
Mateo Maccari 3 0
Marco Campagnaro 1 1
Биттоло Мариано 2 0
Nicolas Castro 2 0
Alan Aguerre 2 0
Gabriel Compagnucci 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Facundo Mansilla Zahir 2 0
Кристальдо Хонатан 0 1
Перес Пабло II 1 0
Manuel Capasso 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Justo Giani 1 0
Francisco Gonzalez2 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 5 1
Корвалан Клаудио 6 0
Juan Portillo 3 1
Franco Calderon 2 1
Lucas Esquivel 2 1
Juan Ignacio Nardoni 3 0
Martin Ezequiel Canete 3 0
Juan Manuel Garcia 2 0
Enzo Roldan 2 0
Nicolas Penailillo 1 0
Cristian Insaurralde 1 0
Marco Borgnino 1 0
Nicolas Cordero 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
5
36%
2
20%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
15 Не забивали 12
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
2
18%
1
9%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

21
23
7 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Пропущено

25
27
9 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
2
8%
3
11%
1-15
2
8%
5
19%
16-30
5
20%
4
15%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
6
24%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Уракан 0:1 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 1:4 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 1:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 1:0 Патронато Парана - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 4:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тальерес Кордоба 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Гойяненсе 1:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4
Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Аргентинос Хуниорс 1:0 Годой Крус - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Тальерес Кордоба 1:2 Уракан - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 4:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 0:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 4:0 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Велес Сарсфилд 20 9 7 4 29 - 16 34
5. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
6. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
7. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
8. Бока Хуниорс 19 8 6 5 21 - 16 30
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 1:1 20 7 8 5 19 - 16 29
11. Химнасия Ла-Плата 20 7 7 6 17 - 19 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 20 7 4 9 23 - 27 25
15. Аргентинос Хуниорс 1:1 20 6 7 7 19 - 20 25
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
19. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
20. Альдосиви 19 6 3 10 19 - 30 21
21. Банфилд 20 4 9 7 16 - 22 21
22. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
23. Сан-Лоренсо 20 5 5 10 18 - 27 20
24. Патронато Парана 20 4 8 8 20 - 29 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
11. Уракан 1:1 11 4 4 3 10 - 10 16
12. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Бока Хуниорс 9 4 3 2 9 - 7 15
14. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
17. Аргентинос Хуниорс 1:1 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 10 4 0 6 12 - 17 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
3. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
4. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
5. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
6. Бока Хуниорс 10 4 3 3 12 - 9 15
7. Уракан 1:1 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
11. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
15. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
16. Аргентинос Хуниорс 1:1 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
18. Альдосиви 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе онлайн


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