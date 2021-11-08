Бразилия: Серия A 2021
2:1
Первый тайм: 40'
0:1
26' ГолКотулио Матеус
1:1
31' ГолKaio Nunes
2:1
35' ГолKaio Nunes
1
Keiller
33
Joilson2
21
Ignacio2
5
Мойзес
17
Mike
I
88
Деннер
96
Kaio
Nunes
11
Henrique
I
30
Виана
Бруно
36
Рамон
35
Joao
Gomes
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
33 Joilson2Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
-
96 Kaio NunesПолузащитник
-
11 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
55 ИорданияЗащитник
-
31 Паулу ЖоауПолузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Rene JuniorПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Felipe Endres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
26'
31'
1:1
35'
2:1
История личных встреч
Шапекоэнсе
Фламенго
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.16
|Anselmo I
|4 (2)
|0.13
|Жеуванио
|3
|0.1
|Перотти Педро
|3
|0.1
|Kaio Nunes
|2
|0.06
|Ignacio2
|2
|0.06
|Matheus Ribeiro
|2
|0.06
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.03
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.03
|Anderson Leite
|1
|0.03
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.03
|Derlan
|1
|0.03
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|9
|0.31
|Энрике Бруно
|9
|0.31
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.28
|Педро Гильерме
|7
|0.24
|Витиньо Виктор
|3
|0.1
|Перейра Андреас
|3
|0.1
|Муниз Родриго
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|7
|0
|Derlan
|5
|0
|Иордания
|3
|1
|Мойзес
|4
|0
|Anderson Leite
|4
|0
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Жеуванио
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Keiller
|3
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Esekel Kriado II
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Ignacio2
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Rene Junior
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Henrique I
|1
|0
|Matheus Ribeiro
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
|Kaio Nunes
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Кайо Родриго
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Котулио Матеус
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
6
22%
61-75
2
20%
7
26%
76-90
Пропущено
23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
4
31%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Пропущено
27
15
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
7
26%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Забито
24
50
8 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
1
4%
6
12%
1-15
4
17%
9
18%
16-30
3
13%
8
16%
31-45
3
13%
4
8%
46-60
5
21%
12
24%
61-75
8
33%
11
22%
76-90
Пропущено
50
28
30 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 18
11
22%
2
7%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
12
24%
3
11%
31-45
5
10%
8
29%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
9
18%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2
Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|30
|20
|5
|5
|47 - 22
|65
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|17
|4
|9
|47 - 35
|55
|3.
|Фламенго
|1:2
|29
|16
|5
|8
|53 - 28
|53
|4.
|Брагантино
|31
|12
|13
|6
|47 - 35
|49
|5.
|Форталеза
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Коринтианс
|30
|12
|11
|7
|32 - 26
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|11
|11
|8
|38 - 31
|44
|8.
|Флуминенсе
|30
|11
|9
|10
|29 - 31
|42
|9.
|Сеара
|30
|8
|15
|7
|28 - 30
|39
|10.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|11.
|Америка Минейро
|30
|9
|11
|10
|29 - 31
|38
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|5
|14
|36 - 39
|38
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|9
|10
|10
|24 - 28
|37
|14.
|Сан-Паулу
|30
|8
|13
|9
|23 - 28
|37
|15.
|Байя
|30
|9
|9
|12
|33 - 39
|36
|16.
|Сантос
|30
|8
|11
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Спорт Ресифи
|31
|7
|9
|15
|17 - 28
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|29
|7
|5
|17
|25 - 38
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|2:1
|31
|2
|11
|18
|26 - 51
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|2.
|Фламенго
|1:2
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|3.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|8.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|9.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|10.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|11.
|Сантос
|15
|6
|5
|4
|14 - 13
|23
|12.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|13.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|16.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|2:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|1:2
|14
|6
|4
|4
|28 - 15
|22
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|8.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|11.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|3
|6
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Сан-Паулу
|15
|3
|5
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|2:1
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9