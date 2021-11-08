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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
2:1
Первый тайм: 40'
Фламенго
0'
0:1
26' Гол
Котулио Матеус
1:1
31' Гол
Kaio Nunes
2:1
35' Гол
Kaio Nunes
40'
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
33
Joilson2
21
Ignacio2
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
26
Anderson
Leite
5
Мойзес
17
Mike
I
88
Деннер
96
Kaio
Nunes
11
Henrique
I
22
Батиста
Габриэл
34
Котулио
Матеус
30
Виана
Бруно
3
Кайо
Родриго
36
Рамон
7
Рибейро
Эвертон
5
Виллиан
Арао
35
Joao
Gomes
19
Michael
3
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Шапекоэнсе
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Шапекоэнсе
Фламенго

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
0:1
КС
4:0
КС
0:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike I 5 (1) 0.16
Anselmo I 4 (2) 0.13
Жеуванио 3 0.1
Перотти Педро 3 0.1
Kaio Nunes 2 0.06
Ignacio2 2 0.06
Matheus Ribeiro 2 0.06
Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.03
Раванелли Феррейра 1 (1) 0.03
Anderson Leite 1 0.03
Родригиньо Кабрал 1 0.03
Derlan 1 0.03
Лима Северино 0 0
Иордания 0 0
Деннер 0 0
Bruno Silva3 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 9 0.31
Энрике Бруно 9 0.31
Габриэл Барбоза 8 (2) 0.28
Педро Гильерме 7 0.24
Витиньо Виктор 3 0.1
Перейра Андреас 3 0.1
Муниз Родриго 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Луис Филипе 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anselmo I 7 0
Derlan 5 0
Иордания 3 1
Мойзес 4 0
Anderson Leite 4 0
Bruno Silva3 2 1
Лима Северино 3 0
Жеуванио 3 0
Раванелли Феррейра 3 0
Keiller 3 0
Gabriel Dal Toe Busanello 3 0
Каду Рикардо II 1 1
Деннер 2 0
Esekel Kriado II 2 0
Fernandinho IX 2 0
Ignacio2 2 0
Гуэдеш Элдер 1 0
Родригиньо Кабрал 1 0
Rene Junior 1 0
Ronei 1 0
Henrique I 1 0
Matheus Ribeiro 1 0
Leo Gomes 1 0
Kaio Nunes 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Витиньо Виктор 7 0
Диего Рибас 6 0
Энрике Бруно 6 0
Кайо Родриго 4 0
Joao Gomes 4 0
Габриэл Барбоза 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Котулио Матеус 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Виана Бруно 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
27
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
30%
4
15%
16-30
1
10%
4
15%
31-45
2
20%
4
15%
46-60
2
20%
6
22%
61-75
2
20%
7
26%
76-90

Пропущено

23
13
14 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
4
17%
1
8%
1-15
4
17%
2
15%
16-30
6
26%
1
8%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
3
13%
2
15%
61-75
5
22%
4
31%
76-90

Забито

14
23
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
6
43%
4
17%
76-90

Пропущено

27
15
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
7
26%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90

Забито

24
50
8 В 1-м тайме 23
16 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 16
12 Не забивали 5
1
4%
6
12%
1-15
4
17%
9
18%
16-30
3
13%
8
16%
31-45
3
13%
4
8%
46-60
5
21%
12
24%
61-75
8
33%
11
22%
76-90

Пропущено

50
28
30 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 20
19 Пропускали первыми 11
27 Не пропускали 18
11
22%
2
7%
1-15
7
14%
3
11%
16-30
12
24%
3
11%
31-45
5
10%
8
29%
46-60
6
12%
5
18%
61-75
9
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2
Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 30 20 5 5 47 - 22 65
2. Палмейрас Сан-Паулу 30 17 4 9 47 - 35 55
3. Фламенго 1:2 29 16 5 8 53 - 28 53
4. Брагантино 31 12 13 6 47 - 35 49
5. Форталеза 30 14 6 10 39 - 33 48
6. Коринтианс 30 12 11 7 32 - 26 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 30 11 11 8 38 - 31 44
8. Флуминенсе 30 11 9 10 29 - 31 42
9. Сеара 30 8 15 7 28 - 30 39
10. Куяба 31 8 15 8 28 - 29 39
11. Америка Минейро 30 9 11 10 29 - 31 38
12. Атлетико Паранаэнсе 30 11 5 14 36 - 39 38
13. Атлетико Гойяненсе 29 9 10 10 24 - 28 37
14. Сан-Паулу 30 8 13 9 23 - 28 37
15. Байя 30 9 9 12 33 - 39 36
16. Сантос 30 8 11 11 26 - 36 35
17. Спорт Ресифи 31 7 9 15 17 - 28 30
18. Жувентуде 29 6 12 11 27 - 36 30
19. Гремио 29 7 5 17 25 - 38 26
20. Шапекоэнсе 2:1 31 2 11 18 26 - 51 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 15 13 1 1 31 - 9 40
2. Фламенго 1:2 15 10 1 4 25 - 13 31
3. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
4. Палмейрас Сан-Паулу 15 9 2 4 26 - 22 29
5. Форталеза 14 8 3 3 21 - 13 27
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
8. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
9. Брагантино 16 5 8 3 23 - 19 23
10. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
11. Сантос 15 6 5 4 14 - 13 23
12. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
13. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
14. Атлетико Паранаэнсе 15 6 4 5 20 - 19 22
15. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
16. Жувентуде 15 5 6 4 14 - 14 21
17. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
18. Спорт Ресифи 15 4 5 6 8 - 8 17
19. Гремио 14 4 5 5 16 - 16 17
20. Шапекоэнсе 2:1 15 1 5 9 12 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 15 7 5 3 24 - 16 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 1:2 14 6 4 4 28 - 15 22
5. Коринтианс 15 5 7 3 13 - 11 22
6. Форталеза 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Интернасьонал Порту Алегре 15 4 6 5 14 - 15 18
8. Куяба 15 3 9 3 13 - 12 18
9. Атлетико Гойяненсе 15 5 3 7 13 - 17 18
10. Атлетико Паранаэнсе 15 5 1 9 16 - 20 16
11. Флуминенсе 15 4 4 7 13 - 18 16
12. Америка Минейро 15 3 6 6 15 - 21 15
13. Сан-Паулу 15 3 5 7 10 - 18 14
14. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
18. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
19. Сеара 14 0 9 5 8 - 18 9
20. Шапекоэнсе 2:1 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Кайо Нуньес бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Кайо Нуньес бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Матеузиньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шапекоэнсе
Ничья
Фламенго
8.70
5.05
1.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шапекоэнсе 2:1 Фламенго онлайн


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