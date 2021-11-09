Бразилия: Серия A 2021
2:2
Конец матча
0:1
26' ГолКотулио Матеус
1:1
31' ГолKaio Nunes
2:1
35' ГолKaio Nunes
2:2
41' ГолMichael 3
44' Желтая карточкаКотулио Матеус
45' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
51' Желтая карточкаKaio Nunes
59' Вторая желтая карточкаKaio Nunes
89' Красная карточкаРибейро Эвертон
90' Желтая карточкаАлан Сантос
90' Желтая карточкаRene Junior
90' Желтая карточкаВиана Бруно
1
Keiller
33
Joilson2
21
Ignacio2
5
Мойзес
17
Mike
I
88
Деннер
96
Kaio
Nunes
11
Henrique
I
30
Виана
Бруно
36
Рамон
35
Joao
Gomes
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
33 Joilson2Защитник
-
21 Ignacio2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 МойзесПолузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
-
96 Kaio NunesПолузащитник
-
11 Henrique IНападающий
- Запасные игроки
-
55 ИорданияЗащитник
-
31 Паулу ЖоауПолузащитник
-
50 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Rene JuniorПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьягу МендешПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Felipe Endres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
26'
31'
1:1
35'
2:1
41'
2:2
44'
45'
51'
59'
64'
74'
89'
90'
90'
90'
История личных встреч
Шапекоэнсе
Фламенго
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шапекоэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike I
|5 (1)
|0.16
|Anselmo I
|4 (2)
|0.13
|Жеуванио
|3
|0.1
|Kaio Nunes
|3
|0.1
|Перотти Педро
|3
|0.1
|Ignacio2
|2
|0.06
|Matheus Ribeiro
|2
|0.06
|Anderson Leite
|1
|0.03
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.03
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.03
|Родригиньо Кабрал
|1
|0.03
|Derlan
|1
|0.03
|Лима Северино
|0
|0
|Иордания
|0
|0
|Деннер
|0
|0
|Bruno Silva3
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|10
|0.34
|Энрике Бруно
|9
|0.31
|Габриэл Барбоза
|8 (2)
|0.28
|Педро Гильерме
|7
|0.24
|Витиньо Виктор
|3
|0.1
|Перейра Андреас
|3
|0.1
|Муниз Родриго
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Карточки
Шапекоэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anselmo I
|7
|0
|Derlan
|5
|0
|Иордания
|3
|1
|Мойзес
|4
|0
|Anderson Leite
|4
|0
|Kaio Nunes
|2
|1
|Bruno Silva3
|2
|1
|Лима Северино
|3
|0
|Жеуванио
|3
|0
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|Keiller
|3
|0
|Gabriel Dal Toe Busanello
|3
|0
|Каду Рикардо II
|1
|1
|Деннер
|2
|0
|Rene Junior
|2
|0
|Esekel Kriado II
|2
|0
|Fernandinho IX
|2
|0
|Ignacio2
|2
|0
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|Родригиньо Кабрал
|1
|0
|Алан Сантос
|1
|0
|Ronei
|1
|0
|Henrique I
|1
|0
|Matheus Ribeiro
|1
|0
|Leo Gomes
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Диего Рибас
|6
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Котулио Матеус
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
29
6 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 17
3 Забивали первыми 9
22 Не забивали 16
0
0%
2
7%
1-15
3
25%
5
17%
16-30
3
25%
5
17%
31-45
2
17%
4
14%
46-60
2
17%
6
21%
61-75
2
17%
7
24%
76-90
Пропущено
25
15
16 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
4
16%
1
7%
1-15
5
20%
2
13%
16-30
7
28%
3
20%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
5
20%
4
27%
76-90
Забито
14
23
4 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 18
1
7%
4
17%
1-15
1
7%
5
22%
16-30
2
14%
4
17%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
21%
6
26%
61-75
6
43%
4
17%
76-90
Пропущено
27
15
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
7
26%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
6
22%
2
13%
31-45
4
15%
5
33%
46-60
3
11%
3
20%
61-75
4
15%
3
20%
76-90
Забито
26
52
10 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 27
8 Забивали первыми 17
12 Не забивали 5
1
4%
6
12%
1-15
4
15%
10
19%
16-30
5
19%
9
17%
31-45
3
12%
4
8%
46-60
5
19%
12
23%
61-75
8
31%
11
21%
76-90
Пропущено
52
30
32 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 19
11
21%
2
7%
1-15
8
15%
3
10%
16-30
13
25%
5
17%
31-45
5
10%
8
27%
46-60
6
12%
5
17%
61-75
9
17%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Шапекоэнсе
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Куяба - Шапекоэнсе 0:0 Коринтианс - Шапекоэнсе 1:0 Байя - Шапекоэнсе 3:0 Шапекоэнсе - Форталеза 1:2
Шапекоэнсе - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Шапекоэнсе - Атлетико Минейро 2:2 Шапекоэнсе - Сан-Паулу 1:1 Сеара - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Шапекоэнсе - Флуминенсе 1:2 Спорт Ресифи - Шапекоэнсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Шапекоэнсе - Америка Минейро 1:1 Гремио - Шапекоэнсе 2:1 Шапекоэнсе - Сантос 0:1 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Шапекоэнсе - Куяба 2:3 Фламенго - Шапекоэнсе 2:1
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3
Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4 Сеара - Фламенго 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|30
|20
|5
|5
|47 - 22
|65
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|30
|17
|4
|9
|47 - 35
|55
|3.
|Фламенго
|29
|16
|6
|7
|54 - 28
|54
|4.
|Брагантино
|31
|12
|13
|6
|47 - 35
|49
|5.
|Форталеза
|30
|14
|6
|10
|39 - 33
|48
|6.
|Коринтианс
|30
|12
|11
|7
|32 - 26
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|30
|11
|11
|8
|38 - 31
|44
|8.
|Флуминенсе
|30
|11
|9
|10
|29 - 31
|42
|9.
|Сеара
|30
|8
|15
|7
|28 - 30
|39
|10.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|11.
|Америка Минейро
|30
|9
|11
|10
|29 - 31
|38
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|30
|11
|5
|14
|36 - 39
|38
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|29
|9
|10
|10
|24 - 28
|37
|14.
|Сан-Паулу
|30
|8
|13
|9
|23 - 28
|37
|15.
|Байя
|30
|9
|9
|12
|33 - 39
|36
|16.
|Сантос
|30
|8
|11
|11
|26 - 36
|35
|17.
|Спорт Ресифи
|31
|7
|9
|15
|17 - 28
|30
|18.
|Жувентуде
|29
|6
|12
|11
|27 - 36
|30
|19.
|Гремио
|29
|7
|5
|17
|25 - 38
|26
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|2.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|3.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|4.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|9
|2
|4
|26 - 22
|29
|5.
|Форталеза
|14
|8
|3
|3
|21 - 13
|27
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|8.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|9.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|10.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|11.
|Сантос
|15
|6
|5
|4
|14 - 13
|23
|12.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|13.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|15.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|16.
|Жувентуде
|15
|5
|6
|4
|14 - 14
|21
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|18.
|Спорт Ресифи
|15
|4
|5
|6
|8 - 8
|17
|19.
|Гремио
|14
|4
|5
|5
|16 - 16
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|15
|5
|7
|3
|13 - 11
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|8.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|5
|3
|7
|13 - 17
|18
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|11.
|Флуминенсе
|15
|4
|4
|7
|13 - 18
|16
|12.
|Америка Минейро
|15
|3
|6
|6
|15 - 21
|15
|13.
|Сан-Паулу
|15
|3
|5
|7
|10 - 18
|14
|14.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|18.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|19.
|Сеара
|14
|0
|9
|5
|8 - 18
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9