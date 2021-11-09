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Аргентина: Лига професьональ 2021

Альдосиви
0:2
Второй тайм: 82'
Бока Хуниорс
0'
0:1
16' Гол
Альмендра Агустин
56' Желтая карточка
Фабра Франк
0:2
70' Гол
Кардона Эдвин
80' Желтая карточка
 82'
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
6
Колоччини
Фабрисио
19
Миерс
Маркос
28
Fernando
Roman
Villalba
18
Серро
Франсиско
33
Leandro
Maciel
20
Malcom
Braida
24
Gaston
Lodico
15
Ауче
Габриэль
77
Каутеруссио
Мартин
1
Росси
Агустин
40
Eros
Mancuso
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
41
Монтес
Родриго
21
Кампусано
Хорман
32
Альмендра
Агустин
8
Кардона
Эдвин
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
Альдосиви
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-3-1-2

История личных встреч

Альдосиви
Бока Хуниорс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:0
С
1:1
ТДВ
2:1
П
0:4
ТМК
1:3
П
4:1
П
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 9 (3) 0.45
Gaston Lodico 4 0.2
Federico Gino 1 0.05
Leandro Maciel 1 0.05
Серро Франсиско 1 0.05
Francisco Grahl 1 0.05
Brian Guzman 1 0.05
Malcom Braida 0 0
Инсуа Эмануэль 0 0
Андрада Федерико 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Луис 5 0.25
Альмендра Агустин 3 0.15
Павон Кристиан 2 (1) 0.1
Самбрано Очандарте 1 0.05
Фабра Франк 1 0.05
Лопес Лисандро II 1 0.05
Орсини Николас 1 0.05
Гонсалес Диего Эрнан 1 0.05
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.05
Вейгандт Марсело 1 0.05
Agustin Obando 1 0.05
Монтес Родриго 1 0.05
Рохо Маркос 1 (1) 0.05
Кардона Эдвин 0 0
Кампусано Хорман 0 0
Искиэрдос Карлос 0 0
Juan Edgardo Ramirez 0 0
Себальос Эсекиэль 0 0
Молинас Аарон 0 0
Сандез Агустин 0 0

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Гастон 7 0
Инсуа Эмануэль 5 0
Emanuel Iniguez 5 0
Инсуа Эмилиано 4 0
Leandro Maciel 4 0
Joaquin Indacoechea 2 1
Миерс Маркос 3 0
Колоччини Фабрисио 1 1
Серро Франсиско 2 0
Mario Lopez 2 0
Francisco Grahl 2 0
Gaston Lodico 2 0
Каутеруссио Мартин 1 0
Jonathan Zacaria 1 0
Андрада Федерико 1 0
Девекки Хосе 1 0
Federico Gino 1 0
Alejandro Aranda 1 0
Rufino Lucero 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рохо Маркос 5 1
Кампусано Хорман 5 0
Альмендра Агустин 3 0
Сандез Агустин 3 0
Кардона Эдвин 1 1
Павон Кристиан 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Вейгандт Марсело 2 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Фернандес Игнасио 1 0
Фабра Франк 1 0
Орсини Николас 1 0
Israel Escalante 1 0
Alan Varela 1 0
Васкес Луис 1 0
Valentin Barco 1 0
Gabriel Aranda 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
3
27%
1
8%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
17%
1
11%
1-15
3
17%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
44%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
1
13%
76-90

Забито

18
20
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
8 Не забивали 9
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
2
10%
16-30
2
11%
6
30%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
4
22%
2
10%
61-75
5
28%
5
25%
76-90

Пропущено

31
17
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
4
13%
2
12%
1-15
4
13%
4
24%
16-30
5
16%
4
24%
31-45
6
19%
1
6%
46-60
5
16%
1
6%
61-75
7
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 20 14 4 2 43 - 13 46
2. Тальерес Кордоба 20 12 3 5 30 - 19 39
3. Ланус 20 10 5 5 35 - 30 35
4. Велес Сарсфилд 20 9 7 4 29 - 16 34
5. Дефенса и Хустисия 20 9 7 4 30 - 18 34
6. Бока Хуниорс 2:0 20 9 6 5 23 - 16 33
7. Колон 20 9 5 6 19 - 22 32
8. Индепендьенте Авельянеда 20 8 7 5 22 - 17 31
9. Эстудиантес Ла Плата 20 7 8 5 29 - 22 29
10. Уракан 20 7 8 5 19 - 16 29
11. Химнасия Ла-Плата 20 7 7 6 17 - 19 28
12. Годой Крус 20 7 5 8 28 - 26 26
13. Расинг Авельянеда 20 6 8 6 18 - 14 26
14. Унион Санта-Фе 20 7 4 9 23 - 27 25
15. Аргентинос Хуниорс 20 6 7 7 19 - 20 25
16. Росарио Сентраль 20 7 3 10 27 - 31 24
17. Сармиенто 20 6 5 9 22 - 26 23
18. Ньюэллс Олд Бойз 20 6 5 9 20 - 26 23
19. Атлетико Платенсе 20 5 8 7 24 - 26 23
20. Альдосиви 0:2 20 6 3 11 19 - 32 21
21. Банфилд 20 4 9 7 16 - 22 21
22. Атлетико Тукуман 20 5 6 9 20 - 32 21
23. Сан-Лоренсо 20 5 5 10 18 - 27 20
24. Патронато Парана 20 4 8 8 20 - 29 20
25. Сентраль Кордоба Росарио 20 3 8 9 21 - 27 17
26. Арсенал Саранди 20 3 7 10 8 - 26 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 11 8 2 1 25 - 6 26
2. Дефенса и Хустисия 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Тальерес Кордоба 9 7 1 1 15 - 4 22
4. Велес Сарсфилд 11 6 4 1 22 - 8 22
5. Колон 10 6 3 1 12 - 7 21
6. Индепендьенте Авельянеда 11 5 4 2 13 - 7 19
7. Химнасия Ла-Плата 11 4 5 2 9 - 7 17
8. Ньюэллс Олд Бойз 11 5 2 4 14 - 14 17
9. Ланус 11 4 5 2 19 - 16 17
10. Сармиенто 11 5 1 5 15 - 14 16
11. Уракан 11 4 4 3 10 - 10 16
12. Годой Крус 11 4 4 3 16 - 13 16
13. Бока Хуниорс 2:0 9 4 3 2 9 - 7 15
14. Росарио Сентраль 9 5 0 4 14 - 10 15
15. Эстудиантес Ла Плата 9 3 5 1 13 - 7 14
16. Унион Санта-Фе 10 4 2 4 14 - 10 14
17. Аргентинос Хуниорс 9 4 2 3 11 - 8 14
18. Сан-Лоренсо 9 4 2 3 11 - 9 14
19. Атлетико Тукуман 10 3 5 2 12 - 11 14
20. Арсенал Саранди 10 3 5 2 6 - 7 14
21. Патронато Парана 9 3 4 2 11 - 8 13
22. Альдосиви 0:2 11 4 0 7 12 - 19 12
23. Атлетико Платенсе 9 2 5 2 10 - 9 11
24. Расинг Авельянеда 9 2 4 3 6 - 6 10
25. Сентраль Кордоба Росарио 10 2 3 5 13 - 17 9
26. Банфилд 9 2 2 5 9 - 14 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ривер Плейт 9 6 2 1 18 - 7 20
2. Бока Хуниорс 2:0 11 5 3 3 14 - 9 18
3. Ланус 9 6 0 3 16 - 14 18
4. Тальерес Кордоба 11 5 2 4 15 - 15 17
5. Расинг Авельянеда 11 4 4 3 12 - 8 16
6. Эстудиантес Ла Плата 11 4 3 4 16 - 15 15
7. Уракан 9 3 4 2 9 - 6 13
8. Банфилд 11 2 7 2 7 - 8 13
9. Индепендьенте Авельянеда 9 3 3 3 9 - 10 12
10. Велес Сарсфилд 9 3 3 3 7 - 8 12
11. Атлетико Платенсе 11 3 3 5 14 - 17 12
12. Колон 10 3 2 5 7 - 15 11
13. Химнасия Ла-Плата 9 3 2 4 8 - 12 11
14. Унион Санта-Фе 10 3 2 5 9 - 17 11
15. Дефенса и Хустисия 10 2 5 3 9 - 9 11
16. Аргентинос Хуниорс 11 2 5 4 8 - 12 11
17. Годой Крус 9 3 1 5 12 - 13 10
18. Альдосиви 0:2 9 2 3 4 7 - 13 9
19. Росарио Сентраль 11 2 3 6 13 - 21 9
20. Сентраль Кордоба Росарио 10 1 5 4 8 - 10 8
21. Патронато Парана 11 1 4 6 9 - 21 7
22. Сармиенто 9 1 4 4 7 - 12 7
23. Атлетико Тукуман 10 2 1 7 8 - 21 7
24. Ньюэллс Олд Бойз 9 1 3 5 6 - 12 6
25. Сан-Лоренсо 11 1 3 7 7 - 18 6
26. Арсенал Саранди 10 0 2 8 2 - 19 2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Альмендра Агустин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Бока Хуниорс
5.84
8.00
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альдосиви 0:2 Бока Хуниорс онлайн


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