Аргентина: Лига професьональ 2021
0:3
Конец матча
0:1
16' ГолАльмендра Агустин
56' Желтая карточкаФабра Франк
0:2
71' ГолКардона Эдвин
80' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
0:3
90' ГолВилья Себастьян
25
Девекки
Хосе
19
Миерс
Маркос
40
Eros
Mancuso
18
Фабра
Франк
38
Васкес
Луис
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Alan Varela
-
-
42 Gabriel Vega
-
-
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
Ход матча
16'
56'
71'
0:2
80'
90'
0:3
История личных встреч
Альдосиви
Бока Хуниорс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (3)
|0.45
|Gaston Lodico
|4
|0.2
|Federico Gino
|1
|0.05
|Leandro Maciel
|1
|0.05
|Серро Франсиско
|1
|0.05
|Francisco Grahl
|1
|0.05
|Brian Guzman
|1
|0.05
|Malcom Braida
|0
|0
|Инсуа Эмануэль
|0
|0
|Андрада Федерико
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Луис
|5
|0.25
|Альмендра Агустин
|3
|0.15
|Павон Кристиан
|2 (1)
|0.1
|Кардона Эдвин
|1
|0.05
|Самбрано Очандарте
|1
|0.05
|Фабра Франк
|1
|0.05
|Лопес Лисандро II
|1
|0.05
|Орсини Николас
|1
|0.05
|Гонсалес Диего Эрнан
|1
|0.05
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.05
|Вилья Себастьян
|1
|0.05
|Вейгандт Марсело
|1
|0.05
|Agustin Obando
|1
|0.05
|Монтес Родриго
|1
|0.05
|Рохо Маркос
|1 (1)
|0.05
|Кампусано Хорман
|0
|0
|Искиэрдос Карлос
|0
|0
|Juan Edgardo Ramirez
|0
|0
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Сандез Агустин
|0
|0
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Гастон
|7
|0
|Инсуа Эмануэль
|6
|0
|Emanuel Iniguez
|5
|0
|Инсуа Эмилиано
|4
|0
|Leandro Maciel
|4
|0
|Joaquin Indacoechea
|2
|1
|Миерс Маркос
|3
|0
|Колоччини Фабрисио
|1
|1
|Серро Франсиско
|2
|0
|Mario Lopez
|2
|0
|Francisco Grahl
|2
|0
|Gaston Lodico
|2
|0
|Каутеруссио Мартин
|1
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Андрада Федерико
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Federico Gino
|1
|0
|Alejandro Aranda
|1
|0
|Rufino Lucero
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рохо Маркос
|5
|1
|Кампусано Хорман
|5
|0
|Альмендра Агустин
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Кардона Эдвин
|1
|1
|Павон Кристиан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Вейгандт Марсело
|2
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Israel Escalante
|1
|0
|Alan Varela
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
|Gabriel Aranda
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
3
20%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
21
9
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
14%
1
11%
1-15
4
19%
1
11%
16-30
3
14%
3
33%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
4
44%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 16
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
4
50%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
13
8
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
1
8%
3
38%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
5
38%
1
13%
76-90
Забито
18
23
6 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
2
11%
2
9%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
6
26%
31-45
3
17%
3
13%
46-60
4
22%
3
13%
61-75
5
28%
6
26%
76-90
Пропущено
34
17
14 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
4
12%
2
12%
1-15
5
15%
4
24%
16-30
5
15%
4
24%
31-45
6
18%
1
6%
46-60
6
18%
1
6%
61-75
8
24%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0
Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2 Альдосиви - Годой Крус 1:4 Уракан - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Ланус 2:3 Ривер Плейт - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Колон 3:0 Атлетико Тукуман - Альдосиви 2:2 Альдосиви - Дефенса и Хустисия 1:0 Росарио Сентраль - Альдосиви 1:2 Альдосиви - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Альдосиви 0:1 Альдосиви - Патронато Парана 0:2 Ривер Плейт - Альдосиви 4:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1
Уракан - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|20
|14
|4
|2
|43 - 13
|46
|2.
|Тальерес Кордоба
|20
|12
|3
|5
|30 - 19
|39
|3.
|Ланус
|20
|10
|5
|5
|35 - 30
|35
|4.
|Велес Сарсфилд
|20
|9
|7
|4
|29 - 16
|34
|5.
|Дефенса и Хустисия
|20
|9
|7
|4
|30 - 18
|34
|6.
|Бока Хуниорс
|20
|9
|6
|5
|24 - 16
|33
|7.
|Колон
|20
|9
|5
|6
|19 - 22
|32
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|20
|8
|7
|5
|22 - 17
|31
|9.
|Эстудиантес Ла Плата
|20
|7
|8
|5
|29 - 22
|29
|10.
|Уракан
|20
|7
|8
|5
|19 - 16
|29
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|20
|7
|7
|6
|17 - 19
|28
|12.
|Годой Крус
|20
|7
|5
|8
|28 - 26
|26
|13.
|Расинг Авельянеда
|20
|6
|8
|6
|18 - 14
|26
|14.
|Унион Санта-Фе
|20
|7
|4
|9
|23 - 27
|25
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|20
|6
|7
|7
|19 - 20
|25
|16.
|Росарио Сентраль
|20
|7
|3
|10
|27 - 31
|24
|17.
|Сармиенто
|20
|6
|5
|9
|22 - 26
|23
|18.
|Ньюэллс Олд Бойз
|20
|6
|5
|9
|20 - 26
|23
|19.
|Атлетико Платенсе
|20
|5
|8
|7
|24 - 26
|23
|20.
|Альдосиви
|20
|6
|3
|11
|19 - 33
|21
|21.
|Банфилд
|20
|4
|9
|7
|16 - 22
|21
|22.
|Атлетико Тукуман
|20
|5
|6
|9
|20 - 32
|21
|23.
|Сан-Лоренсо
|20
|5
|5
|10
|18 - 27
|20
|24.
|Патронато Парана
|20
|4
|8
|8
|20 - 29
|20
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|20
|3
|8
|9
|21 - 27
|17
|26.
|Арсенал Саранди
|20
|3
|7
|10
|8 - 26
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|11
|8
|2
|1
|25 - 6
|26
|2.
|Дефенса и Хустисия
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Тальерес Кордоба
|9
|7
|1
|1
|15 - 4
|22
|4.
|Велес Сарсфилд
|11
|6
|4
|1
|22 - 8
|22
|5.
|Колон
|10
|6
|3
|1
|12 - 7
|21
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|11
|4
|5
|2
|9 - 7
|17
|8.
|Ньюэллс Олд Бойз
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Ланус
|11
|4
|5
|2
|19 - 16
|17
|10.
|Сармиенто
|11
|5
|1
|5
|15 - 14
|16
|11.
|Уракан
|11
|4
|4
|3
|10 - 10
|16
|12.
|Годой Крус
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Бока Хуниорс
|9
|4
|3
|2
|9 - 7
|15
|14.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|0
|4
|14 - 10
|15
|15.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|3
|5
|1
|13 - 7
|14
|16.
|Унион Санта-Фе
|10
|4
|2
|4
|14 - 10
|14
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|18.
|Сан-Лоренсо
|9
|4
|2
|3
|11 - 9
|14
|19.
|Атлетико Тукуман
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|20.
|Арсенал Саранди
|10
|3
|5
|2
|6 - 7
|14
|21.
|Патронато Парана
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|22.
|Альдосиви
|11
|4
|0
|7
|12 - 20
|12
|23.
|Атлетико Платенсе
|9
|2
|5
|2
|10 - 9
|11
|24.
|Расинг Авельянеда
|9
|2
|4
|3
|6 - 6
|10
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|2
|3
|5
|13 - 17
|9
|26.
|Банфилд
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ривер Плейт
|9
|6
|2
|1
|18 - 7
|20
|2.
|Бока Хуниорс
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|3.
|Ланус
|9
|6
|0
|3
|16 - 14
|18
|4.
|Тальерес Кордоба
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Расинг Авельянеда
|11
|4
|4
|3
|12 - 8
|16
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|11
|4
|3
|4
|16 - 15
|15
|7.
|Уракан
|9
|3
|4
|2
|9 - 6
|13
|8.
|Банфилд
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|10.
|Велес Сарсфилд
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|11.
|Атлетико Платенсе
|11
|3
|3
|5
|14 - 17
|12
|12.
|Колон
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 12
|11
|14.
|Унион Санта-Фе
|10
|3
|2
|5
|9 - 17
|11
|15.
|Дефенса и Хустисия
|10
|2
|5
|3
|9 - 9
|11
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|11
|2
|5
|4
|8 - 12
|11
|17.
|Годой Крус
|9
|3
|1
|5
|12 - 13
|10
|18.
|Альдосиви
|9
|2
|3
|4
|7 - 13
|9
|19.
|Росарио Сентраль
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|10
|1
|5
|4
|8 - 10
|8
|21.
|Патронато Парана
|11
|1
|4
|6
|9 - 21
|7
|22.
|Сармиенто
|9
|1
|4
|4
|7 - 12
|7
|23.
|Атлетико Тукуман
|10
|2
|1
|7
|8 - 21
|7
|24.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|1
|3
|5
|6 - 12
|6
|25.
|Сан-Лоренсо
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|26.
|Арсенал Саранди
|10
|0
|2
|8
|2 - 19
|2