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Бразилия: Серия A 2021

2021
Жувентуде
2:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
18' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
43' Желтая карточка
Виллиам Матеус
1:0
65' Гол
Dawhan
69' Желтая карточка
Эденилсон дос Сантос
2:0
86' Гол в свои ворота
Паулиньо
2:1
88' Гол
Матеус Лейте
90' Желтая карточка
Дурадо Родриго
90' Желтая карточка
Juan Quintero II
90' Желтая карточка
Yuri Alberto
90'+7
32
Douglas
Friedrich
88
Мичел
Маседо
3
Juan
Quintero
II
12
Рафаэль
Форстер
66
Виллиам
Матеус
99
Guilherme
Castilho
16
Jadson
III
78
Dawhan
20
Wagner
V
77
Marcos
Vinicios
9
Ricardo
Bueno
12
Marcelo
Lomba
25
Меркадо
Габриэль
22
Мендес
Бруно
II
15
Куэста
Виктор
23
Паулиньо
Виктор
19
Rodrigo
I
13
Дурадо
Родриго
8
Эденилсон
дос
Сантос
27
José
Maurisio3
16
Паласиос
Карлос
11
Yuri
Alberto
Жувентуде
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
1:0
Г
4:1
Г
1:0
Г
1:0
G1GS
0:1
Г
1:2
Г
3:1
СB
2:1
СB
1:1
Г1
1:0
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 7 (2) 0.23
Ricardo Bueno 5 (1) 0.17
Guilherme Castilho 3 0.1
Dawhan 3 0.1
Paulo1 3 (1) 0.1
Wagner V 2 0.07
Marcos Vinicios 1 0.03
Виллиам Матеус 1 0.03
Roberson 1 0.03
Wescley V 1 0.03
Энрике Пауло 0 0
Capixaba1 0 0
Мичел Маседо 0 0
Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yuri Alberto 11 0.35
Эденилсон дос Сантос 9 (6) 0.29
Patrick I 3 0.1
Тайсон Фреда 3 0.1
Дурадо Родриго 2 0.06
Матеус Лейте 2 0.06
Rodrigo I 2 0.06
José Maurisio3 1 0.03
Герреро Паоло 1 0.03
Кайо Ранхел 1 0.03
Тьяго Гальярдо 1 0.03
Меркадо Габриэль 1 0.03
Bruno Praxedes 1 0.03
Gustavo Maia 1 0.03
Куэста Виктор 0 0
Moises VII 0 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
Паласиос Карлос 0 0
Паулиньо Виктор 0 0

Карточки

Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Castilho 6 2
Vitor Mendes 9 0
Виллиам Матеус 8 0
Рафаэль Форстер 4 1
Marcos Vinicios 5 0
Paulo1 4 0
Jadson III 3 0
Elton I 3 0
Matheus Jesus 3 0
Dawhan 3 0
Capixaba1 3 0
Мичел Маседо 2 0
Энрике Пауло 2 0
Marcelo Carne 2 0
Wagner V 2 0
Wescley V 2 0
Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
Juan Quintero II 2 0
Fernando Pacheco2 2 0
Ricardo Bueno 1 0
Roberson 1 0
Guilherme Santos 1 0
Douglas Friedrich 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Alyson1 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 8 0
Moises VII 6 1
Дурадо Родриго 7 0
Эденилсон дос Сантос 5 1
Yuri Alberto 6 0
Кайо Ранхел 4 1
Саравия Ренсо 3 1
Рибейро Лукас 3 1
Patrick I 1 2
Меркадо Габриэль 4 0
Тьяго Гальярдо 3 0
Паласиос Карлос 3 0
Rodrigo I 3 0
Паулиньо Виктор 3 0
Мендес Бруно II 3 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 3 0
Энрике Педро 1 1
Danilo XVI 1 1
Леонардо Родригес 2 0
Тайсон Фреда 2 0
Бошилья Габриэл 2 0
Jose Gabriel 2 0
José Maurisio3 2 0
Уго Витор 0 1
Матеус Лейте 1 0
Daniel Fusato1 1 0
Роша Кайке 1 0
Bruno Praxedes 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90

Пропущено

14
15
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
8
57%
3
20%
76-90

Забито

12
24
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
1
8%
6
25%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
33%
6
25%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
5
21%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
9%
3
19%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Забито

29
41
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
2
7%
9
22%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
8
28%
10
24%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
8
28%
9
22%
76-90

Пропущено

37
31
11 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
8%
4
13%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
2
5%
7
23%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
12
32%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Жувентуде
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Байя 0:0 Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
3. Фламенго 29 16 6 7 54 - 28 54
4. Форталеза 31 14 7 10 40 - 34 49
5. Брагантино 32 12 13 7 47 - 37 49
6. Коринтианс 31 12 11 8 32 - 29 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 31 11 11 9 39 - 33 44
8. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
9. Америка Минейро 31 10 11 10 32 - 33 41
10. Атлетико Паранаэнсе 31 12 5 14 38 - 40 41
11. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
12. Куяба 31 8 15 8 28 - 29 39
13. Сантос 31 9 11 11 28 - 36 38
14. Сан-Паулу 31 8 14 9 24 - 29 38
15. Атлетико Гойяненсе 30 9 10 11 24 - 32 37
16. Байя 30 9 9 12 33 - 39 36
17. Жувентуде 30 7 12 11 29 - 37 33
18. Спорт Ресифи 32 7 9 16 19 - 31 30
19. Гремио 30 8 5 17 26 - 38 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
3. Фламенго 15 10 1 4 25 - 13 31
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
8. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
9. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
11. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
12. Брагантино 16 5 8 3 23 - 19 23
13. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
14. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
15. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 14 6 5 3 29 - 15 23
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
8. Куяба 15 3 9 3 13 - 12 18
9. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 1 9 16 - 20 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 15 3 5 7 13 - 21 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
18. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
19. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Виллиам Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Жувентуде 2:1 Интернасьонал Порту Алегре онлайн


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