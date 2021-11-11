Бразилия: Серия A 2021
2:1
Конец матча
18' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
43' Желтая карточкаВиллиам Матеус
1:0
65' ГолDawhan
69' Желтая карточкаЭденилсон дос Сантос
2:0
86' Гол в свои воротаПаулиньо
2:1
88' ГолМатеус Лейте
90' Желтая карточкаДурадо Родриго
90' Желтая карточкаJuan Quintero II
90' Желтая карточкаYuri Alberto
88
Мичел
Маседо
16
Jadson
III
78
Dawhan
20
Wagner
V
19
Rodrigo
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
78 DawhanПолузащитник
-
20 Wagner VПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
53 ДидиЗащитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
-
19 RobersonНападающий
-
-
10 Wescley V
-
37 Rafael Bilu
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
23 ПаулиньоЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
47 Кайо РанхелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Матеус ЛейтеНападающий
-
35 Jose Gabriel
-
-
49 Juan Cuesta
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
Ход матча
18'
43'
65'
1:0
76'
86'
2:0
88'
2:1
90'
90'
90'
История личных встреч
Жувентуде
Интернасьонал Порту Алегре
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
4 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.23
|Ricardo Bueno
|5 (1)
|0.17
|Guilherme Castilho
|3
|0.1
|Dawhan
|3
|0.1
|Paulo1
|3 (1)
|0.1
|Wagner V
|2
|0.07
|Marcos Vinicios
|1
|0.03
|Виллиам Матеус
|1
|0.03
|Roberson
|1
|0.03
|Wescley V
|1
|0.03
|Энрике Пауло
|0
|0
|Capixaba1
|0
|0
|Мичел Маседо
|0
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yuri Alberto
|11
|0.35
|Эденилсон дос Сантос
|9 (6)
|0.29
|Patrick I
|3
|0.1
|Тайсон Фреда
|3
|0.1
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|Матеус Лейте
|2
|0.06
|Rodrigo I
|2
|0.06
|José Maurisio3
|1
|0.03
|Герреро Паоло
|1
|0.03
|Кайо Ранхел
|1
|0.03
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.03
|Меркадо Габриэль
|1
|0.03
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|Gustavo Maia
|1
|0.03
|Куэста Виктор
|0
|0
|Moises VII
|0
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|Паласиос Карлос
|0
|0
|Паулиньо Виктор
|0
|0
Карточки
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Castilho
|6
|2
|Vitor Mendes
|9
|0
|Виллиам Матеус
|8
|0
|Рафаэль Форстер
|4
|1
|Marcos Vinicios
|5
|0
|Paulo1
|4
|0
|Jadson III
|3
|0
|Elton I
|3
|0
|Matheus Jesus
|3
|0
|Dawhan
|3
|0
|Capixaba1
|3
|0
|Мичел Маседо
|2
|0
|Энрике Пауло
|2
|0
|Marcelo Carne
|2
|0
|Wagner V
|2
|0
|Wescley V
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|Juan Quintero II
|2
|0
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|Ricardo Bueno
|1
|0
|Roberson
|1
|0
|Guilherme Santos
|1
|0
|Douglas Friedrich
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Alyson1
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|8
|0
|Moises VII
|6
|1
|Дурадо Родриго
|7
|0
|Эденилсон дос Сантос
|5
|1
|Yuri Alberto
|6
|0
|Кайо Ранхел
|4
|1
|Саравия Ренсо
|3
|1
|Рибейро Лукас
|3
|1
|Patrick I
|1
|2
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Паласиос Карлос
|3
|0
|Rodrigo I
|3
|0
|Паулиньо Виктор
|3
|0
|Мендес Бруно II
|3
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|3
|0
|Энрике Педро
|1
|1
|Danilo XVI
|1
|1
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Тайсон Фреда
|2
|0
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|Jose Gabriel
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Уго Витор
|0
|1
|Матеус Лейте
|1
|0
|Daniel Fusato1
|1
|0
|Роша Кайке
|1
|0
|Bruno Praxedes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
1
6%
3
18%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
14
15
2 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
2
14%
3
20%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
8
57%
3
20%
76-90
Забито
12
24
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 19
1
8%
6
25%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
4
33%
6
25%
31-45
3
25%
3
13%
46-60
1
8%
3
13%
61-75
3
25%
5
21%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 10
2
9%
3
19%
1-15
5
22%
1
6%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
6
26%
1
6%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
4
17%
5
31%
76-90
Забито
29
41
12 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 17
8 Не забивали 9
2
7%
9
22%
1-15
2
7%
2
5%
16-30
8
28%
10
24%
31-45
5
17%
5
12%
46-60
4
14%
6
15%
61-75
8
28%
9
22%
76-90
Пропущено
37
31
11 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
3
8%
4
13%
1-15
6
16%
3
10%
16-30
2
5%
7
23%
31-45
8
22%
4
13%
46-60
6
16%
5
16%
61-75
12
32%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Жувентуде
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Жувентуде - Байя 0:0 Жувентуде - Сеара 0:0 Гремио - Жувентуде 3:2 Фламенго - Жувентуде 3:1
Жувентуде - Америка Минейро 1:1 Спорт Ресифи - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сантос 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Куяба 1:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Флуминенсе - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Сан-Паулу 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Брагантино - Жувентуде 1:2 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Жувентуде - Шапекоэнсе 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя - Жувентуде 1:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 1:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Шапекоэнсе 5:2 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0 Спорт Ресифи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 4:2 Фламенго - Интернасьонал Порту Алегре 0:4 Интернасьонал Порту Алегре - Куяба 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Олимпия Асунсьон 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|3.
|Фламенго
|29
|16
|6
|7
|54 - 28
|54
|4.
|Форталеза
|31
|14
|7
|10
|40 - 34
|49
|5.
|Брагантино
|32
|12
|13
|7
|47 - 37
|49
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|11
|8
|32 - 29
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|11
|11
|9
|39 - 33
|44
|8.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|9.
|Америка Минейро
|31
|10
|11
|10
|32 - 33
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|5
|14
|38 - 40
|41
|11.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|12.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|13.
|Сантос
|31
|9
|11
|11
|28 - 36
|38
|14.
|Сан-Паулу
|31
|8
|14
|9
|24 - 29
|38
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|9
|10
|11
|24 - 32
|37
|16.
|Байя
|30
|9
|9
|12
|33 - 39
|36
|17.
|Жувентуде
|30
|7
|12
|11
|29 - 37
|33
|18.
|Спорт Ресифи
|32
|7
|9
|16
|19 - 31
|30
|19.
|Гремио
|30
|8
|5
|17
|26 - 38
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|3.
|Фламенго
|15
|10
|1
|4
|25 - 13
|31
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|8.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|9.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|11.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|12.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|13.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|14.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|15.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|8.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|18.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|19.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9