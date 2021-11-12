Бразилия: Серия A 2021
19' Желтая карточкаMatheus Bahia
30' Желтая карточкаКонти Херман
1:0
32' ПенальтиГабриэл Барбоза
42' Вторая желтая карточкаMatheus Bahia
2:0
58' ГолMichael 3
63' Красная карточкаДиего Рибас
63' Красная карточкаРосси
3:0
89' ГолПерейра Андреас
23
Луис
Давид
36
Рамон
10
Диего
Рибас
21
Danilo
XVI
18
Рай
19
Мугни
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
36 РамонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 ЛазароЗащитник
-
30 Виана БруноЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
-
-
19 Michael 3
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
21 Danilo XVIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 РайПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 MayconПолузащитник
-
7 РоссиНападающий
- Нападающий
-
-
34 Lucas Araujo
-
42 Renan Guedes
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
19'
30'
32'
1:0
42'
58'
2:0
59'
59'
63'
63'
66'
89'
История личных встреч
Фламенго
Байя
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael 3
|11
|0.37
|Габриэл Барбоза
|9 (3)
|0.3
|Энрике Бруно
|9
|0.3
|Педро Гильерме
|7
|0.23
|Перейра Андреас
|4
|0.13
|Витиньо Виктор
|3
|0.1
|Муниз Родриго
|3
|0.1
|Рибейро Эвертон
|2
|0.07
|Энрике Густаво
|2
|0.07
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.03
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|Виллиан Арао
|1
|0.03
|Тьяго Маия
|1
|0.03
|Исла Маурисио
|0
|0
|Луис Филипе
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gilberto IV
|12 (2)
|0.39
|Родальега Уго
|5
|0.16
|Rodriguinho I
|3
|0.1
|Росси
|2
|0.06
|Thaciano
|2
|0.06
|Отавио Луис
|2
|0.06
|Matheus Bahia
|1
|0.03
|Рай
|1
|0.03
|Maycon
|1
|0.03
|Jose Ferreira
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Жонас
|1
|0.03
|Rai Rocha
|1
|0.03
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Nino Paraiba
|0
|0
|Daniel XII
|0
|0
|Thonny Anderson
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диего Рибас
|6
|1
|Витиньо Виктор
|7
|0
|Энрике Бруно
|6
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|1
|Кайо Родриго
|4
|0
|Котулио Матеус
|4
|0
|Joao Gomes
|4
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Луис Филипе
|3
|0
|Виллиан Арао
|3
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0
|Перейра Андреас
|3
|0
|Лео Перейра
|2
|0
|Марсело Родиней
|2
|0
|Виана Бруно
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Алвес Диего
|1
|0
|Кенеди Роберт
|1
|0
|Энрике Густаво
|1
|0
|Педро Гильерме
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росси
|7
|1
|Matheus Bahia
|7
|1
|Патрик II
|6
|0
|Конти Херман
|5
|0
|Gilberto IV
|5
|0
|Lucas Araujo
|3
|1
|Daniel XII
|4
|0
|Thonny Anderson
|4
|0
|Мугни Лукас
|3
|0
|Nino Paraiba
|3
|0
|Жонас
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Родальега Уго
|2
|0
|Matheus Galdezani
|2
|0
|Thaciano
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Matheus Teixeira
|2
|0
|Фузато Даниэл
|1
|0
|Рай
|1
|0
|Maycon
|1
|0
|Eugenio Isnaldo
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Rodriguinho I
|1
|0
|Juan Pablo Ramirez
|1
|0
|Отавио Луис
|1
|0
|Renan Guedes
|1
|0
|Raniele
|1
|0
|Ronaldo Cesar
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
5
19%
1
8%
76-90
Пропущено
15
24
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
5
33%
5
21%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
8
33%
76-90
Забито
29
20
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
7%
1
5%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
7
24%
5
25%
76-90
Пропущено
15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
8
44%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Забито
55
33
26 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 14
6
11%
2
6%
1-15
10
18%
6
18%
16-30
10
18%
6
18%
31-45
5
9%
6
18%
46-60
12
22%
7
21%
61-75
12
22%
6
18%
76-90
Пропущено
30
42
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
2
5%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
8
27%
7
17%
46-60
5
17%
11
26%
61-75
7
23%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0
Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|31
|21
|5
|5
|50 - 22
|68
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|31
|18
|4
|9
|51 - 35
|58
|3.
|Фламенго
|30
|17
|6
|7
|57 - 28
|57
|4.
|Форталеза
|31
|14
|7
|10
|40 - 34
|49
|5.
|Брагантино
|32
|12
|13
|7
|47 - 37
|49
|6.
|Коринтианс
|31
|12
|11
|8
|32 - 29
|47
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|31
|11
|11
|9
|39 - 33
|44
|8.
|Флуминенсе
|31
|11
|9
|11
|29 - 32
|42
|9.
|Америка Минейро
|31
|10
|11
|10
|32 - 33
|41
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|31
|12
|5
|14
|38 - 40
|41
|11.
|Сеара
|31
|8
|15
|8
|29 - 32
|39
|12.
|Куяба
|31
|8
|15
|8
|28 - 29
|39
|13.
|Сантос
|31
|9
|11
|11
|28 - 36
|38
|14.
|Сан-Паулу
|31
|8
|14
|9
|24 - 29
|38
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|30
|9
|10
|11
|24 - 32
|37
|16.
|Байя
|31
|9
|9
|13
|33 - 42
|36
|17.
|Жувентуде
|30
|7
|12
|11
|29 - 37
|33
|18.
|Спорт Ресифи
|32
|7
|9
|16
|19 - 31
|30
|19.
|Гремио
|30
|8
|5
|17
|26 - 38
|29
|20.
|Шапекоэнсе
|31
|1
|12
|18
|26 - 52
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|16
|14
|1
|1
|34 - 9
|43
|2.
|Фламенго
|16
|11
|1
|4
|28 - 13
|34
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|16
|10
|2
|4
|30 - 22
|32
|4.
|Сеара
|16
|8
|6
|2
|20 - 12
|30
|5.
|Форталеза
|15
|8
|4
|3
|22 - 14
|28
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|15
|7
|5
|3
|24 - 16
|26
|7.
|Сантос
|16
|7
|5
|4
|16 - 13
|26
|8.
|Флуминенсе
|15
|7
|5
|3
|16 - 13
|26
|9.
|Коринтианс
|15
|7
|4
|4
|19 - 15
|25
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|22 - 20
|25
|11.
|Жувентуде
|16
|6
|6
|4
|16 - 15
|24
|12.
|Брагантино
|16
|5
|8
|3
|23 - 19
|23
|13.
|Америка Минейро
|15
|6
|5
|4
|14 - 10
|23
|14.
|Сан-Паулу
|15
|5
|8
|2
|13 - 10
|23
|15.
|Байя
|15
|6
|4
|5
|20 - 18
|22
|16.
|Куяба
|16
|5
|6
|5
|15 - 17
|21
|17.
|Гремио
|15
|5
|5
|5
|17 - 16
|20
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|14
|4
|7
|3
|11 - 11
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|16
|4
|5
|7
|10 - 11
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|15
|0
|6
|9
|12 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брагантино
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|15
|8
|2
|5
|21 - 13
|26
|3.
|Атлетико Минейро
|15
|7
|4
|4
|16 - 13
|25
|4.
|Фламенго
|14
|6
|5
|3
|29 - 15
|23
|5.
|Коринтианс
|16
|5
|7
|4
|13 - 14
|22
|6.
|Форталеза
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|7.
|Америка Минейро
|16
|4
|6
|6
|18 - 23
|18
|8.
|Куяба
|15
|3
|9
|3
|13 - 12
|18
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|5
|3
|8
|13 - 21
|18
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|15
|5
|1
|9
|16 - 20
|16
|12.
|Флуминенсе
|16
|4
|4
|8
|13 - 19
|16
|13.
|Сан-Паулу
|16
|3
|6
|7
|11 - 19
|15
|14.
|Байя
|16
|3
|5
|8
|13 - 24
|14
|15.
|Спорт Ресифи
|16
|3
|4
|9
|9 - 20
|13
|16.
|Сантос
|15
|2
|6
|7
|12 - 23
|12
|17.
|Гремио
|15
|3
|0
|12
|9 - 22
|9
|18.
|Сеара
|15
|0
|9
|6
|9 - 20
|9
|19.
|Жувентуде
|14
|1
|6
|7
|13 - 22
|9
|20.
|Шапекоэнсе
|16
|1
|6
|9
|14 - 27
|9