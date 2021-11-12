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Бразилия: Серия A 2021

2021
Фламенго
3:0
Конец матча
Байя
0'
19' Желтая карточка
Matheus Bahia
30' Желтая карточка
Конти Херман
1:0
32' Пенальти
Габриэл Барбоза
42' Вторая желтая карточка
Matheus Bahia
2:0
58' Гол
Michael 3
63' Красная карточка
Диего Рибас
63' Красная карточка
Росси
3:0
89' Гол
Перейра Андреас
90'+5
45
Hugo
Nogueira
20
Марсело
Родиней
23
Луис
Давид
2
Энрике
Густаво
36
Рамон
8
Тьяго
Маия
18
Перейра
Андреас
33
Кенеди
Роберт
10
Диего
Рибас
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
21
Danilo
XVI
2
Nino
Paraiba
5
Конти
Херман
3
Отавио
Луис
79
Matheus
Bahia
8
Daniel
XII
35
Fernando
Edson
18
Рай
19
Мугни
Лукас
29
Juninho
Capixaba
9
Gilberto
IV
Фламенго
4-2-3-1
Байя
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Байя

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael 3 11 0.37
Габриэл Барбоза 9 (3) 0.3
Энрике Бруно 9 0.3
Педро Гильерме 7 0.23
Перейра Андреас 4 0.13
Витиньо Виктор 3 0.1
Муниз Родриго 3 0.1
Рибейро Эвертон 2 0.07
Энрике Густаво 2 0.07
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.03
Котулио Матеус 1 0.03
Мартинс Родригес 1 0.03
Кенеди Роберт 1 0.03
Виллиан Арао 1 0.03
Тьяго Маия 1 0.03
Исла Маурисио 0 0
Луис Филипе 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gilberto IV 12 (2) 0.39
Родальега Уго 5 0.16
Rodriguinho I 3 0.1
Росси 2 0.06
Thaciano 2 0.06
Отавио Луис 2 0.06
Matheus Bahia 1 0.03
Рай 1 0.03
Maycon 1 0.03
Jose Ferreira 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Жонас 1 0.03
Rai Rocha 1 0.03
Juninho Capixaba 0 0
Nino Paraiba 0 0
Daniel XII 0 0
Thonny Anderson 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диего Рибас 6 1
Витиньо Виктор 7 0
Энрике Бруно 6 0
Габриэл Барбоза 3 1
Кайо Родриго 4 0
Котулио Матеус 4 0
Joao Gomes 4 0
Рибейро Эвертон 2 1
Исла Маурисио 3 0
Луис Филипе 3 0
Виллиан Арао 3 0
Де Арраскаэта Джорджиан 3 0
Перейра Андреас 3 0
Лео Перейра 2 0
Марсело Родиней 2 0
Виана Бруно 2 0
Max Alves 2 0
Алвес Диего 1 0
Кенеди Роберт 1 0
Энрике Густаво 1 0
Педро Гильерме 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росси 7 1
Matheus Bahia 7 1
Патрик II 6 0
Конти Херман 5 0
Gilberto IV 5 0
Lucas Araujo 3 1
Daniel XII 4 0
Thonny Anderson 4 0
Мугни Лукас 3 0
Nino Paraiba 3 0
Жонас 3 0
Fernando Edson 3 0
Родальега Уго 2 0
Matheus Galdezani 2 0
Thaciano 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Matheus Teixeira 2 0
Фузато Даниэл 1 0
Рай 1 0
Maycon 1 0
Eugenio Isnaldo 1 0
Danilo XVI 1 0
Rodriguinho I 1 0
Juan Pablo Ramirez 1 0
Отавио Луис 1 0
Renan Guedes 1 0
Raniele 1 0
Ronaldo Cesar 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 24
4
15%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
6
23%
3
23%
61-75
5
19%
1
8%
76-90

Пропущено

15
24
4 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
5
33%
5
21%
46-60
3
20%
3
13%
61-75
3
20%
8
33%
76-90

Забито

29
20
12 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
2
7%
1
5%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
6
21%
4
20%
61-75
7
24%
5
25%
76-90

Пропущено

15
18
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
2
13%
8
44%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Забито

55
33
26 В 1-м тайме 14
29 Во 2-м тайме 19
18 Забивали первыми 13
5 Не забивали 14
6
11%
2
6%
1-15
10
18%
6
18%
16-30
10
18%
6
18%
31-45
5
9%
6
18%
46-60
12
22%
7
21%
61-75
12
22%
6
18%
76-90

Пропущено

30
42
10 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 28
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 20
2
7%
2
5%
1-15
3
10%
4
10%
16-30
5
17%
8
19%
31-45
8
27%
7
17%
46-60
5
17%
11
26%
61-75
7
23%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Шапекоэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Атлетико Минейро 1:0
Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе - Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:2 Фламенго - Куяба 0:0 Фламенго - Жувентуде 3:1 Форталеза - Фламенго 0:3 Брагантино - Фламенго 1:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 3:0 Барселона Гуаякиль - Фламенго 0:2 Америка Минейро - Фламенго 1:1 Фламенго - Барселона Гуаякиль 2:0 Фламенго - Гремио 0:1 Фламенго - Гремио 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Фламенго 0:4 Гремио - Фламенго 0:4
Байя
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Байя - Сан-Паулу 1:0 Жувентуде - Байя 0:0 Байя - Сеара 1:1 Байя - Шапекоэнсе 3:0
Америка Минейро - Байя 0:0 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 0:2 Коринтианс - Байя 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Брагантино 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Форталеза 4:2 Флуминенсе - Байя 2:0 Гремио - Байя 2:0 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Куяба - Байя 1:1 Байя - Атлетико Минейро 2:1 Байя - Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро - Байя 2:0 Атлетико Минейро - Байя 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 31 21 5 5 50 - 22 68
2. Палмейрас Сан-Паулу 31 18 4 9 51 - 35 58
3. Фламенго 30 17 6 7 57 - 28 57
4. Форталеза 31 14 7 10 40 - 34 49
5. Брагантино 32 12 13 7 47 - 37 49
6. Коринтианс 31 12 11 8 32 - 29 47
7. Интернасьонал Порту Алегре 31 11 11 9 39 - 33 44
8. Флуминенсе 31 11 9 11 29 - 32 42
9. Америка Минейро 31 10 11 10 32 - 33 41
10. Атлетико Паранаэнсе 31 12 5 14 38 - 40 41
11. Сеара 31 8 15 8 29 - 32 39
12. Куяба 31 8 15 8 28 - 29 39
13. Сантос 31 9 11 11 28 - 36 38
14. Сан-Паулу 31 8 14 9 24 - 29 38
15. Атлетико Гойяненсе 30 9 10 11 24 - 32 37
16. Байя 31 9 9 13 33 - 42 36
17. Жувентуде 30 7 12 11 29 - 37 33
18. Спорт Ресифи 32 7 9 16 19 - 31 30
19. Гремио 30 8 5 17 26 - 38 29
20. Шапекоэнсе 31 1 12 18 26 - 52 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 16 14 1 1 34 - 9 43
2. Фламенго 16 11 1 4 28 - 13 34
3. Палмейрас Сан-Паулу 16 10 2 4 30 - 22 32
4. Сеара 16 8 6 2 20 - 12 30
5. Форталеза 15 8 4 3 22 - 14 28
6. Интернасьонал Порту Алегре 15 7 5 3 24 - 16 26
7. Сантос 16 7 5 4 16 - 13 26
8. Флуминенсе 15 7 5 3 16 - 13 26
9. Коринтианс 15 7 4 4 19 - 15 25
10. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 22 - 20 25
11. Жувентуде 16 6 6 4 16 - 15 24
12. Брагантино 16 5 8 3 23 - 19 23
13. Америка Минейро 15 6 5 4 14 - 10 23
14. Сан-Паулу 15 5 8 2 13 - 10 23
15. Байя 15 6 4 5 20 - 18 22
16. Куяба 16 5 6 5 15 - 17 21
17. Гремио 15 5 5 5 17 - 16 20
18. Атлетико Гойяненсе 14 4 7 3 11 - 11 19
19. Спорт Ресифи 16 4 5 7 10 - 11 17
20. Шапекоэнсе 15 0 6 9 12 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брагантино 16 7 5 4 24 - 18 26
2. Палмейрас Сан-Паулу 15 8 2 5 21 - 13 26
3. Атлетико Минейро 15 7 4 4 16 - 13 25
4. Фламенго 14 6 5 3 29 - 15 23
5. Коринтианс 16 5 7 4 13 - 14 22
6. Форталеза 16 6 3 7 18 - 20 21
7. Америка Минейро 16 4 6 6 18 - 23 18
8. Куяба 15 3 9 3 13 - 12 18
9. Атлетико Гойяненсе 16 5 3 8 13 - 21 18
10. Интернасьонал Порту Алегре 16 4 6 6 15 - 17 18
11. Атлетико Паранаэнсе 15 5 1 9 16 - 20 16
12. Флуминенсе 16 4 4 8 13 - 19 16
13. Сан-Паулу 16 3 6 7 11 - 19 15
14. Байя 16 3 5 8 13 - 24 14
15. Спорт Ресифи 16 3 4 9 9 - 20 13
16. Сантос 15 2 6 7 12 - 23 12
17. Гремио 15 3 0 12 9 - 22 9
18. Сеара 15 0 9 6 9 - 20 9
19. Жувентуде 14 1 6 7 13 - 22 9
20. Шапекоэнсе 16 1 6 9 14 - 27 9
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Матеус Байя получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза из команды Фламенго забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Конти Херман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Матеус Байя получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фламенго 3:0 Байя онлайн


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