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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
0:0
Перерыв
Колумбия
FIFA #16
0'
23' Желтая карточка
Мохика Хоан
29' Желтая карточка
Барриос Вилмар
34' Желтая карточка
Фред Сантос
43' Желтая карточка
Куадрадо Хуан
1
Алиссон
Бекер
2
Данило
Луис
4
Маркиньос
Маркос
3
Силва
Тьяго
6
Алекс
Сандро
8
Фред
Сантос
5
Каземиро
Карлос
17
Пакета
Лукас
19
Рафинья
Диас
9
Жезус
Габриэль
10
Неймар
1
Оспина
Давид
2
Муньос
Даниэль
23
Санчес
Давинсон
6
Тесильо
Вильям
17
Мохика
Хоан
16
Хефферсон
Лерма
5
Барриос
Вилмар
13
Морено
Яйро
11
Куадрадо
Хуан
7
Сапата
Дуван
14
Диас
Луис
Бразилия
4-3-3
Колумбия
4-3-3

История личных встреч

Бразилия
Колумбия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
2:1
ТМС
2:2
ОМЮА
1:1
ТМС
1:0
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ2
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.58
Фирмино Роберто 3 0.25
Ришарлисон 3 0.25
Рафинья Диас 2 0.17
Рибейро Эвертон 2 0.17
Маркиньос Маркос 2 0.17
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.17
Антони 1 0.08
Коутиньо Филиппе 1 0.08
Мело Артур 1 0.08
Пакета Лукас 1 0.08
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.23
Борха Мигель 3 (1) 0.23
Диас Луис 2 0.15
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.08
Мартинес Рохер 1 0.08
Фалькао Радамель 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Урибе Матеус 1 0.08
Мина Йерри 1 0.08
Хефферсон Лерма 1 0.08
Родригес Хамес 1 (1) 0.08
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 3 0
Фред Сантос 3 0
Неймар 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 2 1
Куадрадо Хуан 3 0
Хефферсон Лерма 3 0
Муньос Даниэль 1 1
Барриос Вилмар 2 0
Медина Стефан 2 0
Мохика Хоан 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Куэльяр Густаво 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 12 10 2 0 26 - 4 32
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Колумбия 0:0 Заявка 13 3 8 2 16 - 16 17
5. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
6. Чили Заявка 13 4 4 5 15 - 14 16
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 13 2 6 5 9 - 18 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 1 16
2. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия 0:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 10 8
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Чили Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
6. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
7. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
8. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
9. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
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Где смотреть матч Бразилия 0:0 Колумбия онлайн


Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Колумбия

Исход игры
Бразилия
95.1% (136)
Ничья
4.2% (6)
Колумбия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
45.52% (61)
Нет
54.48% (73)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
30.8% (44)
2:1 Бразилия
23.8% (34)
1:0 Бразилия
18.9% (27)
3:1 Бразилия
13.3% (19)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Бразилия
1.4% (2)
4:1 Бразилия
1.4% (2)
3:0 Бразилия
1.4% (2)
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