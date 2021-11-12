Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
23' Желтая карточкаМохика Хоан
29' Желтая карточкаБарриос Вилмар
34' Желтая карточкаФред Сантос
43' Желтая карточкаКуадрадо Хуан
17
Пакета
Лукас
19
Рафинья
Диас
10
Неймар
17
Мохика
Хоан
13
Морено
Яйро
14
Диас
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пакета ЛукасПолузащитник
-
19 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Лоди РенанЗащитник
-
14 Милитао ЭдерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 АнтониНападающий
-
21 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Морено ЯйроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Диас ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Лукуми ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Борха МигельНападающий
-
-
Главный тренер: Руэда Рейнальдо
Ход матча
23'
29'
34'
43'
История личных встреч
Бразилия
Колумбия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.58
|Фирмино Роберто
|3
|0.25
|Ришарлисон
|3
|0.25
|Рафинья Диас
|2
|0.17
|Рибейро Эвертон
|2
|0.17
|Маркиньос Маркос
|2
|0.17
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.17
|Антони
|1
|0.08
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.08
|Мело Артур
|1
|0.08
|Пакета Лукас
|1
|0.08
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.23
|Борха Мигель
|3 (1)
|0.23
|Диас Луис
|2
|0.15
|Куадрадо Хуан
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Рохер
|1
|0.08
|Фалькао Радамель
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Урибе Матеус
|1
|0.08
|Мина Йерри
|1
|0.08
|Хефферсон Лерма
|1
|0.08
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.08
|Медина Стефан
|0
|0
|Варгас Камило
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Фред Сантос
|3
|0
|Неймар
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|2
|1
|Куадрадо Хуан
|3
|0
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Барриос Вилмар
|2
|0
|Медина Стефан
|2
|0
|Мохика Хоан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Мехия Александр
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Куэльяр Густаво
|1
|0
|Тесильо Вильям
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|26 - 4
|32
|2.
|Аргентина
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|Эквадор
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|4.
|Колумбия
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|16 - 16
|17
|5.
|Уругвай
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Боливия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|8.
|Парагвай
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|9.
|Перу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 1
|16
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Колумбия
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|7.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|8.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|9.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Бразилия 0:0 Колумбия
Исход игры
Бразилия
95.1% (136)
Ничья
4.2% (6)
Колумбия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.52% (61)
Меньше
54.48% (73)
Обе команды забьют
Да
45.52% (61)
Нет
54.48% (73)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
30.8% (44)
2:1 Бразилия
23.8% (34)
1:0 Бразилия
18.9% (27)
3:1 Бразилия
13.3% (19)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Бразилия
1.4% (2)
4:1 Бразилия
1.4% (2)
3:0 Бразилия
1.4% (2)
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