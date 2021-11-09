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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Бразилия
FIFA #2
 
Позже
Колумбия
FIFA #16

История личных встреч

Бразилия
Колумбия

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

12 матчей

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

ОМЮА
0:0
КА
2:1
ТМС
2:2
ОМЮА
1:1
ТМС
1:0
ОМЮА
2:1
КА
0:1
ТМС
1:0
ЧМ2
2:1
ММ
1:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 7 (3) 0.64
Фирмино Роберто 3 0.27
Ришарлисон 3 0.27
Рафинья Диас 2 0.18
Рибейро Эвертон 2 0.18
Маркиньос Маркос 2 0.18
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.18
Антони 1 0.09
Коутиньо Филиппе 1 0.09
Мело Артур 1 0.09
Пакета Лукас 1 0.09
Жезус Габриэль 0 0
Лоди Ренан 0 0
Данило Луис 0 0
Фред Сантос 0 0
Колумбия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 3 (1) 0.25
Борха Мигель 3 (1) 0.25
Диас Луис 2 0.17
Куадрадо Хуан 1 (1) 0.08
Мартинес Рохер 1 0.08
Фалькао Радамель 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Урибе Матеус 1 0.08
Мина Йерри 1 0.08
Хефферсон Лерма 1 0.08
Родригес Хамес 1 (1) 0.08
Медина Стефан 0 0
Варгас Камило 0 0
Мохика Хоан 0 0
Борре Рафаэль 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркиньос Маркос 3 0
Неймар 2 0
Фред Сантос 2 0
Соарес Дуглас 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Силва Тьяго 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Ришарлисон 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Пакета Лукас 1 0
Милитао Эдер 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Колумбия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мина Йерри 2 1
Хефферсон Лерма 3 0
Муньос Даниэль 1 1
Куадрадо Хуан 2 0
Медина Стефан 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Оспина Давид 1 0
Мехия Александр 1 0
Родригес Хамес 1 0
Сапата Дуван 1 0
Фабра Франк 1 0
Урибе Матеус 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Барриос Вилмар 1 0
Мартинес Рохер 1 0
Мохика Хоан 1 0
Борха Мигель 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Борре Рафаэль 1 0
Куэльяр Густаво 1 0
Тесильо Вильям 1 0
Суарес Луис III 1 0
Диас Луис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
16
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 12 5 2 5 20 - 13 17
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 12 2 1 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Колумбия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Бразилия 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Колумбия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Колумбия
    1.46
    4.51
    8.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бразилия - Колумбия онлайн


    Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия

    Исход игры
    Бразилия
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Колумбия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    31.8% (14)
    2:1 Бразилия
    29.5% (13)
    3:1 Бразилия
    15.9% (7)
    1:0 Бразилия
    13.6% (6)
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    3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
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    5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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