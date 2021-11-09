Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Бразилия
Колумбия
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
12 матчей
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
6 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|7 (3)
|0.64
|Фирмино Роберто
|3
|0.27
|Ришарлисон
|3
|0.27
|Рафинья Диас
|2
|0.18
|Рибейро Эвертон
|2
|0.18
|Маркиньос Маркос
|2
|0.18
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.18
|Антони
|1
|0.09
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.09
|Мело Артур
|1
|0.09
|Пакета Лукас
|1
|0.09
|Жезус Габриэль
|0
|0
|Лоди Ренан
|0
|0
|Данило Луис
|0
|0
|Фред Сантос
|0
|0
Колумбия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|3 (1)
|0.25
|Борха Мигель
|3 (1)
|0.25
|Диас Луис
|2
|0.17
|Куадрадо Хуан
|1 (1)
|0.08
|Мартинес Рохер
|1
|0.08
|Фалькао Радамель
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Урибе Матеус
|1
|0.08
|Мина Йерри
|1
|0.08
|Хефферсон Лерма
|1
|0.08
|Родригес Хамес
|1 (1)
|0.08
|Медина Стефан
|0
|0
|Варгас Камило
|0
|0
|Мохика Хоан
|0
|0
|Борре Рафаэль
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркиньос Маркос
|3
|0
|Неймар
|2
|0
|Фред Сантос
|2
|0
|Соарес Дуглас
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Колумбия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мина Йерри
|2
|1
|Хефферсон Лерма
|3
|0
|Муньос Даниэль
|1
|1
|Куадрадо Хуан
|2
|0
|Медина Стефан
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Оспина Давид
|1
|0
|Мехия Александр
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Фабра Франк
|1
|0
|Урибе Матеус
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Барриос Вилмар
|1
|0
|Мартинес Рохер
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Борре Рафаэль
|1
|0
|Куэльяр Густаво
|1
|0
|Тесильо Вильям
|1
|0
|Суарес Луис III
|1
|0
|Диас Луис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
15%
1
13%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
2
25%
31-45
2
15%
3
38%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
4
50%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
5
42%
1
13%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
16
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
3
12%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
24%
2
13%
61-75
7
28%
2
13%
76-90
Пропущено
5
16
2 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
40%
5
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
31%
31-45
1
20%
2
13%
46-60
1
20%
1
6%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бразилия - Уругвай 4:1 Колумбия - Бразилия 0:0 Венесуэла - Бразилия 1:3 Бразилия - Перу 2:0
Чили - Бразилия 0:1 Аргентина - Бразилия 1:0 Бразилия - Перу 1:0 Бразилия - Чили 1:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Бразилия - Колумбия 2:1 Бразилия - Перу 4:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Парагвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Бразилия - Венесуэла 1:0 Перу - Бразилия 2:4 Бразилия - Боливия 5:0 Бразилия - Южная Корея 3:0 Бразилия - Аргентина 0:1
Колумбия
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Колумбия - Эквадор 0:0 Колумбия - Бразилия 0:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Колумбия - Чили 3:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Боливия - Колумбия 1:1 Колумбия - Перу 3:2 Аргентина - Колумбия 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Бразилия - Колумбия 2:1 Колумбия - Перу 1:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Колумбия - Эквадор 1:0 Колумбия - Аргентина 2:2 Перу - Колумбия 0:3 Эквадор - Колумбия 6:1 Колумбия - Уругвай 0:3 Чили - Колумбия 2:2 Колумбия - Венесуэла 3:0 Эквадор - Колумбия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|26 - 4
|31
|2.
|Аргентина
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|Эквадор
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 14
|13
|7.
|Боливия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|8.
|Парагвай
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 17
|12
|9.
|Перу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
Прогнозы на матч Бразилия - Колумбия
Исход игры
Бразилия
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Колумбия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
31.8% (14)
2:1 Бразилия
29.5% (13)
3:1 Бразилия
15.9% (7)
1:0 Бразилия
13.6% (6)
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