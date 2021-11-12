Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Табарес Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Муссо ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скалони Лионель
История личных встреч
Уругвай
Аргентина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
11 матчей
18.2%
18.2%
63.6%
2 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|5 (4)
|0.42
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3 (1)
|0.25
|Кавани Эдинсон
|1
|0.08
|Перейро Гастон
|1
|0.08
|Вальверде Федерико
|1
|0.08
|Макси Гомес
|1
|0.08
|Нуньес Дарвин
|1
|0.08
|Agustin Alvarez
|1
|0.08
|Нандес Найтан
|0
|0
|Весино Матиас
|0
|0
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
|Родригес Брайан II
|0
|0
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|6 (2)
|0.55
|Мартинес Лаутаро
|5
|0.45
|Гонсалес Николас
|2
|0.18
|Корреа Хоакин
|2
|0.18
|Паредес Леандро
|1
|0.09
|Де Пауль Родриго
|1
|0.09
|Корреа Анхель
|1
|0.09
|Ромеро Кристиан
|1
|0.09
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|4
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|1
|Касерес Мартин
|2
|0
|Коатес Себастьян
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Родригес Джонатан
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Макси Гомес
|1
|0
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|3
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Ромеро Кристиан
|2
|0
|Тальяфико Николас
|1
|0
|Окампос Лукас
|1
|0
|Песселья Херман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
14%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
20%
61-75
3
43%
1
10%
76-90
Пропущено
12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
50%
16-30
3
25%
1
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 8
5 Не забивали 1
2
14%
4
21%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
14%
6
32%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
4
21%
61-75
5
36%
2
11%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
2
33%
16-30
5
29%
29%
1
17%
31-45
4
24%
1
17%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
2
12%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Уругвай
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Бразилия - Уругвай 4:1 Аргентина - Уругвай 3:0 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Эквадор 1:0
Уругвай - Боливия 4:2 Перу - Уругвай 1:1 Уругвай - Колумбия 0:0 Уругвай - Парагвай 1:0 Боливия - Уругвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Аргентина - Уругвай 1:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Бразилия 0:2 Колумбия - Уругвай 0:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Уругвай - Чили 2:1 Аргентина - Уругвай 2:2 Венгрия - Уругвай 1:2 Перу - Уругвай 1:1
Аргентина
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Аргентина - Перу 1:0 Аргентина - Уругвай 3:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Аргентина - Боливия 3:0
Венесуэла - Аргентина 1:3 Аргентина - Бразилия 1:0 Аргентина - Колумбия 1:1 Аргентина - Эквадор 3:0 Боливия - Аргентина 1:4 Аргентина - Парагвай 1:0 Аргентина - Уругвай 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Колумбия - Аргентина 2:2 Аргентина - Чили 1:1 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Боливия - Аргентина 1:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Уругвай 2:2 Бразилия - Аргентина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 4
|34
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|12
|7
|5
|0
|19 - 6
|26
|3.
|Эквадор
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 13
|20
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|14 - 17
|17
|5.
|Колумбия
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|16 - 17
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 14
|16
|7.
|Перу
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 19
|14
|8.
|Боливия
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 28
|12
|9.
|Парагвай
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|9 - 18
|12
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Эквадор
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|3.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|7 - 5
|12
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Перу
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|7.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|8.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Парагвай
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|0:0 Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|3.
|Колумбия
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 11
|7
|4.
|Уругвай
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Чили
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|6.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|7.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|8.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|9.
|Боливия
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 21
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|2 - 14
|0
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Прогнозы на матч Уругвай 0:0 Аргентина
Исход игры
Уругвай
5.2% (8)
Ничья
34.8% (54)
Аргентина
60% (93)
Тотал 2.5
Больше
43.38% (59)
Меньше
56.62% (77)
Обе команды забьют
Да
75% (102)
Нет
25% (34)
Популярный счёт
1:2 Аргентина
31% (48)
1:1 Ничья
27.7% (43)
0:1 Аргентина
14.8% (23)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:2 Аргентина
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
1:0 Уругвай
1.9% (3)
2:1 Уругвай
1.3% (2)
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