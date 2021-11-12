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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 13-го тура отборочного турнира Южной Америки на чемпионат мира Катаре между сборными Уругвая и Аргентины. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.